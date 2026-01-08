(Información remitida por la empresa firmante)

-El Gobierno Metropolitano de Tokio lanza el sitio web "GO TOKYO Gourmet" para mostrar la diversidad gastronómica de Tokio

- Disfrutemos de la gastronomía de Tokio; los visitantes encontrarán nuevos encantos en cada visita.

TOKIO, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Gobierno Metropolitano de Tokio ha lanzado el sitio web "GO TOKYO Gourmet" para mostrar las diversas atracciones gastronómicas de Tokio en Japón y en el extranjero.

Sitio web "GO TOKYO Gourmet": https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

El sitio web presenta artículos y videos sobre la diversa oferta gastronómica de Tokio y la riqueza de su cultura culinaria. El Gobierno Metropolitano de Tokio espera que el sitio fomente el interés de los visitantes por la gastronomía de Tokio y los anime a visitar la capital japonesa y experimentar su variada gastronomía de primera mano.

Foto1:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI6fl_t11cmtRo.png

El atractivo culinario de Tokio reside en su diversidad, que abarca desde platos tradicionales transmitidos desde el período Edo (*) (que duró aproximadamente 260 años, desde 1603), como el sushi (arroz con vinagre y pescado crudo en rodajas) y la tempura (mariscos fritos), hasta cocina de todo el mundo, ingredientes locales arraigados en el entorno natural de Tokio y restaurantes de alta calidad donde reconocidos chefs japoneses e internacionales demuestran sus habilidades.

El sitio no solo ofrece información gourmet, sino que también destaca la riqueza de la cultura gastronómica de Tokio, incluyendo su historia y tradiciones que se remontan al período Edo, su evolución y desarrollo hasta la actualidad, las ideas y el ingenio de los profesionales de la gastronomía de la capital, las comidas cotidianas de los residentes de Tokio y el futuro de la gastronomía de Tokio, incluyendo la sostenibilidad y la diversidad.

El sitio también publica información sobre cómo comer comida japonesa, servicios y modales únicos en Japón, eventos gastronómicos en Tokio y sitios para reservar en restaurantes de la capital (incluyendo sitios que ofrecen opciones veganas y halal).

(*) Edo, el antiguo nombre de Tokio, se convirtió en una enorme ciudad con una población estimada de un millón de habitantes a principios del siglo XVIII, época en la que también se desarrollaron su gastronomía y cultura.

Acerca del contenido del sitio

- Personas que promueven los encantos de la gastronomía de Tokio

Chefs designados como Embajadores de Turismo de Tokio, chefs activos en Tokio, especialistas en alimentación y otras figuras destacadas en diversos campos relacionados con la alimentación ofrecen sus perspectivas para explorar y revelar la profundidad de la cultura gastronómica de Tokio.

Foto2:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI2fl_yGkPQUmM.png

- La cultura gastronómica de Tokio, arraigada en el periodo Edo

Esta sección profundiza en platos icónicos de Edo, como el sushi, la anguila, la tempura y el soba (fideos de trigo sarraceno servidos en caldo); la evolución de la cultura gastronómica que floreció en Edo; los ingredientes locales, como las verduras tradicionales de Edo-Tokio; la conexión entre la comida y la cultura única de Tokio, como el kabuki (teatro tradicional) y la gastronomía yakatabune (casa flotante); y las prácticas y filosofías sostenibles que se han mantenido desde el periodo Edo.

Foto3:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI3fl_k6LKGgyT.png

- Experiencias gastronómicas populares entre los viajeros

Esta sección destaca las experiencias gastronómicas más populares entre los viajeros, centrándose en las comidas cotidianas de Tokio, como los fideos ramen (de popularidad mundial), las bolas de arroz, la comida gourmet de las tiendas de conveniencia y la distintiva cultura de las máquinas expendedoras de la ciudad. La sección también presenta una amplia gama de opciones disponibles en Tokio, incluyendo opciones veganas, halal y sin gluten.

Foto4:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI4fl_lSWia112.png

-Experiencias gastronómicas más deliciosas y reconfortantes

Para que las experiencias gastronómicas sean más deliciosas, cómodas y satisfactorias, el sitio web ofrece información sobre cómo disfrutar de la comida japonesa, así como servicios y costumbres únicos. También publica información sobre eventos gastronómicos que se celebran en Tokio.

Foto5:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI5fl_b86SQpO6.png

Sitio web "GO TOKYO Gourmet" Nombre del sitio web: GO TOKYO GourmetFecha de lanzamiento: Jueves 18 de diciembre de 2025Idiomas disponibles: Japonés e inglésOperación: Gobierno Metropolitano de Tokio URL: https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

Redes sociales: La información sobre las atracciones gastronómicas de Tokio se actualizará en varias plataformas de redes sociales.

YouTube: GO TOKYO Gourmet Officialhttps://www.youtube.com/@go-tokyo-gourmet_officialInstagram: GO TOKYO Gourmet Officialhttps://www.instagram.com/gotokyogourmet_officialFacebook: GO TOKYO Gourmet Officialhttps://www.facebook.com/GOTOKYOGourmet

