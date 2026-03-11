El Gobierno convoca 6.094 nuevas plazas para reforzar la Guardia Civil y la Policía Nacional

Gráfica evolutiva plazas de Guardia Civil 2020-2026 - Centro de estudios Serás

La Oferta de Empleo Público que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros autoriza la convocatoria de 3.240 plazas para la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil y 2.854 para la Policía Nacional. En la Guardia Civil, la creación de nuevos puestos se ha incrementado un 50 % desde el año 2020. El centro de estudios seras.es afirma que "este 2026 será irrepetible, habrá 9,2 aspirantes por plaza"

Madrid, 11 de marzo de 2026.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva Oferta Pública de Empleo (OEP) para reforzar las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional: 6.094 plazas en total, 3.240 para ingreso en la Guardia Civil y 2.854 para la Policía Nacional. Según ha destacado el Ministerio del Interior, se trata de "la mayor oferta pública de empleo de los últimos 15 años".



La OEP 2026, que ha salido un mes antes de lo habitual, supone un nuevo impulso a la defensa del país. Desde 2022, el número de puestos convocados para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no ha dejado de crecer. Esto se debe, en parte, a que el Gobierno viene aplicando una tasa de reposición de bajas y jubilaciones del 125 %, la reservada para sectores prioritarios. De este modo, a finales de 2024 se alcanzó la cifra récord de 156.463 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional en activo.



La OEP 2026 fija la convocatoria de 3.762 plazas para la Guardia Civil, de las que 3.240 serán de nuevo ingreso en la Escala de Cabos y Guardias. De este modo, y según ha podido analizar el centro de estudios seras.es, el número de agentes de la Guardia Civil se incrementa el 3,9 % con respecto a hace un año, y el 50,4 % desde que empezó la década.



La nueva Oferta de Empleo Público establece la creación de 2.854 nuevos puestos en la Policía Nacional de acceso libre, entre la Escala Básica (2.704 plazas) y la Escala Ejecutiva (150). La cifra, aunque ligeramente menor a la de hace un año (2.914 puestos convocados en total), se mantiene estable con el fin de reforzar la plantilla.



La Oferta de Empleo Público (OEP) fija el número de plazas disponibles para cubrir puestos de empleo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Supone, por tanto, el pistoletazo de salida para las oposiciones a la Guardia Civil y la Policía Nacional. A partir de aquí, cada Cuerpo prepara su convocatoria específica, donde se detallan los requisitos y las pruebas de cada proceso, y que suele ver la luz en los meses siguientes. Hace un año, por ejemplo, cerca de 28.000 opositores participaron en la oposición de Ingreso en Guardia Civil (Escala de Cabos y Guardias); mientras que unas 28.500 personas presentaron la instancia para el acceso a la Policía Nacional.



