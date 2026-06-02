Gomarco y la UMU impulsan una iniciativa pionera en España para educar a jóvenes sobre el sueño - GOMARCO

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto “Sueña, pero no en clase: el arte de dormir bien”, desarrollado por la Cátedra del Sueño Gomarco y Universidad de Murcia, lleva charlas y talleres divulgativos a institutos y centros escolares de la Región de Murcia y otras ciudades del país, para fomentar hábitos de sueño saludables y proteger la salud mental de los adolescentes.

Murcia, 2 de junio

La Cátedra del Sueño Gomarco y Universidad de Murcia está llevando a cabo con éxito una iniciativa pionera en España orientada a acercar la ciencia del sueño a adolescentes, familias y comunidad educativa. Bajo el título “Sueña, pero no en clase: el arte de dormir bien”, el proyecto desarrolla charlas y talleres divulgativos en institutos, colegios y espacios educativos de la Región de Murcia con el objetivo de concienciar sobre la importancia del descanso para la salud física, emocional y mental de los jóvenes.

La iniciativa, impulsada por Colchones Gomarco y la Universidad de Murcia, nace con una clara vocación social y preventiva: ayudar a los adolescentes a comprender cómo el sueño influye en su rendimiento académico, su bienestar psicológico, su capacidad de concentración, su equilibrio emocional y su desarrollo saludable. Al mismo tiempo, busca ofrecer herramientas prácticas para mejorar los hábitos de descanso en una etapa especialmente vulnerable, marcada por el uso intensivo de nuevas tecnologías, redes sociales y pantallas.

Las sesiones son impartidas por la Dra. Mª Ángeles Rol de Lama, catedrática y directora del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia, una de las voces de referencia en el estudio de los ritmos circadianos y su relación con la salud. A través de un enfoque cercano, científico y adaptado al lenguaje de los jóvenes, las charlas abordan cuestiones clave como la regularidad horaria, la exposición a la luz, el impacto de las pantallas antes de dormir, la higiene del sueño y la relación entre descanso, salud mental y aprendizaje.

Una acción divulgativa con impacto en centros educativos y familias

El programa ya se ha desarrollado en distintos espacios de la Región de Murcia, entre ellos el Colegio Montepinar, donde la actividad contó con el apoyo institucional de la concejala Pilar Torres, en el marco de la Guía de Promoción de Salud, impulsada por el Ayuntamiento de Murcia y el Servicio Municipal de Salud.

Asimismo, las charlas y talleres han llegado a otros entornos educativos y sociales, como el Centro Cultural de La Paz, el SBC Forum —Salud, Bienestar y Conciliación— el congreso Interim Management, el instituto Juan Carlos I de Murcia, el instituto de Abanilla y el Colegio Amor de Dios de Bullas, consolidando así una línea de actuación divulgativa que combina ciencia, educación y prevención.

Desde la Cátedra del Sueño Gomarco y Universidad de Murcia se subraya la importancia de intervenir desde edades tempranas, especialmente en un contexto en el que los adolescentes están expuestos de forma constante a estímulos digitales que pueden alterar sus horarios de sueño, retrasar el inicio del descanso y dificultar una desconexión adecuada antes de dormir.

Compromiso con la salud, la educación y la divulgación científica

Para Gomarco, este proyecto supone un paso más en su compromiso con la promoción de una cultura del descanso saludable. A través de la Cátedra del Sueño, la compañía refuerza su vínculo con la investigación, la divulgación científica y la sensibilización social, trasladando a la ciudadanía conocimiento útil sobre uno de los pilares fundamentales del bienestar.

La colaboración con la Universidad de Murcia permite unir el conocimiento académico y científico con la capacidad de difusión de una empresa especializada en descanso, generando un proyecto con impacto directo en la sociedad. En este sentido, “Sueña, pero no en clase: el arte de dormir bien” se presenta como una iniciativa innovadora, necesaria y alineada con los grandes retos actuales en materia de salud juvenil, educación emocional y prevención de conductas de riesgo vinculadas al uso inadecuado de la tecnología.

Sobre la Cátedra del Sueño Gomarco y Universidad de Murcia

La Cátedra del Sueño Gomarco y Universidad de Murcia nace con el objetivo de promover la investigación, la formación y la divulgación en torno al sueño y su impacto en la salud. A través de diferentes actividades científicas, educativas y sociales, la Cátedra trabaja para concienciar sobre la importancia de dormir bien y fomentar hábitos de descanso saludables en todas las etapas de la vida.

El proyecto continúa ganando relevancia como referente en la divulgación, formación e investigación en torno al descanso saludable. A lo largo de su trayectoria, esta iniciativa ha contado con la colaboración de destacadas figuras profesionales vinculadas al mundo del sueño y el bienestar, como el Dr. Eduard Estivill, el Dr. Gonzalo Pin, el Dr. Javier Puertas, la Dra. Nuria Roure, la Dra. Genoveva del Río, el Dr. Javier Albares o la divulgadora Jana Fernández, entre otros especialistas de reconocido prestigio. Su participación refuerza el valor de la Cátedra como espacio de referencia para acercar el conocimiento científico sobre el sueño a la sociedad, consolidándose como un punto de encuentro entre la investigación, la educación y la sensibilización sobre la importancia de dormir bien.

Sobre Gomarco

Colchones Gomarco es una empresa española especializada en el diseño y fabricación de sistemas de descanso. Desde sus orígenes, la compañía ha apostado por la innovación, la calidad y la investigación aplicada al descanso, consolidando su compromiso con el bienestar de las personas y con la promoción de una cultura del sueño saludable.

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