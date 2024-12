GivingTuesday: Smoking Paper logra plantar más de 223.000 árboles con el apoyo de sus seguidores

Smoking Paper contribuye a la reforestación con 223.000 árboles - Trees for the future

La Fundación Miquel y Costas se suma, con la campaña #Rollwithgreen de su marca principal, al objetivo de Trees for the future. Miquel y Costas, a través de la Fundación, reafirma su compromiso con la sostenibilidad al ser reconocida por la CDP como una de las 12 empresas en todo el mundo con la calificación 'Triple A'

Con motivo de Giving Tuesday, la compañía Miquel y Costas, a través de la Fundación, supera su ambicioso objetivo de plantar 223.000 árboles, alcanzado en colaboración con la organización Trees for the Future y articulado a través de una campaña de su marca principal, Smoking Paper, que fomenta el uso del hashtag #Rollwithgreen entre sus usuarios. Esta iniciativa ha permitido que por cada mención se plante un árbol en alguna de las nueve regiones beneficiadas por el proyecto de reforestación de países como Senegal, Tanzania, Uganda y Kenia, ya que además también es posible la participación directa en la página de la iniciativa #Rollwithgreen.



Con la meta de 223.000 árboles superada, Miquel y Costas refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la preservación de los ecosistemas, principios definidos en su Política de responsabilidad social corporativa y cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU a los que está adherida y que también apuestan por la producción y el consumo responsable.



Una marca comprometida con el planeta

Smoking Paper lleva años desarrollando e implementando acciones que la posicionan como un referente en sostenibilidad dentro de su sector. Entre sus logros figuran la eliminación del plástico en algunos de sus productos, reduciendo significativamente el impacto de sus productos en el medio ambiente. Sus esfuerzos por minimizar su huella ecológica incluyen la colaboración con certificaciones como la FSC® C041521, que asegura que el papel de liar proviene de fuentes responsables.



En una industria que enfrenta crecientes desafíos medioambientales, Miquel y Costas, contribuye con productos y procesos más sostenibles, logrando reducir hasta el momento un 16% sus emisiones de CO₂ de alcance 1 y 2 en el 2023, en comparación con el período anterior, y planteándose conseguir la neutralidad climática en 2050. Metas y logros como estos le han valido a Miquel y Costas para ser incluida en la prestigiosa Lista 'Triple A' de CDP, una distinción que reconoce su compromiso, transparencia y liderazgo en cuestiones ambientales, y la posiciona como la única empresa en España y en el sur de Europa en alcanzar este reconocimiento; un honor que solo han logrado 12 empresas en todo el mundo.



Además, Miquel y Costas cuenta con la calificación Platinum en la evaluación realizada por EcoVadis, que reconoce a las empresas con un sólido sistema de gestión en sostenibilidad, compras responsables, cadenas de suministro y RSC.



Sobre Smoking Paper

La empresa Miquel y Costas cuenta con más de 145 años de experiencia en su sector y en la actualidad su marca Smoking Paper, que cumple 100 años en 2024, es reconocida internacionalmente. Comercializa papeles para tabaco de liar, filtros y tubos en diferentes medidas y características, así como también accesorios para fumadores. La compañía, con presencia a través de sus productos en más de 100 países de todo el mundo, tiene su sede central en Barcelona (España).



