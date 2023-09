The Visionary - THE GLEN GRANT/PR NEWSWIRE

-Glen Grant Single Malt Scotch Whisky presenta The Visionary, el Single Malt más antiguo de la subasta Distillers One of One

Este Single Malt de 68 años celebra los viajes del antepasado de la destilería, James "The Major" Grant, y todas las ganancias se destinarán a Distillers' Charity.

ROTHES, Escocia, 27 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Glen Grant Single Malt Scotch Whisky, ubicado en el corazón de Speyside, hoy presenta The Visionary, un lanzamiento único creado exclusivamente para la subasta Distillers One of One el 5 de octubre de 2023.

The Visionary por The Glen Grant es una creación verdaderamente escasa y notable que representa el único lanzamiento de este whisky único de 68 años de una sola barrica. Presentado dentro de un espléndido diseño de influencia victoriana que refleja una era crucial en la historia de Glen Grant, este whisky de pura malta se encuentra entre uno de los whiskies más antiguos jamás lanzados por la destilería.

Las cautivadoras historias de los viajes mundanos de James 'The Major' Grant sirven de inspiración para cada whisky cultivado y conservado en la destilería The Glen Grant. Impulsadas por la pasión y la curiosidad, las exploraciones de 'The Major' a tierras lejanas definieron la era de formación de este single malt, mientras recolectaba y preservaba una exquisita variedad de plantas y flores exóticas que trajo a los invernaderos de la destilería en su amado Garden of Splendours de 27 acres.

Al rendir homenaje a esta pasión implacable y honrar un legado definitivo, The Glen Grant The Visionary 68-Years-Old captura el verdadero espíritu de las aventuras de 'The Major', su visión y su compromiso con la naturaleza y la conservación.

Inspirándose en los mismos recipientes en los que 'The Major' trajo sus descubrimientos, el innovador decantador magnum con corte battuto soplado a mano, otra primicia para The Glen Grant, se inspira en la rica victoriana, incluidos soportes de plantas ornamentados y excéntricos frascos de conservación. El escultural decantador de 1,6 litros suspende el licor dentro de la estructura de vidrio como si fuera una planta o flor poco común. Ubicado dentro de un estuche de presentación inspirado en la época, similar al tradicional baúl de viaje victoriano que el propio 'The Major' habría llevado en sus aventuras por todo el mundo.

Un tapón y una base de piedra preciosa de malaquita reflejan la influencia del cobre, celebrando nuestros alambiques de cobre de cuello más alto que capturan una bebida espirituosa más fina y suave que está repleta de frutas del huerto para crear nuestro característico carácter aromático y evocador definido por delicados aromas frutales, florales y notas de nuez.

Madurado en una sola barrica de jerez número 835 y llenada en 1955, este whisky raro captura los tonos dorados del otoño, que reflejan las hojas de los Gardens of Splendours. A los 68 años, el aroma comienza con suaves frutas maduras del huerto y se funde perfectamente con notas mantecosas y de caramelo, con un delicado toque ahumado. En el sabor, hay un buen equilibrio de vainilla afrutada con jerez dulce y el final es rico y robusto, lo que crea una sensación en boca larga y duradera definida por frutos secos dulces, un toque de especias y un suave ahumado.

Todos los ingresos de la subasta Distillers One of One se donarán a The Distillers' Charity, que está transformando las oportunidades de vida de los jóvenes en Escocia, ayudándolos a desarrollar conocimientos, confianza, resiliencia y habilidades para prepararlos para la vida y el trabajo. El Fondo de Acción Juvenil, establecido por The Distillers' Charity con el apoyo de Inspiring Scotland como vehículo para distribuir fondos de las subastas One of One, ha reunido un panel de socios benéficos complementarios, cada uno de los cuales aporta conocimientos y experiencia para lograr resultados de empleabilidad sostenible para jóvenes de entornos desfavorecidos.

Notas de sabor

Color: rico oro otoñal.

Aroma: suaves frutas maduras del huerto entrelazadas con notas mantecosas de caramelo y un delicado toque ahumado.

Sabor: vainilla afrutada perfectamente equilibrada con caramelo y jerez dulce.

Final: duradero, rico y robusto con un toque especiado y un suave ahumado.

ABV: 49,2%

ACERCA DE THE GLEN GRANT

Los hermanos James y John Grant construyeron The Glen Grant en 1840, la primera destilería en la ciudad de Rothes en Speyside. Dejaron un legado de ingenio al diseñar el primer ferrocarril del norte e introducir luz eléctrica tanto en la destilería como en toda la ciudad. En 1872, el heredero James 'The Major' Grant, un carismático innovador y viajero aventurero, heredó el negocio. A través de sus intrépidos viajes a destinos alrededor del mundo, hizo descubrimientos inspiradores que lo llevaron a la creación de su amado Jardín de Esplendores de 27 acres, el único jardín de destilería de este tipo en Escocia. Inspirándose en su espléndido jardín, imaginó un whisky de malta distintivo, diseñando alambiques altos y delgados combinados con purificadores de refrigeración por agua únicos para crear el perfil de sabor evocador que define al whisky escocés de malta única Glen Grant hasta el día de hoy.

Ahora, es el icónico maestro destilador Dennis Malcolm OBE, el destilador más antiguo de Escocia, quien rinde homenaje al apasionado espíritu de The Glen Grant. El trabajo de su vida, junto con el equipo de Glen Grant, consiste en combinar tradición e innovación para preservar el carácter poco común de los whiskies, que se elaboran a partir de cebada y se embotellan íntegramente en la destilería, garantizando en última instancia la máxima calidad.

