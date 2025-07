Goji Nectar Hydrating Serum, el sérum facial que alisa, ilumina y renueva desde la primera gota

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de julio de 2025. - Aplicar sobre la piel húmeda, sellar con una crema o aceite facial y elegir fórmulas con diferentes pesos moleculares, son algunos consejos para emplear correctamente el ácido hialurónico y conseguir una hidratación más completa. Lejos de posicionarse únicamente como un antioxidante, la firma española de cosmética natural y vegana con propósito UMOA ha reformulado su sérum más emblemático, Goji Nectar Hydrating Serum, ahora con un enfoque renovado centrado en la hidratación profunda y la retexturización

Mantener una rutina diaria de cuidado facial, con la hidratación como paso esencial, es fundamental para preservar la salud de la piel, además de protegerla de la creciente exposición a agresores ambientales, como la contaminación, los cambios bruscos de temperatura o la luz azul de las pantallas. Además, ahora que llega el verano y aumenta la exposición al sol, los sérums faciales se convierten en el producto estrella para hidratar en profundidad, calmar la inflamación y reducir el enrojecimiento, así como reparar la barrera cutánea y no perder la luminosidad del rostro.



Un cutis bien hidratado no solo se ve más luminoso y elástico, sino que también cumple mejor sus funciones esenciales: proteger el organismo frente a bacterias, regular la temperatura o evitar la pérdida excesiva de agua. Por eso, incorporar un sérum hidratante por la mañana y/o por la noche permite reforzar la barrera cutánea y preparar la piel para el día o ayudarla a regenerarse durante el descanso nocturno, pero ¿cómo elegir dentro de la gran variedad que hay en el mercado?



Si bien es cierta la importancia de mantener bien hidratada la piel, también es esencial elegir a conciencia los activos que se aplican sobre ella. Aquí es donde aparece el ácido hialurónico, uno de los ingredientes principales en la cosmética facial, por su capacidad para retener agua, lo que lo convierte en un potente hidratante. Sin embargo, para que sea realmente eficaz, es importante emplearlo correctamente. Desde UMOA, la firma española de cosmética natural y vegana con propósito, sugieren algunos consejos prácticos para aprovechar al máximo sus beneficios:



1. Aplicar el sérum sobre la piel húmeda, no seca. El ácido hialurónico es higroscópico, eso quiere decir que atrae agua. Si se aplica sobre la piel completamente seca, puede absorber humedad desde capas más profundas de la dermis y resecar en lugar de hidratar. Por eso, es recomendable usarlo justo después de limpiar el rostro y, si es posible, con la piel aún ligeramente húmeda o tras aplicar una bruma facial.



2. Sellar la hidratación con una crema o aceite facial. El ácido hialurónico no hidrata por sí solo: necesita ser sellado. Por eso, si no se aplica una crema o emulsión encima, el agua que ha atraído puede evaporarse. Una crema hidratante ligera o un aceite equilibrado, como el de argán, ayudan a fijar la hidratación y mejorar la elasticidad de la piel.



3. Elegir fórmulas con diferentes pesos moleculares. No todos los ácidos hialurónicos son iguales. Las moléculas de bajo peso penetran más profundamente y ayudan a hidratar desde dentro, mientras que las de alto peso actúan en superficie, suavizando líneas finas y mejorando la textura. En este sentido, las fórmulas combinadas son más completas.



4. Usarlo mañana y noche para resultados visibles. El ácido hialurónico es seguro para uso frecuente. Aplicarlo dos veces al día, como primer paso del tratamiento tras la limpieza, potencia su eficacia acumulativa y mejora visiblemente la calidad de la piel con el paso del tiempo.



5. Combinarlo con activos compatibles. Este ingrediente combina bien con la mayoría de los activos cosméticos, como niacinamida, vitamina C suave o centella asiática. No obstante, se debe evitar su uso junto a tratamientos muy exfoliantes o ácidos fuertes, sin orientación profesional, especialmente si se tiene la piel sensible.



Teniendo todo esto en cuenta y para responder a la necesidad de una rutina facial con resultados visibles, UMOA ha reformulado su sérum más emblemático, Goji Nectar Hydrating Serum, con un enfoque renovado centrado en la hidratación profunda y la retexturización. Lejos de posicionarse únicamente como un antioxidante, el producto ha evolucionado para dar respuesta a una demanda creciente: rutinas simples, sensoriales y eficaces, que devuelvan a la piel su equilibrio natural.



Independientemente de la necesidad de cada piel, siempre es fundamental prepararla con una buena hidratación, y precisamente es lo que ofrece Goji Nectar Hydrating Serum: combina ingredientes naturales, como bayas de goji, centella asiática, regaliz y aceite de argán, a los que se suma una doble molécula de ácido hialurónico vegano, para lograr una hidratación integral, penetrando en las capas más profundas de la piel. ¿El resultado? Un sérum antiedad regenerador, que ayuda a reforzar la función barrera, mejorar la textura cutánea y aportar una hidratación inmediata y duradera, con una consistencia ligera de fácil absorción. Y, no solo eso, por su fuerte poder retexturizante, Goji Nectar Hydrating Serum consigue además que la piel tenga una textura más fina y lisa al tacto.



Una piel cuidada se nota y se siente, por lo que, dedicar unos minutos al día a hidratarla y protegerla es una inversión en bienestar a largo plazo. Mafalda Soto, CEO y cofundadora de UMOA, explica que "la hidratación es el gesto más sencillo y efectivo para mantener una piel funcional y con buen aspecto a cualquier edad. No se trata de tener una rutina larga o complicada, sino de ser constante con productos que realmente aporten agua y ayuden a retenerla".







Contacto

Nombre contacto: Lucia Duran

Descripción contacto: Trescom

Teléfono de contacto: 91 411 58 68





Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/notas/1264613/Goji_Nectar_Hydrating_Serum.jpg

Pie de foto: UMOA - Goji Nectar Hydrating Serum

Autor: UMOA