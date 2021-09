Glen Grant® anuncia el lanzamiento de Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition Aged 60 Years (2)

The Glen Grant Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition Aged 60 Years is priced at € 25,000.00 and will be available in select retailers in global markets beginning in October, 2021

La emblemática marca Speyside rinde homenaje al aclamado maestro destilador Dennis Malcolm con el lanzamiento de un lujoso whisky de malta de 60 años en edición limitada

ROTHES, Escocia, 8 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Glen Grant Distillery® ha anunciado una exclusiva edición limitada de un whisky escocés de malta de 60 años para celebrar las seis décadas de carrera de Dennis Malcolm, uno de los destiladores más veteranos de Escocia. Esta oferta limitada, que saldrá a la venta en octubre de este año, se ha embotellado a partir de una única barrica de jerez ex-Oloroso (nº 5040) que se llenó el 24 de octubre de 1960, el embotellado más antiguo, hasta la fecha, de la destilería en los 181 años de historia de la marca, con sólo 360 decantadores del líquido disponibles en todo el mundo.

Un líquido extremadamente raro y precioso, Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition, es un licor de lujo, mostrando una elegancia que sólo se puede lograr con el tiempo, y la dedicación. Aprovechando la larga y rica historia de Glen Grant y la experiencia de Dennis Malcolm, esta expresión marca un nuevo y emocionante capítulo para Glen Grant, mostrando la increíble carrera de seis décadas del Maestro Destilador en el escenario mundial.

Cada uno de los 360 decantadores, marcados con un número personalizado, ha sido fabricado con cristal soplado a mano, diseñado por el mundialmente conocido Glencairn Studio, y está basado en el diseño de los alambiques altos y delgados de la destilería. El decantador, ubicado en un elegante estuche de presentación fabricado en madera de nogal sostenible, requiere más de 15 horas de trabajo artesanal para cada creación, con intrincados detalles que simbolizan los aromas únicos de Glen Grant. Cada estuche de presentación lleva grabada la firma del maestro destilador e incluye un certificado de autenticidad firmado personalmente por Dennis Malcolm.

La Glen Grant Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition, Aged 60 Years se embotella a 52,8% ABV y no se filtra en frío para conservar el sabor y el aroma óptimos. Con un profundo color castaño, el aroma comienza con notas de vibrante naranja sevillana que dan paso a un despliegue de ricas frutas y frutos secos; albaricoque, melocotones, raisons, nueces de pecan, y un toque de humo de puro. El sabor es rico y afrutado, con un bello equilibrio entre el chocolate negro y el caramelo de melaza, y tiene elementos de un pastel de frutas líquido, terminado con sabores largos y persistentes de higos, dátiles, regaliz y un ligero toque de humo.

Nacido en la destilería Glen Grant en 1946, pocos en la industria mundial de las bebidas espirituosas comparten el linaje de la industria del whisky de Dennis Malcolm. Siguiendo los pasos de su padre y de su abuelo antes que él, empezó a los 15 años como aprendiz de tonelero y, más tarde, como gerente supervisando las nueve destilerías de la empresa, que estaba en pleno crecimiento. En su función actual de maestro destilador, Dennis ha sido parte integrante de la marca y de su historia, manteniendo el carácter distintivo de la malta, a la vez que innovando y ampliando la gama de expresiones premiadas, incluyendo la recién introducida Arboralis y las expresiones principales de 10, 12, 15 y 18 años. Reflexionando sobre su aniversario de diamante, Malcom comentó: "Nunca ha sido un trabajo para mí, ha sido una forma de vida. No me gusta mi cumpleaños real, que me hace un año más viejo. Pero me gustan mis hitos con Glen Grant porque es un año más que estoy aquí. Puedo seguir haciendo lo que estaba destinado a hacer".

El esmerado trabajo artesanal de Malcolm y su atención al detalle en la elaboración de los whiskies escoceses de malta de Glen Grant han recibido elogios en todo el mundo, incluido el reconocimiento de su servicio por parte de Su Majestad la Reina Isabel II en 2016, cuando fue nombrado Oficial de la Excelentísima Orden del Imperio Británico. Dennis fue incluido en el Salón de la Fama deWhisky Magazine en 2014 y en 2015 recibió el primer premio Spirit of Speyside por sus logros en la industria. Dennis también recibió el premio Whisky Advocate Lifetime Achievement Award en 2015 y fueg alardonado con elpremio Outstanding Achievement in the Scotch Whisky Industry Award de la International Wine and Spirits Competition ese mismo año.

