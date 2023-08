Global Heart Hub: nueva investigación para llamar la atención sobre los niveles de colesterol no saludable

(Información remitida por la empresa firmante)

-Global Heart Hub anuncia el lanzamiento de una nueva investigación dirigida por pacientes para llamar la atención sobre los niveles de colesterol no saludable

La comunidad de pacientes cardiovasculares pide un cambio e insta a abordar los niveles de colesterol no saludable como una prioridad de salud mundial.

Este anuncio se produce durante el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) de 2023, bajo el tema "unir fuerzas para proteger el corazón".

GALWAY, Irlanda, 28 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Tras la presentación en 2022 del Plan de Acción Global sobre el Colesterol de Global Heart Hub, apoyado por la Federación Mundial del Corazón, el apoyo comunitario ha aumentado a 70 organizaciones y grupos de pacientes que juntos piden una acción global para reducir el impacto de los niveles de colesterol no saludable. Para reforzar este llamamiento a la acción, Global Heart Hub comenzará a recopilar información sobre pacientes cuyos niveles de colesterol no están dentro del objetivo o aquellos que han sufrido un evento cardiovascular para comprender mejor las experiencias de los pacientes que pueden ayudar a impactar en los resultados de atención y mejora. Se necesita la primera generación de conocimientos sobre el colesterol de la comunidad de pacientes cardiovasculares para ayudar a respaldar la implementación local del Plan de Acción Global sobre el Colesterol e impulsar estrategias para controlar el colesterol no saludable, un factor de riesgo modificable crítico para la principal causa de muerte en el mundo, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ASCVD)1.

Neil Johnson, director ejecutivo, Global Heart Hub, comentó: "Si bien hemos avanzado con la ciencia y el tratamiento, la ASCVD sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo, siendo los niveles de colesterol no saludables el principal culpable. Necesitamos continuar nuestro trabajo desde el programa Invisible Nation para comprender mejor por qué esto sigue siendo un desafío global y nos gustaría obtener una comprensión más profunda de la perspectiva y el viaje del paciente. Recopilar las opiniones de los pacientes nos dará lo que necesitamos para movilizar a las partes interesadas para que entablen debates muy necesarios sobre una mejor detección y un mejor tratamiento del colesterol alto. Debemos actuar ahora para reducir la tremenda carga de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica en los individuos, la sociedad y los sistemas sanitarios".

El Plan de Acción Global sobre el Colesterol se creó para provocar cambios a nivel local y brinda orientación a los países a través de cuatro pasos claros para reducir el impacto de los niveles de colesterol no saludables:

Construir alianzas;

Sensibilizar a la población;

Activar alianzas; y

Mejorar la detección y el control del colesterol alto.

Se basa en la hoja de ruta sobre el colesterol de la Federación Mundial del Corazón, que exige cambios en la forma en que se previene y trata la ASCVD.

Fernanda de Carvalho, Instituto Lado A Lado Pela Vida, Brasil, dijo: "Necesitamos poner aún más atención en ASCVD. En Brasil, hay 300.000 muertes prematuras al año, y sabemos que el 80% de ellas están relacionadas con ASCVD. Considerando estas cifras y la realidad, es importante firmar el Plan deAcción Global sobre el Colesterol y participar en un grupo de trabajo para reducir las muertes cardiovasculares".

Apoyo de la comunidad mundial de pacientes

El Plan de Acción Global sobre el Colesterol, que representa la voz de la comunidad mundial de pacientes, se creó con el apoyo de Invisible Nation , un programa cocreado por Global Heart Hub y Novartis para exponer las realidades de la ASCVD. Hasta la fecha, el Plan de Acción Global sobre el Colesterol ha contado con el apoyo de 70 organizaciones y grupos de pacientes de toda América, Europa y Australia, incluidos WomenHeart y The Mended Hearts, Estados Unidos; Heart Valve Voice Canada, Heartlife Canada y Canadian Heart Patient Alliance, Canadá; Instituto Lado a Lado pela Vida, Brasil; Pacientes de Corazón, México; FH Europa; Croí, Irlanda; Associazione Italiana Scompensati Cardiaci, Italia; y Hearts4Heart, Australia. El Plan de Acción Global sobre el Colesterol puede revisarse y respaldarse aquí .

Acerca de Global Heart Hub

Global Heart Hub (GHH) es la primera organización mundial sin ánimo de lucro establecida para brindar voz a quienes viven con enfermedades cardiovasculares o están afectados por ellas. GHH es una alianza de organizaciones de pacientes cardíacos que tiene como objetivo unir a grupos de pacientes de todo el mundo. La misión de GHH es crear conciencia sobre las enfermedades cardíacas y los desafíos que presentan en la vida cotidiana. GHH es una plataforma para que las organizaciones de pacientes cardíacos compartan sus puntos de vista, aprendan de las mejores prácticas de cada uno, se unan en torno a objetivos de defensa comunes y compartan recursos. Además, tiene como objetivo aumentar la conciencia y la comprensión de las numerosas afecciones cardíacas que existen, mejorar los resultados de los pacientes, mejorar la calidad de vida y optimizar la longevidad y el envejecimiento saludable.

