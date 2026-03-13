LO ‘GOITESCO’, arte, vida y regalo en el universo creativo de Ignacio Goitia - Ignacio Goitia

Madrid, 13 de marzo de 2026.-

Ignacio Goitia ha desarrollado a lo largo de más de tres décadas de trayectoria un universo artístico propio que a día de hoy le permite hablar de lo goitesco como una corriente artística basada en la reflexión sobre la historia, el poder, la identidad y la relación entre el arte y la vida cotidiana.

Ese concepto se extiende a todas sus propuestas, perfectas para regalar en fechas señaladas, como el próximo Día del Padre o el Día de la Madre, en las que cada vez más personas buscan piezas con significado, capaces de contar una historia y de permanecer en el tiempo. En ese contexto, el artista propone una alternativa distinta al regalo convencional: convertir el arte en un objeto cotidiano. Desde sus espacios en la madrileña Plaza de las Salesas y en Bilbao, en la calle Doctor Achúcarro, Ignacio Goitia propone piezas que trasladan su universo visual a accesorios y objetos pensados para acompañar la vida diaria.

Entre las piezas más representativas destacan sus corbatas, inspiradas en motivos recurrentes de su obra y concebidas como una extensión natural de su lenguaje artístico. A esta propuesta se suman gemelos, pañuelos y fulares, accesorios que trasladan el imaginario visual de Goitia al vestuario. La colección se completa con vaciabolsillos de porcelana y obra gráfica firmada, piezas que permiten acercarse a su universo artístico a través de objetos cotidianos.

Ignacio Goitia llevará este universo particular a Casa Decor, que abrirá sus puertas del 9 de abril al 24 de mayo y mostrará las últimas tendencias en interiorismo, arquitectura, diseño y arte. Así, Goitia participará en el espacio de la interiorista Verónica Montijano del estudio LOBLANC, donde sus papeles pintados formarán parte de la intervención decorativa del proyecto. Una colaboración que refleja una de las ideas centrales del artista: la posibilidad de que el arte salga del cuadro y se integre en la arquitectura y en los espacios que se habitan.

De este modo, Ignacio Goitia continúa ampliando su universo creativo más allá del lienzo y reafirma una idea que atraviesa toda su trayectoria: "El arte no tiene por qué limitarse a museos o galerías. También puede formar parte de los objetos que utilizamos, de los espacios que habitamos y de los gestos cotidianos, incluso de algo tan simple como elegir un regalo".

