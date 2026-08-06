Globant presenta Glob.AI y reinventa los servicios de tecnología para la era de la IA

Glob.AI permite a las empresas desplegar instantáneamente servicios de IA de nivel enterprise con un esquema de precios transparente y vinculado a resultados o consumo, sin cobros por hora ni por cantidad profesionales en el proyecto

Estos servicios se entregan a través de AI Pods: unidades de servicio gestionadas por un conjunto de agentes de AI supervisadas por expertos, con especializaciones en tareas e industrias.

Glob.AI es un único destino online para encontrar, desplegar y consumir los AI Pods adecuados para cada tarea e industria, redefiniendo la forma en que los servicios de tecnología, la adopción de IA y la innovación se entregan, cobran y desarrollan.

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Globant (NYSE: GLOB), compañía nativa de IA que ayuda a las organizaciones a transformar sus ambiciones en inteligencia artificial en resultados de negocio medibles, presenta hoy Glob.AI, un nuevo modelo de servicios tecnológicos AI-native que transforma de raíz la manera en que las empresas acceden, compran y despliegan servicios de IA. Disponible en la web a través de un modelo self-service, Glob.AI brinda a las organizaciones acceso a AI Pods de calidad enterprise (unidades de servicio ejecutadas por un conjunto de AI agents supervisados por humanos). Las empresas pagan estrictamente por lo que producen (por output o por consumo) y no por hora ni cantidad de profesionales en el proyecto.

"Durante más de 20 años, Globant se ha mantenido a la vanguardia de cada gran evolución tecnológica, y la IA no es la excepción. Glob.AI es nuestro próximo gran paso: el one-stop shop donde conviven nuestros AI Pods, cada uno especializado por tarea e industria. La adopción tradicional de la IA dispara el consumo de tokens mucho más allá de lo que requiere un resultado eficiente; el costo real son esos tokens desperdiciados sumados a la supervisión manual y desestructurada de la IA. Los AI Pods introducen un modelo más inteligente que ejecuta la IA adecuada mediante parallel agents, loops, workflows y procesos deterministas, representando lo más avanzado que la IA puede entregar en la actualidad", afirmó Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant.

Glob.AI combina en su capa de governance la velocidad AI-native con los 23 años de trayectoria en enterprise delivery de Globant. Los AI agents realizan el trabajo pesado, mientras los expertos de Globant supervisan los outputs y guían cada paso. Glob.AI opera bajo estándares documentados, testeados, seguros y diseñados para escala enterprise. Es la velocidad que promete la IA, con la rigurosidad y calidad que las empresas necesitan, incluyendo:

Procesos bien definidos, deterministas y repetibles, supervisados de punta a punta por expertos.

Uso optimizado de IA y precios transparentes: los clientes pagan estrictamente por outputs validados por expertos y/o consumo real; no por horas, cantidad de profesionales en el proyecto, alucinaciones de IA, retrabajos; o ciclos desperdiciados.

Al menos un 30% más de productividad en comparación con el enfoque típico de ingeniero más IA.

Soberanía y gobernanza total de la IA: flexibilidad absoluta sobre qué modelos utilizan los clientes y dónde los ejecutan, asegurando que ningún dato del cliente se utilice para entrenar modelos externos.

Consumo de tokens resguardado en la Token Vault propietaria del cliente, garantizando trazabilidad completa y acumulando el conocimiento institucional del cliente con el tiempo.

"La IA no solo hace que los mismos proyectos sean más rápidos: está haciendo viables miles de proyectos que antes no lo eran", señaló Guibert Englebienne, cofundador de Globant. "Hasta hoy, las empresas no podían comprar servicios de tecnología de esta manera: de forma instantánea, transparente y pagando únicamente por resultados. Ese es el cambio que aporta Glob.AI, y la fuerte demanda de AI Pods demuestra que las empresas están listas para dar este paso".

Las organizaciones que se unan a la lista de espera ya disponible en Glob.AI obtendrán acceso anticipado a un catálogo completo de Agentic workflows capaces de construir y desplegar soluciones para los principales sistemas corporativos, además de otras específicas para cada industria. La oferta de AI Pods incluye también alianzas con grandes organizaciones como Anthropic, AWS, Vercel, OpenAI, Adobe, Azure, Google Cloud Platform, SAP y Salesforce.

Los servicios de tecnología corporativa tradicionales requieren meses de discovery, RFPs y ciclos de compras antes de comenzar a trabajar. Glob.AI cambia ese modelo por completo. Los usuarios pueden iniciar sesión e inmediatamente comenzar a construir software de nivel enterprise. El delivery se convierte en un servicio continuo en vivo en lugar de un proyecto con plazo fijo: cada mejora y release ocurre directamente en la plataforma, con visibilidad total para el cliente en tiempo real.

Globant lanzó sus AI Pods a mediados de 2025, y ya están siendo utilizados por varias compañías del Fortune 500 en sectores como medios, entretenimiento, servicios profesionales y finanzas, generando resultados iniciales que incluyen:

FIFA: incremento del 20% en la eficiencia de generación de throughput , manteniendo o mejorando las tasas de calidad.

incremento del 20% en la eficiencia de generación de , manteniendo o mejorando las tasas de calidad. LALIGA: despliegue de IA en funciones clave en solo tres meses.

despliegue de IA en funciones clave en solo tres meses. YPF: reducción de los plazos contractuales en hasta un 40%.

reducción de los plazos contractuales en hasta un 40%. PharmaMar: obtención de insights 15 veces más rápido en investigación de oncología.

obtención de 15 veces más rápido en investigación de oncología. Un banco comercial líder completó una migración de COBOL en 2 meses, frente a los 14 meses proyectados bajo un enfoque tradicional.

Acerca de Globant

En Globant, ayudamos a las organizaciones a prosperar en un futuro impulsado por la inteligencia artificial. Nuestros servicios AI-native permiten a las empresas reinventarse y generar resultados de negocio medibles. Al combinar tecnología y creatividad, Globant ofrece soluciones enfocadas en industrias específicas que transforman sus operaciones y diseñan experiencias que los clientes valoran. A través de sus distintivos AI Pods —unidades de servicios basadas en agentes de IA y supervisadas por expertos— la compañía desarrolla sistemas de inteligencia artificial seguros, gobernados y directamente vinculados a métricas clave del negocio, logrando una modernización de sistemas legados hasta un 80 % más rápida y mejoras de hasta 2 veces en el tiempo de salida al mercado.

Con más de 28.500 empleados en más de 35 países, Globant opera una red de AI Studios especializados por industria y trabaja junto a marcas globales como FIFA, Google, Riot Games, LA Clippers y Santander. Reconocida por IDC MarketScape como Worldwide Leader in Experience Design Services (2025) y Leader in AI Services (2023), Globant cuenta con casos de negocio que se estudian en Harvard, MIT y Stanford. Además, colabora con plataformas tecnológicas líderes como Anthropic, NVIDIA, AWS y Unity.

pr@globant.com

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