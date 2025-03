(Información remitida por la empresa firmante)

-Globe Teleservices firma un contrato exclusivo de 3 años con CelcomDigi para mejorar la seguridad de A2P SMS y la experiencia del cliente

SINGAPUR, 24 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Globe Teleservices Pte. Ltd. (GTS), un proveedor líder mundial de soluciones de telecomunicaciones, ha firmado un contrato exclusivo de 3 años para implementar sus soluciones avanzadas de firewall SMS A2P con CelcomDigi, el mayor operador de redes móviles de Malasia. Esta asociación ayudará a proteger a millones de usuarios móviles de mensajes fraudulentos y estafas, garantizando al mismo tiempo una experiencia de mensajería fluida y de alta calidad.

A medida que la mensajería móvil se convierte en una herramienta de comunicación esencial para empresas y consumidores, el auge del phishing, el spam y el fraude por SMS plantea riesgos cada vez mayores. El firewall SMS de vanguardia de GTS proporcionará detección y filtrado de amenazas en tiempo real, bloqueando el contenido malicioso antes de que llegue a los usuarios. Al prevenir el tráfico no autorizado y proteger las rutas de los mensajes, GTS permite a los clientes recibir únicamente comunicaciones confiables y verificadas de empresas legítimas.

Ashutosh Agrawal, consejero delegado del Grupo de Globe Teleservices, declaró: "Nuestro equipo está entusiasmado de colaborar estrechamente con CelcomDigi para impulsar el futuro de la mensajería A2P en Malasia. Este acuerdo refuerza nuestro compromiso de apoyar a los operadores de telecomunicaciones de todo el mundo con servicios de mensajería seguros y fiables."

Con una fuerte presencia global, GTS continúa impulsando la innovación en seguridad de las telecomunicaciones, ayudando a los operadores móviles a proteger sus redes y al mismo tiempo mejorar la confianza del cliente y la eficiencia de la comunicación.

Acerca de Globe Teleservices

Globe Teleservices (GTS) es un conglomerado de telecomunicaciones con sede en Singapur y presencia global, con oficinas en EE.UU., Malasia, Tanzania, Ghana, India y Hong Kong. Ofrece soluciones especializadas de última generación en monetización A2P, mensajería omnicanal, antifraude y servicios en la nube. Colabora estrechamente con operadores móviles y reguladores de primer nivel a nivel mundial para digitalizar los servicios y priorizar la garantía de ingresos. GTS es miembro de prestigiosos foros como MEF, GSMA, GLF, Trust in Enterprise Messaging, TMForum, PITA e ITU-APT. Entre los reconocimientos notables se incluyen el Premio Platino de Juniper Research por la solución de detección de fraude AGT/AIT impulsada por IA, el reconocimiento en las Empresas de más rápido crecimiento de Singapur para 2024 y 2025 por The Straits Times y Statista, el reconocimiento en Financial Times - Empresas de alto crecimiento Asia-Pacífico 2024 y 2025, el reconocimiento de Nivel 1 en el Informe de impacto del mercado de mensajería A2P SMS 2024 - en la edición MNO y Enterprise por ROCCO y el Premio a la mejor innovación en servicios de voz/datos en CC - Global Awards 2024, Berlín.

