GlobalFoundries alcanza un hito en la expansión de Dresden y anuncia una plataforma de nueva generación para IA física

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto de expansión SPRINT, valorado en 1.100 millones de euros, avanza según lo previsto para aumentar la capacidad de la planta de Dresden a más de un millón de obleas de 300 mm al año para finales de 2028; FDX Fusion llevará a Europa tecnología de nueva generación y alta eficiencia energética para la IA física.

DRESDEN, Alemania, 9 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- GlobalFoundries (NASDAQ: GFS) (GF) celebró hoy la ceremonia de coronación de la estructura del edificio de su proyecto de expansión SPRINT en Dresden y anunció FDX Fusion, una plataforma de próxima generación para chips altamente integrados y energéticamente eficientes planificados para su desarrollo y fabricación en el sitio. La plataforma está diseñada para aplicaciones exigentes de IA física. Juntos, los dos hitos impulsan uno de los proyectos de expansión de semiconductores más importantes de Europa y refuerzan el compromiso de GF con tecnologías seguras, desarrolladas y fabricadas localmente.

En el marco del proyecto de expansión SPRINT, GF está invirtiendo 1.100 millones de euros para ampliar la capacidad de fabricación de su planta de Dresden. Se prevé que el proyecto aumente la capacidad de producción anual a más de un millón de obleas de 300 mm para finales de 2028, convirtiendo a Dresden en la mayor planta de fabricación de semiconductores por contrato de Europa. Esta capacidad adicional respaldará las tecnologías diferenciadas de GF para aplicaciones de automoción, aeroespacial, IoT industrial y defensa, mercados cada vez más definidos por la IA física.

"La base industrial de Europa depende de chips que sean accesibles, fiables y fabricados cerca de los clientes que los utilizan", afirmó Tim Breen, consejero delegado de GlobalFoundries. "SPRINT amplía dicha capacidad en Dresden y, al mismo tiempo, ofrece a los clientes una vía hacia la próxima generación de computación energéticamente eficiente para la IA física. Esto refuerza el papel de GF como socio de confianza en los sectores más estratégicos para Europa".

"Con SPRINT, no estamos simplemente agregando espacio para salas blancas. Estamos invirtiendo en el futuro de Alemania como ubicación industrial y de innovación, en cadenas de suministro europeas resilientes, así como en un acceso seguro y confiable a tecnologías de semiconductores diferenciadas", dijo Manfred Horstmann, gerente general y vicepresidente senior de GlobalFoundries. "Junto con nuestros socios ampliamos nuestra capacidad de servir a nuestros clientes y sus exigentes mercados desde Dresden".

"La ceremonia de coronación de la estructura celebrada hoy marca un hito importante en el proyecto general y demuestra que Exyte, como contratista general, junto con GlobalFoundries y nuestros socios, está avanzando en esta importante expansión de la capacidad de fabricación de semiconductores según lo planeado. SPRINT está ampliando la compleja sala limpia y la infraestructura de fabricación mientras las instalaciones existentes permanecen en pleno funcionamiento", dijo Mark Vokes, director de proyectos de Exyte.

La finalización de esta fase de construcción dentro del cronograma y presupuesto permitirá a GlobalFoundries continuar con el trabajo restante tanto en las instalaciones existentes como en la expansión según lo planeado.

Durante la ceremonia, GF también anunció sus planes para desarrollar y fabricar FDX Fusion, su próxima generación de tecnología de silicio sobre aislante totalmente agotado, en Dresden. Diseñada para aplicaciones exigentes de IA física, FDX Fusion busca ofrecer un rendimiento digital comparable al de los 7 nm, combinado con capacidades analógicas, de señal mixta, de memoria integrada y de radiofrecuencia (RF) de alto rendimiento. La plataforma tiene como objetivo permitir el procesamiento, la detección, el control en tiempo real y la conectividad segura con alta eficiencia energética, todo ello dentro de una misma tecnología.

GF Dresden tiene previsto llevar a cabo el desarrollo de esta tecnología a través del próximo programa IPCEI de Tecnologías Avanzadas de Semiconductores (AST), sujeto a la aprobación del gobierno federal alemán.

GF emplea a unas 3.000 personas en Dresden y opera aproximadamente 60.000 m de salas blancas y laboratorios, con una capacidad de producción anual de hasta 950.000 obleas de 300 mm, dependiendo de la combinación de productos. Desde 2009, GF ha invertido más de 10.000 millones de euros en Dresden, lo que representa una de las mayores inversiones industriales en Alemania. Respaldado por la Unión Europea, el Gobierno federal alemán y el Estado Libre de Sajonia en el marco de la Ley Europea de Chips, el proyecto de expansión SPRINT forma parte del esfuerzo más amplio de Europa por fortalecer las cadenas de suministro de semiconductores y la competitividad industrial. La expansión también permitirá a GF ofrecer procesos y flujos de datos exclusivamente europeos a clientes con requisitos de seguridad estrictos, incluidos aquellos de sectores de infraestructuras críticas y aeroespacial.

Contacto: Stanislaw Rahm, relaciones públicas, globalfoundriesde@hotwireglobal.com

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