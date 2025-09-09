GoodData adquiere Understand Labs, acelera la narración de datos mediante IA y la visión agencial

(Información remitida por la empresa firmante)

La adquisición amplía el análisis y la narración impulsados por agentes a medida que GoodData avanza en la inteligencia de datos empresariales

Madrid, 9 de septiembre de 2025.- GoodData, la plataforma de análisis nativa de IA, ha anunciado hoy la adquisición de Understand Labs, pionera en la narración de datos y las experiencias de análisis agencial. Esta adquisición refuerza la base de GoodData para ofrecer información explicable, centrada en las personas e impulsada por la IA, y acelera la hoja de ruta de la empresa hacia la próxima generación de inteligencia empresarial.



Fundada en 2021 por Peter Fedorocko, cofundador y antiguo director tecnológico de Stories.bi (posteriormente adquirida por Workday), Understand Labs ha estado a la vanguardia en la resolución del crítico reto de la última milla en el análisis de datos: ayudar a las empresas no solo a ver los datos, sino a comprenderlos realmente. Sus SDK insignia impulsan soluciones personalizadas de narración de datos para sectores como el comercio electrónico, el comercio minorista, la logística y los medios de comunicación.



"Creemos que el análisis debe ir más allá de los gráficos y los paneles de control para ofrecer información real y útil. Al combinar la tecnología narrativa de Understand Labs con la plataforma nativa de IA de GoodData, estamos acelerando el avance del sector hacia un análisis proactivo, explicable y basado en la toma de decisions", afirmó Roman Stanek, fundador y director ejecutivo de GoodData. "Esta adquisición es un paso importante hacia nuestra visión de convertir la IA en un socio fiable y cotidiano para todos los usuarios empresariales".



Con esta adquisición, GoodData mejorará su plataforma, lo que permitirá a los equipos empresariales pasar más rápidamente de la información a la acción y una adopción más amplia de la IA entre la base de clientes de GoodData. Aprovechando la experiencia de Understand Labs, GoodData podrá:



• Mejorar las narrativas generadas por IA relacionadas con la explicabilidad, los factores clave y la interacción en lenguaje natural.



• Acelerar la integración de flujos de trabajo de agentes directamente en paneles de control y experiencias de datos.



• Ofrecer nuevas opciones a los usuarios empresariales en lo que respecta a la toma de decisiones guiada y los puntos de interacción.



"Durante los últimos seis meses, hemos tenido la oportunidad de colaborar con GoodData en varios proyectos empresariales complejos. Ha sido increíble ver cómo la plataforma modulable y fácil de usar para desarrolladores de GoodData ha amplificado nuestra capacidad para ofrecer aplicaciones poco convencionales y proactivas", afirma Peter Fedorocko, fundador y director ejecutivo de Understand Labs, y ahora director técnico de campo en GoodData. "Unir fuerzas nos permite combinar nuestra profunda experiencia en análisis aumentado con la sólida plataforma de GoodData, perfectamente posicionada para la próxima era de la inteligencia Empresarial".



Mirando hacia el future

La adquisición acelera la hoja de ruta de GoodData al llevar al mercado más rápidamente los componentes de análisis y narración impulsados por agentes. Los clientes se beneficiarán de experiencias de lenguaje natural más potentes, que incluyen narrativas más ricas, recomendaciones explicables y análisis avanzado de factores clave. Y GoodData seguirá ampliando sus capacidades de análisis agencial a lo largo de 2025, con un próximo lanzamiento que presentará la primera oleada de agentes de IA integrados y personalizados.



Sobre GoodData

GoodData es la plataforma de análisis nativa de IA diseñada para ofrecer velocidad, escala y confianza, que ayuda a las empresas a proporcionar información en tiempo real, integrada, con la marca y en cualquier lugar donde los usuarios la necesiten.



Fundada en 2007 y con oficinas tanto en Estados Unidos como en Europa, GoodData presta servicio a más de 140 000 de las principales empresas del mundo y a 3,2 millones de usuarios, ayudándoles a impulsar cambios significativos y a maximizar el valor de sus datos.



Más información: en la web de GoodData o en LinkedIn y YouTube



2025, GoodData Corporation. Todos los derechos reservados. GoodData y el logotipo de GoodData son marcas comerciales registradas de GoodData Corporation en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Otros nombres utilizados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.







