El Gobierno de Aragón y ESpanix firman un protocolo para implantar un Punto de Intercambio de Internet - ESpanix

(Información remitida por la empresa firmante)

Zaragoza, 20 de enero de 2026 – El Gobierno de Aragón y la Sociedad Gestora del Nodo Neutro ESpanix S.L. han firmado un protocolo general de actuación para la implantación de un Punto de Intercambio de Internet (IXP) en el nuevo Distrito Aragonés de Tecnología Alierta (DAT_Alierta), en Zaragoza.

Aragón se consolida como un territorio estratégico en conectividad digital gracias a su posición en la red troncal de fibra óptica que une desde al Atlántico hasta el Mediterráneo, Lisboa, Madrid, Barcelona y el sur de Francia, con latencias competitivas de 7-9 milisegundos hacia los principales centros económicos. En un momento de inversiones sin precedentes en centros de datos hiperescalares, la llegada de ESpanix —el principal IXP de España, con más de 190 clientes, más de 2 Tb/s conmutados y capacidad total de 240 Tb/s— maximizará estos despliegues al acercar contenidos, nubes y peering al territorio aragonés.

ESpanix actualmente tiene presencia en seis puntos estratégicos de Madrid y Barcelona y quiere añadir otro punto más en DAT_Alierta, estableciendo un nodo de intercambio directo en Zaragoza. Esto crea un anillo de baja latencia Madrid–Zaragoza–Barcelona, integra las troncales internacionales que aterrizan en Barcelona, Bilbao, Lisboa/Madrid y Valencia, y posiciona Zaragoza como un hub clave en el sur de Europa.

Entre los principales beneficios destacan:

Reducción significativa de latencia para el tráfico local (hasta un orden de magnitud en contenidos regionales).

Ahorro de costes en tránsito para operadores y empresas (≥20% en mercados similares).

Mayor resiliencia y soberanía digital, manteniendo el tráfico crítico ante incidencias externas.

Atracción de CDNs, proveedores de nube, proyectos de IA, edge computing y sectores de alto valor como ciberseguridad, telemedicina, videojuegos o defensa.

Pedro Sainz Cristóbal, CEO de ESpanix, ha declarado: Con la implantación del nodo de ESpanix en Zaragoza consolidamos un anillo de interconexión de alta capacidad y baja latencia en el corazón de España, reforzando la resiliencia de las telecomunicaciones nacionales e internacionales y atrayendo nuevo tráfico global hacia Aragón y hacia al resto de la península ibérica. El objetivo es fortalecer la competitividad de las empresas locales y mejorar la experiencia digital de los ciudadanos aragoneses, garantizando conexiones más rápidas, seguras y económicas en un ecosistema tecnológico en pleno crecimiento.

La presencia de ESpanix en Aragón facilitará la interconexión directa de los nuevos campus hiperescalares con empresas locales, optimizará costes de peering y acelerará la llegada de servicios avanzados de nube e IA a la región.

Oficina de prensa de ESpanix

Email: press@espanix.net

Contacto

Emisor: ESpanix

Contacto: ESpanix

Número de contacto: 916 370 855