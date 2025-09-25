Golden Suisse y el profesor Joseph Stiglitz convocan la Cumbre Mundial de UHNWI

(Información remitida por la empresa firmante)

ZURICH, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 10 de septiembre, Golden Suisse organizó un exclusivo evento privado sobre patrimonio en el prestigioso The Dolder Grand de Zúrich, al que asistieron más de 150 distinguidas personas con un patrimonio neto ultraalto (UHNWI) y líderes de family offices de más de 80 países.

El discurso principal corrió a cargo del profesor Joseph Stiglitz, economista ganador del Premio Nobel, autoridad del Banco Mundial y uno de los 100 pensadores más influyentes del mundo. También intervino Daniel Weitmann, fundador de Golden Suisse, quien describió la misión de la empresa de restaurar la estabilidad, la seguridad, la privacidad y la soberanía en la banca suiza.

Los debates se centraron en la creciente fragilidad del sistema bancario mundial, la erosión del dólar estadounidense y la creciente politización del dinero y las infraestructuras de pago.

El profesor Stiglitz señaló: Todas las monedas y los bancos se basan, en última instancia, en la confianza. Una vez que esa confianza se erosiona, todo el sistema financiero está en peligro.

Daniel Weitmann respondió: Golden Suisse elimina la incertidumbre de la confianza al vincular el dinero directamente al oro físico, almacenado de forma privada en Suiza y utilizable en todo el mundo. No se trata solo de riqueza, se trata de soberanía y libertad.

Golden Suisse presentó su modelo, basado en la tradición centenaria de Suiza en materia de almacenamiento de lingotes de oro y mejorado con sistemas bancarios modernos. La plataforma permite a los clientes utilizar su oro almacenado en cámaras acorazadas privadas en Suiza para realizar pagos, transferencias y transacciones con tarjeta a nivel mundial. Al tender un puente entre el oro físico y los sistemas financieros modernos, Golden Suisse está reviviendo la herencia del patrón de oro, al tiempo que defiende los valores atemporales de la privacidad y la neutralidad suizas.

Esta reunión histórica subrayó el papel de Golden Suisse como líder en la configuración del futuro de la protección del patrimonio de las familias más prominentes del mundo.

Acerca de Golden Suisse

Golden Suisse es un grupo financiero suizo especializado en oro en bóvedas, gestión de patrimonios privados y protección de activos. Fundada sobre los principios de neutralidad, discreción e independencia, Golden Suisse ofrece soluciones seguras y soberanas para la preservación del patrimonio en una era de incertidumbre. Más información disponible en https://www.goldensuisse.com

