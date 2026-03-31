GM Integra RRHH recibe el Premio Europeo al Talento Empresarial - Asociación Europea de Industria, Tecnología e Inno

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de marzo

La firma GM Integra RRHH ha sido reconocida con el Premio Europeo al Talento Empresarial, otorgado por la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI), en reconocimiento a su trayectoria y a su aportación al desarrollo del tejido empresarial en el ámbito de la gestión laboral y los recursos humanos.

La entrega del galardón tuvo lugar el pasado 13 de marzo en el Hotel Marriott Auditorium, en un acto y posterior cena de gala que reunió a representantes del ámbito empresarial, institucional y social.

Más de 30 años acompañando a empresas en su gestión laboral

El reconocimiento pone el foco en la capacidad de GM Integra RRHH para acompañar a empresas en la gestión laboral en un entorno cada vez más exigente, marcado por la complejidad normativa y la necesidad de eficiencia operativa.

Con más de 30 años de experiencia, la firma se ha consolidado como especialista en asesoramiento laboral y gestión de recursos humanos, trabajando con empresas nacionales e internacionales en la optimización de sus procesos. En este contexto, uno de sus principales ámbitos de especialización es la gestión de proyectos internacionales y la coordinación laboral entre distintos países, facilitando a compañías con presencia global la simplificación de su operativa y la mejora de la eficiencia.

Especialización técnica y enfoque internacional

El premio reconoce también el trabajo del equipo profesional de la compañía, así como su enfoque basado en el conocimiento técnico, la adaptación a cada cliente y la capacidad de dar respuesta a escenarios laborales complejos.

En particular, la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación ha valorado aspectos como la especialización de la firma en outsourcing de nómina y administración laboral, su capacidad de asesoramiento jurídico-laboral en entornos cambiantes y su apuesta por la digitalización de procesos como palanca para mejorar la gestión y la toma de decisiones en las organizaciones.

Un reconocimiento con proyección internacional

El Premio Europeo al Talento Empresarial, que cuenta con certificación mediante la Apostilla de La Haya, tiene validez en más de 120 países y busca reconocer a empresas que destacan por su resiliencia, capacidad de adaptación y contribución al desarrollo económico.

La Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación, presidida por Jordi Bentanachs y con Rosa María Puentedura en la vicepresidencia, cuenta entre sus socios de honor con Bernardo Rabassa y Manuel García Marcos, figuras destacadas en sus respectivos ámbitos.

Con este reconocimiento, GM Integra RRHH refuerza su posicionamiento como firma especializada en gestión laboral y consolida su papel como socio estratégico para empresas que operan en entornos cada vez más globales y exigentes.

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