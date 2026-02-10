GoBarber, el software que lidera la gestión de citas en las barberías españolas

Nueva forma de reservar en GoBarber - GoBarber

(Información remitida por la empresa firmante)

La startup, líder español en gestión de citas, refuerza su apuesta por la digitalización con una nueva plataforma que ya supera los 5 millones de reservas gestionadas

Fuerteventura, 10 de febrero de 2026.- GoBarber, el software líder español en gestión de citas para barberías y peluquerías, anuncia el lanzamiento de su nueva plataforma e identidad. Este hecho es un paso clave dentro del plan estratégico que la compañía puso en marcha tras la entrada de inversores en su última ronda de financiación. Con más de 5 millones de citas gestionadas, GoBarber continúa consolidando su posición de liderazgo en el mercado nacional.



La nueva plataforma incorpora funcionalidades diseñadas para simplificar la operativa diaria de los negocios, como una agenda más intuitiva y herramientas de análisis que ayudan a entender el rendimiento del negocio. "Con esta funcionalidad, el barbero puede gestionar mejor su negocio, obteniendo información en tiempo real que le permita tomar mejores decisiones para ofrecer un servicio de calidad", explica David Calero, cofundador de GoBarber.



Por su parte, Daniel Villalgordo, también cofundador, destaca la visión detrás de este lanzamiento: "No hablamos solo de una nueva imagen, sino de una plataforma completamente renovada con una nueva infraestructura tecnológica que refleja nuestro compromiso con la mejora continua. Gracias a GoBarber, las barberías no necesitan realizar ninguna inversión inicial: con un plan mensual asequible por una herramienta digital que está en constante evolución".



Este lanzamiento refuerza la propuesta que ha hecho de GoBarber la solución española de referencia: digitalización completa a un precio competitivo que no supera los 25 euros, y un servicio de atención al cliente humano y siempre disponible. Una combinación que, junto con la mejora de producto constante, seguirá marcando el camino para que las barberías en España gestionen su negocio de forma más sencilla, eficiente y totalmente digital.



Más de 250.000 horas ahorradas a sus clientes

La startup acumula más de 5 años de crecimiento en el país con clientes en todas y cada una de las provincias de la geografía española, así como presencia en otros países de habla hispana como Andorra, México y Colombia. GoBarber ha ahorrado más de 250.000 horas a sus clientes con la gestión de 5 millones de citas a través de su plataforma (equivalente a atender más de dos veces a toda la población de Canarias), transaccionando más de 100 millones de euros. La empresa opera desde la isla de Fuerteventura, Canarias, por sus cofundadores Daniel Villalgordo y David Calero.





Contacto

Emisor: GoBarber

Nombre contacto: David Calero

Descripción contacto: Fundador, GoBarber

Teléfono de contacto: +34681921868



