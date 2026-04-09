Globant y CMPC lanzaron una solución de trazabilidad de la cadena de suministro basada en IA, conforme al Reglamento de

La solución permite reportes en tiempo real, inteligencia documental automatizada y cumplimiento regulatorio escalable a nivel global

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Globant (NYSE: GLOB), una compañía nativa digital que ayuda a las organizaciones a prosperar en un futuro digital y potenciado por la inteligencia artificial, anunció la exitosa implementación de una solución de trazabilidad y cumplimiento de la cadena de suministro basada en IA para CMPC, una compañía global de pulpa, papel y packaging con operaciones en más de 45 países.

Construida sobre los principios de SAP Clean Core y SAP Business Technology Platform (SAP BTP), la solución automatiza el análisis de documentos y procesos de cumplimiento normativo mediante el uso de Machine Learning e inteligencia artificial. La implementación redujo los procesos manuales de trazabilidad de hasta 12 días a solo minutos (con un promedio de alrededor de 3 minutos), lo que permitió acelerar el procesamiento hasta en un 99,9% y habilitar reportes regulatorios en tiempo real, ayudando a CMPC a garantizar el cumplimiento total del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR).

A medida que las regulaciones de sostenibilidad se intensifican a nivel global, la transparencia en la cadena de suministro se ha convertido en una prioridad crítica tanto operativa como reputacional. El Reglamento de Deforestación de la UE exige que las empresas y proveedores demuestren que los productos que se comercializan en el mercado europeo no están vinculados a la deforestación o degradación forestal, lo que introduce una complejidad significativa en términos de cumplimiento para los fabricantes globales.

Los principales resultados de esta iniciativa son:

Reducción de hasta 12 días en los procesos manuales de trazabilidad, pasando de validaciones que tomaban días a casi tiempo real (promedio de alrededor de 3 minutos), con hasta un 99,9% de mejora en la velocidad de procesamiento

pasando de validaciones que tomaban días a casi tiempo real (promedio de alrededor de 3 minutos), Visibilidad en tiempo real de la cadena de suministro y reportes regulatorios , mejorando la gobernanza y supervisión

, mejorando la gobernanza y supervisión Cumplimiento total del Reglamento de Deforestación de la UE (EUDR) , mitigando riesgos financieros y reputacionales

, mitigando riesgos financieros y reputacionales Arquitectura SAP Clean Core escalable, que permite agilidad a largo plazo y una gestión segura de documentos

"Esta nueva solución que desarrollamos junto a Globant nos permite recolectar información de diversas fuentes y demostrar nuestro compromiso con un principio que sostenemos firmemente: cero deforestación", afirmó José Antonio Valdés, Digitalization Project Manager en CMPC.

"El cumplimiento regulatorio ya no es una función de back office, sino una capacidad estratégica", señaló Santiago Noziglia, CEO del Consumer Goods & Manufacturing AI Studio de Globant."Al integrar SAP Clean Core con automatización impulsada por IA, ayudamos a CMPC a transformar la presión regulatoria en una ventaja operativa. Esta iniciativa establece un nuevo estándar para una manufactura inteligente y sostenible."

La iniciativa posiciona a CMPC como un líder en cumplimiento regulatorio impulsado por IA dentro de la industria de pulpa y papel, y demuestra cómo la inteligencia artificial puede potenciar simultáneamente la sostenibilidad, la eficiencia y la transparencia.

Para conocer más sobre el caso de éxito completo, visita: https://more.globant.com/es/cmpc-supply-chain-efficiency-with-ai

Sobre Globant

En Globant, ayudamos a las organizaciones a prosperar en un futuro digital impulsado por la IA. Nuestras soluciones enfocadas en industrias combinan tecnología y creatividad para acelerar la transformación empresarial y diseñar experiencias que los clientes aman. A través de la reinvención digital, nuestros AI Pods basados en un modelo de suscripción y la plataforma Globant Enterprise AI, convertimos los desafíos en resultados de negocio medibles, y los ahorros prometidos en impacto real.

Contamos con más de 28,700 empleados y estamos presentes en 35 países y 5 continentes trabajando para empresas como FIFA, Google, Riot Games y Santander, entre otras.

Fuimos nombrados Líderes Mundiales en Experience Design Services (2025), y previamente reconocidos como Líderes Mundiales en AI Services (2023) por IDC MarketScape.

También fuimos destacados como un caso de estudio empresarial en Harvard, MIT y Stanford.

Somos miembros activos de The Green Software Foundation (GSF) y del Cybersecurity Tech Accord.

Somos socios globales de OpenAI, NVIDIA, AWS y Unity, integrando tecnología de clase mundial para acelerar la innovación en todas las industrias.

Contacto: pr@globant.com

Regístrese para obtener las primicias en noticias de prensa y actualizaciones.

Para más información, visite www.globant.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/959011/5908578/Globant_logo_actualizado.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/globant-y-cmpc-lanzaron-una-solucion-de-trazabilidad-de-la-cadena-de-suministro-basada-en-ia-conforme-al-reglamento-de-deforestacion-de-la-ue-302738473.html