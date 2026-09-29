Good Move From Europe culmina tres años promoviendo entre los jóvenes una vida más activa y saludable

Embajadores deportistas de Good Move From Europe - Good Move From Europe

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre

La iniciativa, impulsada en España por AILIMPO y cofinanciada por la Unión Europea, ha participado en el acto oficial de lanzamiento de la Semana Europea del Deporte 2026. Expertos y deportistas olímpicos han puesto el foco en la importancia de combatir el sedentarismo entre los jóvenes a través de la actividad física y una alimentación equilibrada

Good Move From Europe, campaña de divulgación cofinanciada por la Unión Europea e impulsada en España por AILIMPO, la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo, ha participado en Madrid en el lanzamiento oficial de la Semana Europea del Deporte 2026, celebrado en el Consejo Superior de Deportes (CSD).



La iniciativa ha aprovechado este marco para reforzar el mensaje que ha trasladado durante casi tres años: llevar una vida más activa y saludable puede comenzar con pequeños gestos cotidianos, como reducir el tiempo que se pasa sentado, practicar actividad física regularmente y acompañarla de una alimentación equilibrada, con mayor presencia de frutas y verduras.



Dirigida especialmente a jóvenes de 18 a 34 años, Good Move From Europe se ha desarrollado en Francia, España y Polonia. En España ha combinado medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales, eventos deportivos, carreras populares y colaboraciones con deportistas olímpicos, alcanzando una media de 150 millones de impactos potenciales al año.



Durante el acto, Gema Medina Gómez, vicepresidenta de SEEDO y catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la URJC, alertó del aumento del sedentarismo entre los jóvenes. "Los datos muestran un aumento del sedentarismo, especialmente en el tiempo de ocio, tanto en hombres como en mujeres de entre 18 y 34 años", señaló. La experta recordó además que la inactividad física se asocia con un mayor riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.



Por su parte, Jesús Román, coordinador de Good Move From Europe y representante de AILIMPO, explicó que la campaña nació para ayudar a los jóvenes a transformar el conocimiento en acción. "Aunque saben lo bueno que es hacer deporte, muchas veces tienen dificultades para dar el paso. Nuestro objetivo ha sido ayudarles, motivarles e impulsarles hacia una vida más saludable".



El encuentro contó también con los deportistas y embajadores Adrián del Río, Emma Carrasco, Adrián Ben, Águeda Marqués, Cisco García y Sandra Sánchez. Esta última, campeona olímpica de kárate, destacó la importancia de encontrar una actividad que motive y recordó el papel de la alimentación: "La alimentación es la gasolina de nuestro cuerpo. Cuando somos conscientes de su importancia y empezamos a cuidarla, notamos que nos sentimos, dormimos, rendimos y estudiamos mejor".



El limón y el pomelo europeos producidos en España también han formado parte del mensaje de la campaña, integrados en una alimentación variada, equilibrada y vinculada al estilo de vida mediterráneo.



Como cierre de estos casi tres años de actividad, Good Move From Europe ha lanzado un vídeo resumen que recoge el espíritu de la iniciativa y sus principales mensajes. Puede visualizarse en el siguiente link de YouTube.

Contacto

Nombre contacto: Luis de la Osada

Descripción contacto: Tactics Europe

Teléfono de contacto: 915062860



