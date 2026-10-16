- GLOBELEQ CELEBRA EL FALLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE INGLATERRA QUE ORDENA A BANCO SANTANDER CUMPLIR CON LOS BONOS DE DEMANDA DE TEMANE POR UN VALOR DE 90,8 MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Globeleq, uno de los principales productores independientes de energía de África y accionista mayoritario de Central Térmica de Temane, S.A. (CTT), celebra la sentencia del Tribunal Superior de Inglaterra en el procedimiento iniciado por medio de CTT contra Banco Santander, S.A. (Santander), dictada el 13 de octubre de 2026.

En su sentencia, el Tribunal de Comercio dictaminó que Santander carece de defensa frente a las reclamaciones de CTT en relación al pago de dos bonos autónomos a primera demanda emitidos para la construcción del proyecto hidroeléctrico Temane de 450 MW sito en Mozambique. El tribunal confirmó que CTT realizó reclamaciones válidas en virtud de los bonos por un importe principal total que alcanza los 90.796.078,66 dólares estadounidenses.

El tribunal rechazó la alegación de Santander de que se trataba de una medida cautelar obtenida por TSK ante un tribunal español. Sostuvo que la obligación contractual de Santander es la de efectuar el pago en la cuenta designada de CTT en Mozambique, y que, por lo tanto, Mozambique es el lugar de cumplimiento. La medida cautelar española no constituye una defensa para Santander respecto a dicha obligación de pago.

El tribunal también constató que Santander no hizo ningún esfuerzo por lograr la revocación de la medida cautelar española y no demostró que su intervención en el procedimiento español hubiera sido irrelevante. La sentencia deja constancia de que el incumplimiento reiterado de Santander en el pago de aproximadamente 90 millones de dólares estadounidenses en bonos a primera demanda podría tener un efecto adverso grave de cara a su reputación internacional.

Las solicitudes de Santander para la suspensión de la ejecución y para un aplazamiento del pago fueron denegadas. El tribunal consideró que ya se había producido una demora considerable en el pago y que no convenía propiciar mayores retrasos e incertidumbre, dada la función comercial crucial de los bonos a la vista, que son "equivalentes al efectivo" y constituyen la "fuente vital del comercio".

Jonathan Hoffmann, consejero delegado de Globeleq, comentó:

"Se trata de una sentencia clara e importante. El tribunal ha confirmado la validez de las demandas de CTT, que Santander carece de defensa frente a las reclamaciones de pago de CTT y que no procede ninguna suspensión ni aplazamiento. Esto es crucial para el proyecto Temane, un proyecto energético de importancia nacional para Mozambique. El objetivo de estas fianzas a primera demanda era proporcionar una protección financiera inmediata y fiable para el proyecto. Dicha protección ha sido ratificada por el tribunal inglés".

"Globeleq, como accionista mayoritario del proyecto Temane, insta a Santander a respetar la sentencia del tribunal, cumplir con sus compromisos contractuales y llevar a cabo el pago sin más demora. Tras más de 18 meses de impago, cualquier procedimiento adicional solo prolongaría la incertidumbre que el Tribunal se ha negado expresamente a generar".

Los equipos de CTT y del proyecto Temane siguen centrados en la ejecución y operación del proyecto Temane y en el cumplimiento de sus compromisos con las partes interesadas.

Acerca de GlobeleqGlobeleq es una empresa líder dedicada al desarrollo, propiedad y operación de generación de electricidad en África, que ofrece soluciones energéticas a medida y apoya la transición energética de la región. Desde el año 2002, Globeleq ha construido una cartera diversificada de centrales eléctricas independientes, que actualmente generan 1.660 MW en 17 centrales en siete países, con 665 MW en construcción y más de 2.000 MW en desarrollo. Globeleq es propiedad de British International Investment y Norfund, las instituciones financieras de desarrollo del Reino Unido y Noruega. Para más detalles: www.globeleq.com

Acerca de British International InvestmentBritish International Investment es la institución financiera de desarrollo e inversor de impacto del Reino Unido. La organización invierte en empresas de países en desarrollo para mejorar la vida de las personas y ayudar a proteger el planeta. El trabajo de BII se centra en las causas subyacentes de la pobreza y la crisis climática, ayudando a los países a liberarse definitivamente de la dependencia de la ayuda externa. Entre 2026 y 2031, al menos el 40% del total de los nuevos compromisos de BII, en términos de valor, se destinará a la financiación climática. BII también es miembro fundador del 2X Challenge, que recaudó más de 33.000 millones de dólares entre 2018 y 2023 para impulsar el desarrollo económico de las mujeres. La empresa cuenta con inversiones en casi 1.700 empresas y un patrimonio neto total de 9.880 millones de libras esterlinas. Para más información, visite: www.bii.co.uk | ver aquí. Siga a British International Investment en LinkedIn, Bluesky y X.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/globeleq-celebra-el-fallo-del-tribunal-superior-de-inglaterra-302911246.html