El Gobierno respalda con 1,8 millones el desarrollo del sistema de software LynksOS de MIRIAD Global

Recreación de LynksOS integrado en el blindado terrestre autónomo TAURUS. - MIRIAD Global.

(Información remitida por la empresa firmante)

Seleccionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dentro de su programa de Proyectos de Colaboración Público Privada (CPP), LynksOS nace como referencia internacional en sistemas operativos para gobernar vehículos autónomos, sistemas robóticos y subsistemas críticos

Madrid, 22 sep. 2026. - El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha concedido 1.763.050,32 euros de financiación pública para el desarrollo de LynksOS, el sistema operativo de misión en tiempo real diseñado en España por el grupo industrial de defensa MIRIAD Global para gobernar el funcionamiento de vehículos autónomos, sistemas robóticos y subsistemas críticos.

LynksOS es la capa de software crítico sobre la que se ejecuta el stack completo de la suite Lynks, que es el conjunto de sistemas de hardware, software, sensores e inteligencia artificial integrados en cada nodo de las plataformas autónomas de MIRIAD (terrestres, aéreas y navales). Sobre ella corre también LynksC2, el software de mando y control que conecta a cada plataforma con el puesto de mando de MIRIAD y también, cuando lo requiere el despliegue, con el sistema de mando y control del usuario final.

Diseñado por la división MIRIAD Engineering, LynksOS ha sido seleccionado por la Agencia Estatal de Investigación, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dentro de la convocatoria de Proyectos de Colaboración Público-Privada (CPP).

Para MIRIAD Global, esta concesión supone un espaldarazo institucional a la actividad de investigación e innovación que desarrolla, y a su determinación por impulsar la autonomía estratégica mediante la producción en España de capacidades tecnológicas críticas para la defensa.

Referencia internacional y compatibilidad

“LynksOS nace con vocación de ser la plataforma de referencia en autonomía a nivel internacional. Estamos trabajando ya con clientes, con vistas a incorporarla a importantes programas de vehículos autónomos en Europa y Oriente Medio”, explica José Molins, director general de MIRIAD Engineering.

LynksOS tiene una arquitectura de software de microkernel que separa de forma explícita el control determinista en tiempo real, crítico para la seguridad de la misión, de un dominio de inteligencia artificial aislado y gestionado por el propio núcleo, que asigna en cada instante los recursos de cómputo (CPU, GPU, NPU, memoria y ancho de banda) entre percepción, planificación y apoyo a la decisión. La IA deja así de ser una capa añadida y pasa a formar parte del propio sistema operativo, con sus recursos gestionados igual que los de cualquier tarea crítica.

Esta arquitectura permite que cada plataforma opere de forma autónoma cuando pierde el enlace con el mando y control, sincronizando su estado de forma incremental cuando la comunicación se restablece, y que degrade su funcionalidad de manera controlada ante fallos sin comprometer la misión del conjunto. Se trata, además, de una tecnología agnóstica respecto del vehículo, lo que la hace compatible con plataformas y vehículos de otros fabricantes.

MIRIAD Engineering incorporará LynksOS a su oferta de subsistemas críticos y lo ofrecerá a fabricantes de vehículos, integradores y empresas del sector que necesiten incorporar capacidades de autonomía, control distribuido, navegación resiliente e inteligencia artificial embarcada en sistemas propios o de terceros. Podrá utilizarse en vehículos terrestres no tripulados, drones aéreos y navales, robots industriales y demás plataformas autónomas

Desarrollo en Málaga

MIRIAD Global liderará el desarrollo de la arquitectura de LynksOS, su integración industrial y comercialización desde el laboratorio de software establecido por la división de Engineering en la ciudad de Málaga. Allí se centralizarán la arquitectura del sistema, el desarrollo del núcleo, la integración de capacidades de inteligencia artificial y las herramientas de validación.

Funditec participa en el proyecto como centro tecnológico colaborador en varias líneas de investigación aplicada, inteligencia artificial en el borde, percepción multimodal, navegación en entornos sin señal satelital y validación tecnológica.

MIRIAD Global incorporará una variante propia de LynksOS en sus familias de vehículos autónomos terrestres 6x6 TAURUS, ARIES y RHINOS.

Sobre MIRIAD Global

MIRIAD Global es un grupo industrial de defensa español, participado por Funditec y especializado en sistemas no tripulados, subsistemas avanzados, electrónica e integración industrial. Reúne capacidades tecnológicas e industriales propias en diseño, ingeniería, software, fabricación e integración, aplicadas tanto al desarrollo de sistemas completos como al suministro de subsistemas críticos y electrónica para terceros en programas de defensa nacionales y europeos. Con centros en Madrid, Málaga, Getafe y San Fernando de Henares, y acuerdos industriales en Cataluña y el País Vasco, su actividad se centra en plataformas autónomas terrestres, aéreas y navales, así como en inteligencia artificial embarcada, computadores de misión, electrónica de control y otros sistemas críticos de misión. Su modelo industrial se basa en la integración progresiva de capacidades productivas y tecnológicas complementarias para reforzar en España una base industrial y tecnológica con capacidad real de entrega de grandes programas de defensa.

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