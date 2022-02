Glooko adquiere xbird, una empresa de IA médica con sede en Alemania

La adquisición amplía las capacidades de salud digital de Glooko con aprendizaje automático

BERLIN y PALO ALTO, California, 1 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Glooko, Inc., un proveedor líder de seguimiento remoto de pacientes y soluciones de salud digital para la diabetes y otras afecciones crónicas, anunció hoy que ha adquirido xbird, una empresa de IA para la salud con sede en Berlín que desarrolla tecnologías JITAI (Intervención adaptativa justo a tiempo) para ayudar a los pacientes y sus proveedores para predecir el comportamiento y controlar la diabetes.

Al utilizar la IA y el aprendizaje automático más recientes, la tecnología de xbird tiene la capacidad de identificar los riesgos para la salud de las personas con diabetes al interpretar los datos médicos y de comportamiento de manera específica y proporcionar recomendaciones personalizadas y avisos de comportamiento. Los sensores a través de teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles registran los movimientos de un usuario y analizan los datos para crear perfiles de comportamiento individualizados y empujones personalizados para cambiar el comportamiento del paciente y las decisiones de estilo de vida. La adición de xbird amplía las capacidades y herramientas de análisis avanzado de Glooko, ampliando aún más las ofertas de la plataforma de Glooko.

"Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo de xbird a la familia Glooko. Nuestra inversión en xbird representa el compromiso estratégico de Glooko con el aprendizaje automático y el asesoramiento digital personalizado para pacientes con enfermedades crónicas", dijo Russ Johannesson, consejero delegado de Glooko. "Entre las muchas empresas de JITAI en el panorama de la salud digital, xbird claramente tiene una solución superior y ha creado asociaciones exitosas entre los fabricantes de dispositivos para la diabetes y las instituciones clínicas. La combinación de la huella global establecida de Glooko y las emocionantes capacidades de JITAI de xbird nos permitirán mejorar los resultados del paciente".

Sebastian Sujka, consejero delegado y cofundador de xbird, declaró: "xbird y Glooko encajan perfectamente. Compartimos el compromiso de ofrecer soluciones que aborden múltiples afecciones crónicas, ofreciendo resultados medibles, y tenemos la misión común de servir ampliamente a todos pacientes que lo necesitan. Nuestro objetivo es continuar con el diseño de soluciones de salud digital para aquellos que viven con estas condiciones y hacer que nuestras capacidades sean accesibles para la mayor cantidad de pacientes posible". Sujka se unirá a Glooko como director general de Glooko GmbH, junto con todo el personal de xbird.

Glooko integrará el software de entrenamiento digital xbird JITAI con su plataforma establecida que se utiliza diariamente por más de 7.500 clínicas en todo el mundo y más de un millón de usuarios. Glooko planea permitir que los usuarios de su plataforma a nivel mundial utilicen estas soluciones para controlar mejor su diabetes y las afecciones crónicas relacionadas.

La prevalencia de la enfermedad crónica*

Aproximadamente 537 millones de adultos viven con diabetes en todo el mundo, con 9,5 millones en Alemania (15,3% de la población) y las cifras siguen aumentando. Está clasificado entre los 10 principales países del mundo con el crecimiento más rápido en diabetes. Además, casi una de cada dos personas mayores de 15 años en Alemania informa vivir con dos o más enfermedades crónicas (en comparación con aproximadamente un tercio de las personas en todo el mundo). Según el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud, uno de cada seis adultos se considera obeso en Alemania.

Acerca de Glooko

Glooko está transformando la salud digital al conectar a las personas con diabetes y otras afecciones crónicas con sus equipos de atención médica, lo que permite la telesalud colaborativa, la investigación clínica y mejores resultados de salud. Las plataformas de software de la empresa recopilan y analizan datos de múltiples dispositivos en un lugar altamente seguro, lo que permite una fácil carga remota a través de la aplicación o en la clínica, y produce análisis fáciles de leer a través de tablas y gráficos procesables. La plataforma es compatible con más del 95% de los dispositivos de control de la salud y la diabetes a nivel mundial, lo que ofrece a los pacientes y a sus proveedores flexibilidad para manejar sus afecciones. Más de tres millones de usuarios ya se han beneficiado de las soluciones de Glooko en 29 países en 22 idiomas. Obtenga más información en glooko.com.

Acerca de xbird

xbird es una empresa de inteligencia artificial médica que desarrolla formas de predecir los riesgos para la salud y respaldar el control de la diabetes. La compañía captura flujos de datos de sensores incorporados en teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles y dispositivos médicos para desarrollar algoritmos y modelos de aprendizaje automático que procesan estos flujos en intervenciones adaptativas en tiempo real (JITAI). Fundada en 2015 por Sebastian Sujka y Matteo Carli, xbird ha colaborado con las principales compañías farmacéuticas y de dispositivos médicos de Europa y Estados Unidos para personalizar la interacción con el paciente y el compromiso con la inteligencia artificial.

* Fuentes:1. International Diabetes Foundation2. https://www.oecd-ilibrary.org//sites/5101558b-en/index.html?itemId=/content/component/5101558b-en#3. OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2019), Germany: Country Health Profile 2019, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels.

Consultas de medios Tanya Rodante Directora de Comunicación Global, Glooko tanya.rodante@glooko.com +1 415-608-5295

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1043398/Glooko_Logo.jpg