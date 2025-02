Glion Institute of Higher Education: Una experiencia, la esencia del lujo contemporáneo

(Información remitida por la empresa firmante)

Montreux, Suiza, 19 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Referente en educación en hospitality y lujo, Glion Institute of Higher Education continúa dando forma al futuro de la experiencia del cliente a través de programas innovadores que se alinean perfectamente con las expectativas del sector. Fundado en 1962, Glion se posicionó primero como pionero de la excelencia en hospitality, y más tarde expandió su experiencia al sector del lujo. Hoy en día, forma a graduados para destacar en una industria donde los altos estándares y el arte de la experiencia son primordiales.

Programas de Vanguardia para una industria excepcional

Fiel a su historia, Glion ofrece un porfolio académico completamente dedicado al mundo del lujo, que cumple con los estándares más altos del sector:

Un compromiso pionero con la educación de lujo

Con un enfoque visionario, Glion aprovecha su experiencia en hospitality y sus exigentes estándares para ponerlos al servicio de sus planes de estudios centrados en el lujo, haciendo hincapié en la atención al detalle, el servicio excepcional y la creación de experiencias únicas. Este enfoque responde a la creciente demanda de prestigiosas marcas que buscan talentos capaces de mejorar y elevar la experiencia del cliente.

El éxito de estos nuevos programas se refleja en el hecho de que en solo un año se han triplicado las matriculaciones en el programa Bachelor in Luxury Business. Además, el 50% de los graduados se incorporan a sectores tan diversos como el marketing, las finanzas, los eventos y el sector inmobiliario de lujo, lo que demuestra las amplias oportunidades profesionales que ofrece esta industria.

"Para las marcas de lujo, el desafío es orquestar experiencias únicas que den respuesta a las expectativas de los clientes más exigentes". – Eleonora Cattaneo, directora del Master's of Science in Luxury Management and Guest Experience.

Con su visión de futuro, Glion se está consolidando como una institución académica líder para la próxima generación de talentos de la industria del lujo.

