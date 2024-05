Gloria Ramos alcanza el #1 en Amazon con su revolucionario libro 'Feng Shui: Una Profesión Emergente'

(Información remitida por la empresa firmante)

El libro 'Feng Shui: Una Profesión Emergente', escrito por la renombrada experta en feng shui Gloria Ramos, alcanzó el estatus de Best Seller en Amazon con más de 1200 libros vendidos en tan solo una semana. Este logro refleja el creciente interés y la aceptación del feng shui como una herramienta vital y científica en el diseño y mejoramiento de espacios, tanto personales como profesionales

España, 14 de mayo de 2024.- Gloria Ramos, conocida por su trayectoria de más de quince años en el campo del feng shui, ha compuesto esta obra maestra que no solo adentra en las técnicas y estrategias de feng shui, sino que también orienta sobre cómo transformar esta antigua práctica en una carrera lucrativa y satisfactoria. Con el subtítulo "Convierte cada proyecto en una fuente de ingresos", el libro se presenta como un recurso indispensable para aquellos que buscan integrar el feng shui en su vida profesional.



En 'Feng Shui: Una Profesión Emergente', Ramos comparte su profundo conocimiento y experiencia personal, destacando la aplicabilidad del feng shui en muchas y variadas profesiones como la arquitectura, la ingeniería, la decoración de interiores, la gestión inmobiliaria e incluso en aquellas dedicadas al bienestar y crecimiento personal. Este enfoque ha resonado entre un amplio espectro de profesionales y entusiastas del feng shui, propiciando su rápido ascenso en las listas de ventas de Amazon.



El libro aborda la relevancia cada vez mayor del feng shui en la sociedad moderna, donde el estrés y la ansiedad son comunes debido a la falta de armonía y equilibrio de los entornos habitables. Ramos argumenta que un correcto flujo de energía no solo puede mejorar la calidad de vida, sino también potenciar el éxito profesional y personal.



"Estamos entusiasmados de ver la tremenda acogida que ha tenido el libro. Su habilidad para desmitificar y aplicar los principios del feng shui de manera práctica y accesible ha llenado un vacío crucial sobre el tema", dijo Alex Mediano, responsable de Lioc Editorial.



La autora también aborda los desafíos comunes que enfrentan los practicantes del feng shui, ofreciendo soluciones prácticas que se basan en la ciencia y no en el misticismo. Su enfoque ha ayudado a cambiar la percepción pública del feng shui, posicionándolo como una disciplina respetable y efectiva.



Este libro es una profunda fuente de inspiración para aquellos que buscan superar adversidades y perseguir sus pasiones con determinación y sabiduría. A través de sus páginas, Ramos motiva a sus lectores a ver cada obstáculo como una oportunidad de aprendizaje y cada espacio como un lienzo para la creatividad y la mejora.



Con 'Feng Shui: Una Profesión Emergente', Gloria Ramos no solo comparte sus conocimientos y experiencia, sino que también empodera, invitando a todos a redescubrir su entorno y reinventar su futuro profesional con el feng shui. La clasificación de Best Seller es un testimonio del impacto y la relevancia de su mensaje.



Se puede obtener más detalles sobre el libro en https://www.amazon.es/dp/B0CZP9CQDD