"Con el lanzamiento de Glen Grant® Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition, celebramos y rendimos homenaje a la carrera de un verdadero caballero escocés y artesano del whisky escocés reconocido mundialmente. Dennis no sólo ha creado algunos de los whiskies de malta más premiados del mundo, sino que también es un defensor inquebrantable de la industria. Su implacable pasión por la calidad constante en todo lo que crea es venerada en el escenario mundial por conocedores, coleccionistas y aficionados. Dennis incluso ha embotellado a mano estos decantadores", comentó Bob Kunze-Concewitz, consejero delegado del Grupo Campari. "Nos sentimos honrados de trabajar al lado de una leyenda como ésta. Este líquido refinado y extraordinario es un lujoso homenaje a una vida dedicada a lo que más le gusta".

El Glen Grant Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition Aged 60 Years tiene un precio de 25.000,00 euros y estará disponible en tiendas selectas de los mercados mundiales a partir de octubre de 2021.

Acerca de Glen Grant La historia de Glen Grant comenzó en 1840, en Rothes, Speyside, la principal región escocesa de producción de whisky, por los hermanos John y James Grant. Glen Grant, que todavía se produce en Rothes, cuenta con una serie de prestigiosos premios de la industria y es mundialmente conocido por su calidad constante en todas sus variantes envejecidas. El sabor elegante y seductoramente suave por el que es famoso Glen Grant es el resultado de los innovadores alambiques altos y delgados y de los revolucionarios purificadores que James "The Major" Grant, hijo del fundador James Grant, fue uno de los primeros en introducir hace más de un siglo. Este legado perdurable, que todavía se utiliza hoy en día, sigue distinguiendo a la marca.

En la actualidad, Dennis Malcolm, el multipremiado maestro destilador de Glen Grant, dirige y preside el líquido ámbar. Nacido en los terrenos de la destilería Glen Grant en 1946, ha trabajado para Glen Grant durante más de cinco décadas, con una pasión poco común y un conocimiento inigualable del sector. La inigualable experiencia de Dennis en el ámbito del whisky escocés garantiza que cada expresión de la gama Glen Grant saque lo mejor de la compleja alquimia del licor, la madera y el tiempo.

La gama actual incluye: The Glen Grant Major's Reserve, Arboralis, 10 Years Old, 12 Years Old, 15 Years Old, 18 Year Old (mercados selectos), botellas de edición limitada y una selección de ofertas exclusivas para minoristas de viajes, incluyendo un 12 Years Old Non-chill Filtered y Cask Haven. Glen Grant pasó a formar parte de la cartera del Grupo Campari en 2006. La graduación alcohólica de cada whisky escocés de malta Glen Grant difiere entre cada expresión y se anima a los consumidores a beber siempre de forma responsable.

LA GALARDONADA GAMA DE GLEN GRANT

Glen Grant 12 años (2021)

· 89 Puntos; Oro - Ascot

· 93 Puntos, Gran Valor – USC

· 91 Puntos, Medalla de oro, Excepcional* - BTI

Glen Grant 15 años

· 94 Puntos; Platino - Ascot (2021)

· DOBLE ORO – SFWSC (2019, 2021)

· 92 Puntos– USC (2021)

· 93 Puntos, Medalla de oro, Excepcional* - BTI (2021)

· Medalla de oro: "Single Malt Scotch of the Year" -New York International Spirits Competition (2020)

Glen Grant 18 años (2021)

· 100 Puntos; Doble Platino - Ascot Awards

· DOBLE ORO – San Francisco World Spirits Competition

· 95 Puntos, Finalista – USC

· 93 Puntos, Medalla de oro, Excepcional* - BTI

Acerca de Campari Group El Grupo Campari es uno de los principales actores del sector de las bebidas a nivel mundial, con presencia en más de 190 países de todo el mundo y con posiciones de liderazgo en Europa y América. El Grupo Campari fue fundado en 1860 y hoy es el sexto actor mundial en el sector de las bebidas espirituosas premium. La cartera del Grupo Campari, con más de 50 marcas, abarca bebidas espirituosas (el negocio principal), vinos y refrescos. Sus marcas de renombre internacional incluyen Aperol®, Appleton Estate®, Campari®, SKYY®, Wild Turkey® y Grand Marnier®. Con sede en Sesto San Giovanni (Italia), el Grupo Campari posee 22 fábricas en todo el mundo y tiene su propia red de distribución en 22 países. El Grupo Campari emplea a unas 4.000 personas. Las acciones de la empresa matriz, Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM), cotizan en la Bolsa italiana desde 2001. Para más información: www.camparigroup.com. Disfrute de nuestras marcas de forma responsable.