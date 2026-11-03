Gisela será la protagonista del encendido de Navidad en Xanadú

Archivo - La cantante Gisela en Xanadú - PABLO NICENBOIM MOLINA - Archivo

- La conocida cantante actuará el próximo 20 de noviembre en el tradicional evento con el que el centro comercial madrileño dará comienzo a la celebración de las fiestas navideñas

- Gisela estará a partir de las 19 horas en el escenario de ‘ágora’ para ofrecer un recorrido musical ambientado en las famosas canciones de Disney

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- Xanadú dará la bienvenida a la Navidad el próximo viernes 20 de noviembre y, para celebrarlo, contará con la presencia de Gisela en su tradicional evento del encendido de luces. La conocida cantante estará a partir de las 19:00 horas sobre el escenario de ‘ágora’, ubicado en la zona de restauración, para ofrecer una actuación muy especial dirigida tanto a niños como a mayores.

Gisela se ha mostrado especialmente ilusionada por actuar de nuevo en el complejo madrileño, tras ejercer de madrina en el encendido de luces en 2020: “Xanadú es un lugar único, y me siento muy afortunada de poder dar la bienvenida a la Navidad en este espacio tan especial. Es una suerte poder compartir momentos bonitos en familia y éste va a ser uno de ellos. Vamos a soñar, a imaginar y a volver a la infancia”.

Durante el espectáculo, la cantante estará además acompañada de princesas sobre el escenario para interpretar un repertorio de temas de las películas de Disney. Un recorrido musical ambientado en un mundo mágico haciendo parada en algunas de las canciones que han marcado a varias generaciones.

Conocida por su participación en la primera edición de ‘Operación triunfo’, Gisela fue seleccionada entre todos sus compañeros de concurso para interpretar ‘Aquella estrella de allá’, de Peter Pan. Desde entonces, la cantante es la voz oficial de Disney en España, lo que le ha llevado a interpretar las canciones de películas como ‘La Bella y la Bestia’, o la más actual ‘Frozen 2; canción con la que tuvo además la oportunidad de actuar en la famosa gala de los premios Óscar de febrero de 2020.

Para más información: https://www.xanadumadrid.com

Sobre Xanadú

Construido en el año 2003, Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers, Silbon, Lacoste y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium e Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por El Corte Inglés como copropietario y Alfana IM desde su compra en julio de 2026. Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

El centro comercial adopta la denominación ‘Xanadú’, una nueva identidad renovada, manteniendo íntegramente su oferta comercial, de restauración, de ocio y experiencias.

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