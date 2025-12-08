El gobierno chino se aprovecha de las universidades británicas para impulsar la tecnología militar

Strider identifica más de 8.000 publicaciones conjuntas y colaboraciones entre investigadores del Reino Unido e instituciones vinculadas al ejército chino desde 2020.

Las colaboraciones abarcan tecnologías que podrían mejorar la capacidad militar de China .

. Incluye casi 400 artículos coescritos con una universidad militar china sancionada por Estados Unidos por riesgos para la seguridad nacional.

LONDRES, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Strider Technologies, el proveedor líder de inteligencia estratégica, ha publicado hoy un nuevo informe que revela una amplia colaboración entre universidades del Reino Unido e instituciones vinculadas al estado chino que desarrollan tecnología para uso militar.

El informe advierte que la República Popular China (RPC) está explotando la apertura del sistema de innovación del Reino Unido para fortalecer sus capacidades estratégicas y de defensa.

El informe de Strider, "De la innovación a la militarización: Cómo China explota el sistema científico abierto del Reino Unido", revela que, desde 2020, más de 5.000 investigadores del Reino Unido han coescrito más de 8.000 artículos científicos con organizaciones de investigación vinculadas al Ejército Popular de Liberación (EPL). Estas colaboraciones abordan tecnologías cruciales como la inteligencia artificial, la computación cuántica y la ingeniería aeroespacial, así como áreas con clara relevancia militar, como las comunicaciones antiinterferencias, la tecnología hipersónica y la deposición de energía dirigida por láser.

El informe destaca la importante colaboración con los "Siete Hijos de la Defensa Nacional", un consorcio de universidades de la República Popular China esencial para la defensa y el desarrollo armamentístico del país. También documenta cerca de 400 publicaciones conjuntas con la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa del EPL, institución subordinada a la Comisión Militar Central del Partido Comunista Chino y sancionada por el gobierno estadounidense por representar riesgos para la seguridad nacional.

"La apertura académica es una de las grandes fortalezas del Reino Unido, pero el Partido Comunista Chino la ha explotado", declaró Eric Levesque, presidente y cofundador de Strider. "Nuestro análisis muestra que el gobierno de la República Popular China está aprovechando sistemáticamente las colaboraciones científicas del Reino Unido para impulsar sus ambiciones tecnológicas y militares. Estas no son colaboraciones benignas. Implican a entidades de investigación estatales que apoyan directamente al sistema de defensa chino, impulsando el EPL a expensas del Reino Unido".

Levesque añadió: "No se trata de culpar a académicos individuales; se trata de reconocer un riesgo sistémico. Las universidades y los organismos de investigación del Reino Unido están en la mira precisamente porque lideran el mundo en áreas que sustentan las capacidades de defensa e inteligencia de última generación. El gobierno ha tomado medidas importantes, pero el cumplimiento voluntario y las campañas de concienciación no son suficientes. Es hora de que las universidades adopten una postura clara y pongan fin a la investigación que contribuye al desarrollo militar de China".

En 2023, el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento calificó a la República Popular China de "amenaza estratégica" y declaró que "las instituciones académicas del Reino Unido proporcionan un rico terreno fértil para que China logre tanto influencia política como ventaja económica al... obtener propiedad intelectual (PI) dirigiendo o robando investigación académica del Reino Unido para construir, o atajar, la experiencia china".

A pesar de las nuevas directrices del gobierno del Reino Unido y las medidas de seguridad nacional reforzadas, el análisis de Strider concluye que la colaboración entre investigadores británicos e instituciones de investigación afiliadas al EPL (EPL-RI) se ha mantenido constantemente alta durante los últimos cinco años. Estas colaboraciones ofrecen vías para la transferencia de conocimiento, la captación de talento y la posible explotación por parte del aparato científico y tecnológico estatal chino. En concreto, Strider concluyó que:

A pesar de los crecientes esfuerzos gubernamentales para fortalecer la seguridad de la investigación y aumentar la conciencia institucional, la colaboración entre investigadores del Reino Unido y PLA-RI se ha mantenido constantemente alta desde 2020, con un promedio de más de 1.500 publicaciones conjuntas anuales hasta 2024.

Más de 100 organizaciones del Reino Unido han colaborado con un PLA-RI en temas STEM desde 2020. Entre las organizaciones del Reino Unido con más casos de colaboración con PLA-RI se encuentran importantes universidades y laboratorios gubernamentales.

El informe completo, De la innovación a la militarización: cómo China explota el sistema científico abierto del Reino Unido, está disponible aquí.

