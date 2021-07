-GKN Additive desarrolla un proceso de impresión 3D para aceros de baja aleación de doble fase DPLA y FSLA para aplicaciones industriales y de automoción

BONN, Alemania, 1 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- En una primicia industrial, GKN Additive adapta y mejora con éxito el material similar al DP600, un acero de baja aleación de doble fase ampliamente utilizado en la industria del automóvil, para la fabricación AM, y permite diversos diseños y aplicaciones en la automoción y en otros sectores industriales.

Los nuevos materiales metálicos en polvo DPLA (Dual Phase Low Alloy) y FSLA (Free Sintering Low Alloy) cumplen requisitos similares a los de DP600 (HCT600X/C) en cuanto a propiedades mecánicas, como una mayor resistencia a la tracción final (UTS) y una baja relación entre el límite elástico (YS) y el UTS, y pueden utilizarse en la fusión de lechos de polvo por láser (DPLA) y en chorro de aglutinante (FSLA), respectivamente, lo que supone una auténtica novedad mundial para estos dos procesos de fabricación aditiva. Los materiales en polvo, así como las piezas fabricadas con estos materiales, están disponibles para su compra inmediata.

Los clientes a los que se dirige son la industria del automóvil -por ejemplo, para adaptar el diseño de las piezas de chapa del automóvil o para desarrollar componentes estructurales completamente nuevos-, pero también los fabricantes del sector industrial.

Las capacidades de DPLA y FSLA van más allá del tradicional material de automoción DP600

Es importante entender que DPLA y FSLA son más que el tradicional material de automoción DP600 (HCT600X/C) simplemente trasladado a AM. Los nuevos materiales en polvo están especializados para la fabricación aditiva en lo que respecta a la capacidad de esparcimiento, la absorción del láser (Laser AM) y la sinterización (Binder Jetting). Como explica Christopher Schaak, Director de Tecnología para Binder Jetting en GKN Additive: "El DP600 tradicional ofrece propiedades mecánicas específicas estandarizadas que se consiguen mediante el tratamiento térmico.

"Por otro lado, los materiales AM de acero de doble fase desarrollados por GKN Additive son muy flexibles en sus características, ya que sus propiedades mecánicas pueden ajustarse más ampliamente mediante el tratamiento térmico después del proceso de láser o chorro de aglutinante". Esto permite una variedad de casos de uso diferentes también en el sector industrial y hace que el material sea un candidato interesante para un amplio espectro de clientes, como ya se mostró en el proyecto IDAM.

"Al utilizar un proceso de tratamiento térmico posterior para conseguir las propiedades deseadas con el material dentro de una amplia gama (propiedades de resistencia media a alta), un proveedor de AM puede utilizar un proceso de impresión establecido que no necesita ser cambiado", dijo Sebastian Bluemer, Director de Tecnología de Laser AM en GKN Additive. "Esto permite agilizar los procesos internos y permite una entrega más rápida del producto".

Antes de utilizar DPLA y FSLA, GKN recibía primero las características deseadas de un cliente y luego tenía que desarrollar y calificar un nuevo material para el proceso de fusión de cama de polvo láser o de chorro de aglutinante para satisfacer específicamente estas demandas. Esto llevaba mucho más tiempo que los materiales de nuevo desarrollo (DPLA/FSLA) con su amplio campo de propiedades predefinido, en el que se pueden conseguir diferentes características mecánicas con un proceso de impresión desarrollado, simplemente variando el tratamiento térmico posterior.

Nuevas posibilidades de diseño, validación funcional más rápida, potencial de reducción de peso

Para los fabricantes del sector de la automoción, por ejemplo, estos dos materiales ofrecen un nuevo nivel de libertad de diseño y un potencial de reducción de peso. "Con estos procesos de AM, los fabricantes del sector de la automoción pueden construir piezas de carrocería de forma diferente a lo que era posible con las piezas de chapa tradicionales. Si se observa una pieza en bruto a medida, es necesario conformar y unir muchas piezas de chapa y de soporte para conseguir una determinada rigidez. Por otro lado, al utilizar componentes estructurales impresos con AM, se necesitarían menos pasos del proceso y menos material, lo que llevaría a una optimización de los costes y a una reducción del peso", explicó Christopher Schaak.

Además, el tiempo que tarda un nuevo producto en entrar en la validación funcional puede acortarse considerablemente mediante los procesos de AM. "Nuestros clientes quieren saber qué puede conseguir el nuevo material de AM en sus respectivos casos de uso", dijo Sebastian Bluemer, "y cómo puede utilizarse. Es más rápido imprimir piezas con AM que reequipar líneas de producción tradicionales completas y fabricar las piezas de forma convencional. Esto significa que la AM es una buena solución para validar rápida y funcionalmente un material y un componente, y para analizar con mayor rapidez y eficacia si el material puede ayudar en una aplicación específica o no".

Además de optimizar los diseños existentes, tanto el Chorro de Aglutinante como la Fusión Láser de Lecho de Polvo con el nuevo material pueden utilizarse también para desarrollar diseños completamente nuevos (Diseño para Fabricación Aditiva), por ejemplo, estructuras biónicas, que es donde la Fabricación Aditiva muestra realmente su poder.

Acerca de GKN Additive

GKN Additive es un fabricante digital de piezas y materiales avanzados de AM para prototipos, series medias y el mercado de posventa, que se esfuerza por llevar las nuevas tecnologías al límite para hacerlas más sencillas, rápidas y accesibles. GKN Additive está respaldada por la experiencia de GKN Powder Metallurgy en la producción de polvo, el procesamiento de metales y una red de ingeniería de más de 6.000 empleados en 29 ubicaciones en todo el mundo.

