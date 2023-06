(Información remitida por la empresa firmante)

- Gong Li se convierte en la primera embajadora mundial de la marca GEMO para abrir un nuevo capítulo de la belleza impulsada por la tecnología

PEKÍN, 13 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- GEMO causó sensación el 25 de abril al presentar a Gong Li, estrella de cine de fama mundial, como su primera embajadora de marca global. El anuncio generó expectación y suscitó el debate.

Con más de tres décadas de extraordinaria dedicación al arte cinematográfico, Gong Li ha brindado al público una impresionante cartera de películas que combinan a la perfección la visión artística con el atractivo comercial. A día de hoy, sus numerosos papeles icónicos siguen hechizando al público y son elogiados por cineastas de todo el mundo. Desde Red Sorghum y The Story of Qiu Ju hasta Farewell My Concubine, Leap y Saturday Fiction, Gong Li ha recibido prestigiosos galardones por sus deslumbrantes interpretaciones, como el Golden Rooster Award, el Hundred Flowers Award y el Hong Kong Film Award. También es la primera actriz que protagoniza películas galardonadas con los máximos premios en los tres principales festivales internacionales de cine de Europa.

Gong Li ha sido portada de Time Magazine en Estados Unidos, la primera actriz de cine nacida en China. Además, ha encarnado una serie de personajes femeninos memorables e influyentes en la gran pantalla en la historia del cine chino. Su entusiasmo, profesionalidad y perfeccionismo han creado colectivamente la imagen de un icono de la era dorada del cine chino. En el año 2010, Gong Li se convirtió en la primera mujer nacida en China en ser condecorada con la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia. En 2015, fue reconocida por las Naciones Unidas como una de los 16 artistas y pensadores que contribuyeron al bien común de la humanidad, siendo la primera mujer nacida en China en lograr este galardón. En 2019, Gong Li se convirtió en la primera persona de ascendencia asiática en ganar el premio Women in Motion del Festival de Cannes.

Gong Li es uno de los modelos femeninos más inspiradores de Asia y el resto del mundo, y ha demostrado un alto nivel de profesionalidad y compromiso con su oficio, lo que refleja la inquebrantable dedicación de GEMO al avance de las tecnologías de la piel.

GEMO es una marca de lujo líder en el sector de los aparatos de belleza para el hogar. Con experiencia en tecnologías de vanguardia y producción de instrumentos de precisión, GEMO hereda la esencia de las tecnologías para la piel de la Clínica Lémanic, con sede en Suiza, lo que se traduce en notables logros en la investigación científica de tecnologías para la piel. GEMO siempre ha dado la máxima prioridad a ofrecer conocimientos profesionales y atención sanitaria y servicios de primera calidad, lo que le ha valido numerosos reconocimientos mundiales a lo largo de los años.

Con unos consumidores cada vez más deseosos de mantener una piel joven, GEMO entró oficialmente en China en 2022. La marca se ha comprometido a desarrollar productos basados en el concepto central de I+D de "enfriamiento continuo de la epidermis y estimulación del colágeno dérmico". GEMO ha creado una innovadora tecnología RF-ICE para la piel que presenta un exterior frío y un interior cálido para mitigar molestias como "el calor insoportable y el dolor punzante" y "los efectos nocivos del sobrecalentamiento, el adelgazamiento de la piel, las alergias y el enrojecimiento" durante el proceso de uso de dispositivos de belleza. Los productos de GEMO utilizan radiofrecuencias para rejuvenecer y restaurar el colágeno manteniendo la piel fresca, segura y cómoda.

Para deleitar a los consumidores con su nueva y emocionante asociación, GEMO y Gong Li lanzaron otra joya de la corona de la marca: el Swiss Luxury Beauty Device de GEMO. GEMO se adapta a las tendencias del mercado adoptando la esencia de las tecnologías suizas para la piel, llevando a cabo una profunda investigación tecnológica para el desarrollo de productos y realizando constantes avances. GEMO también aumenta continuamente la inversión en I+D tecnológica, ofrece productos seguros y de alta calidad a los consumidores y utiliza las maravillas de la ciencia y la tecnología para mejorar la satisfacción y el confort de los usuarios.

Como ya se ha mencionado, GEMO es una marca de lujo líder en el sector de los dispositivos de belleza para el hogar y Gong Li es una estrella de cine mundialmente conocida y ganadora de múltiples premios. GEMO y Gong Li, que impresionan a los consumidores con sus productos de calidad superior y su experiencia de marca en el sector de la tecnología para la piel, colaborarán estrechamente para celebrar la belleza de la vida.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gong-li-se-convierte-en-la-primera-embajadora-mundial-de-la-marca-gemo-301849309.html