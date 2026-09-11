Gol conecta Europa con El Calafate y Ushuaia a través de su red en Brasil

(Información remitida por la empresa firmante)

Los vuelos de temporada a la Patagonia y el nuevo servicio Lisboa-Río de Janeiro amplían las opciones de viaje a Sudamérica.

SÃO PAULO, 11 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Gol Airlines está ampliando la conectividad en toda Sudamérica a través de su red en Brasil. La aerolínea ofrece a los viajeros europeos una alternativa para llegar al sur de Argentina vía São Paulo, ya sea mediante una conexión o combinando el viaje con una estancia en Brasil.

El servicio estacional São Paulo–El Calafate–Ushuaia permite acceder a dos destinos emblemáticos de la Patagonia argentina. El Calafate es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares y al glaciar Perito Moreno, mientras que Ushuaia, conocida como la "ciudad del fin del mundo", destaca por sus paisajes y por ser uno de los principales puntos de partida hacia la Antártida.

Desde São Paulo/Guarulhos, Gol ofrece servicio directo a El Calafate, seguido de un vuelo a Ushuaia:

Reforzando aún más la conectividad entre Europa y Brasil, Gol también lanzará un servicio sin escalas entre Lisboa y Río de Janeiro el 16 de septiembre, como parte de la expansión intercontinental de la aerolínea a través de su centro de operaciones internacional en Río. Los viajeros podrán llegar a Brasil, disfrutar de Río durante unos días gracias al programa *Gol Stopover* y, posteriormente, continuar hacia la Patagonia vía São Paulo. Los pasajeros internacionales podrán permanecer en Río o São Paulo por un periodo de entre 24 horas y tres noches sin coste adicional por el servicio.

A través de más de 60 acuerdos de código compartido e interlínea, Gol también ofrece conectividad desde diversos mercados europeos hacia Brasil y, posteriormente, hacia otros destinos de Sudamérica.

Los billetes están disponibles en el sitio web de Gol y a través de agencias de viajes.

Acerca de Gol Airlines

Fundada en 2001 y parte del Grupo Abra, Gol atiende a más de 30 millones de clientes al año. Mediante alianzas con Avianca, American Airlines y Air France-KLM, Gol ofrece a sus clientes más de 60 acuerdos de código compartido e interlínea, brindando mayor comodidad y conexiones fluidas.

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