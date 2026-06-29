Globeducate se asocia con la Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Globeducate anuncia una nueva alianza estratégica con la Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas (WFUNA), que se pondrá en marcha en septiembre de 2026. Esta alianza impulsará la agenda de ciudadanía global del grupo educativo internacional y creará oportunidades únicas para estudiantes y profesores en toda su red.

Desde el lanzamiento de su agenda global en enero de 2020, Globeducate ha integrado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en el aprendizaje diario de más de 65 colegios bilingües e internacionales en 11 países, a través de la cual se anima al alumnado a desarrollar su autonomía y voz, a involucrarse en asuntos globales y a tomar acciones significativas en sus comunidades.

Los estudiantes ya participan en competiciones del Modelo de Naciones Unidas en todo el mundo, además de en el evento anual MUN de Globeducate. En 2027, éste se celebrará en Ginebra, brindando a los asistentes la oportunidad de conocer la sede de las Naciones Unidas en su séptima edición.

Durante el transcurso del evento, los socios de WFUNA, el Instituto Internacional de Ginebra y la Escuela de Negocios de Ginebra, recibirán a estudiantes de Globeducate en sus campus, enriqueciendo aún más si cabe el programa.

Gracias a esta nueva alianza, tanto estudiantes como profesores de Globeducate podrán participar en programas de formación en ciudadanía global. Además, una delegación de Globeducate MUN también participará en las conferencias globales de Modelo de Naciones Unidas de WFUNA en todo el mundo.

El responsable de educación de Globeducate, Daniel Jones, comentó: "Esta alianza lleva a nuestros estudiantes y docentes al corazón de las Naciones Unidas y sus agencias. Mediante la formación docente y el desarrollo profesional en torno al tema de la Ciudadanía Global, incluyendo módulos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU u otros temas propuestos por WFUNA, no solo creamos oportunidades para los estudiantes, sino un programa en todos los colegios Globeducate que tendrá un impacto duradero. El programa WFUNA Act4Impact enseñará a los estudiantes sobre los ODS, la gestión de proyectos y la ciudadanía global, durante el cual desarrollarán sus propios planteamientos para implementar en sus comunidades locales."

"Estamos encantados de asociarnos con Globeducate para expandir la programación de WFUNA a su red global de escuelas y llegar a aún más estudiantes y educadores en todo el mundo", dijo Aziel-Philippos Goulandris, secretario general de WFUNA. "Esta colaboración ofrece una oportunidad emocionante para educar a la próxima generación de líderes, fortalecer su comprensión de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, e inspirarlos a tomar acción en sus propias comunidades. Al conectar a los estudiantes más estrechamente con el trabajo y los valores de la ONU, esperamos empoderar a los jóvenes para que se vean a sí mismos como ciudadanos globales activos con un papel significativo que desempeñar en la construcción de un mundo más pacífico, justo y sostenible."

GLOBEDUCATE: https://www.globeducate.com

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