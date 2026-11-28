(Información remitida por la empresa firmante)

La mayor promoción del año de la aerolínea ya está en marcha y estará vigente hasta el domingo 29 de noviembre; incluye destinos como Río de Janeiro, Fortaleza, Brasilia y Belém.

NUEVA YORK, 28 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas, la aerolínea más puntual de Brasil en 2024 y 2025, ha lanzado Orange Friday 2026, su mayor promoción anual, que ya está vigente. Hasta el domingo 29 de noviembre, los viajeros en Estados Unidos pueden ahorrar hasta un 10 % en vuelos de ida y vuelta a Brasil.

Entre los destinos destacados se encuentran Río de Janeiro, para viajes entre marzo y mayo de 2027; Fortaleza, para diciembre de 2026 y enero de 2027; y Brasilia y Belém, para noviembre y diciembre de 2026.

Los viajeros también pueden utilizar el código promocional ORANGEBRAZIL para obtener un 10 % de descuento en vuelos desde Nueva York (JFK) a Brasil. Este cupón del 10 % será válido del 26 al 30 de noviembre de 2026, o hasta alcanzar un total de 150 transacciones, lo que ocurra primero. El periodo de viaje elegible abarca del 28 de marzo al 31 de mayo de 2027, en vuelos operados por Gol Linhas Aéreas (G3). El cupón es válido exclusivamente para compras realizadas a través del sitio web o la aplicación oficial de Gol.

Más información y reservas en voegol.com.br/orange-friday.

Acerca de GOL Linhas Aéreas

GOL, la aerolínea más puntual de Brasil, forma parte de Abra Group. Desde su fundación en 2001, su propósito ha sido "ser la primera para todos", haciendo que el transporte aéreo sea accesible mediante soluciones inteligentes para más de 30 millones de clientes al año. GOL cuenta con más de 17.000 empleados enfocados en la seguridad, su valor fundamental, y opera una flota de 147 aeronaves Boeing 737. Gracias a sus alianzas con Avianca, American Airlines y Air France-KLM, ofrece más de 60 acuerdos de código compartido e interlínea. El ecosistema de GOL también incluye a Smiles, el programa de fidelización más grande de Brasil, y a GOLLOG, la mayor operación de carga regular del país.

Acerca de Abra Group

Abra Group es uno de los principales grupos de transporte aéreo de América Latina. Reúne a GOL y Avianca bajo un mismo equipo directivo, además de contar con una inversión estratégica en Wamos Air. El grupo cuenta con más de 30.000 empleados y una flota de 317 aeronaves, con vuelos regulares a más de 150 destinos en 28 países. Obtenga más información en www.abragroup.net

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