GoodData ahora es GoodData.AI, reflejando su orientación hacia la IA

La actualización de la compañía marca el cambio continuo de la empresa hacia una analítica impulsada por la inteligencia
Madrid, 30 de abril de 2026.- GoodData, la plataforma de inteligencia de decisiones nativa de IA, anunció hoy que cambia su marca a GoodData.AI.
El cambio de marca refleja una dirección estratégica hacia la que GoodData ha estado avanzando durante varios años. La plataforma se ha desarrollado en torno a una convicción central: que la analítica nativa de IA, con gobernanza, es la base que toda empresa seria necesita. La capa semántica, la gestión de contexto, la arquitectura abierta, la componibilidad, los marcos agénticos y la analítica como código introducidos durante ese periodo han sido cada uno un paso hacia esa base.
"GoodData.AI es el nombre que refleja tanto de dónde venimos como hacia dónde se dirige el mercado", afirmó Roman Stanek, CEO y fundador de GoodData.AI. "Las empresas necesitan analítica que la IA pueda operar, gobernar y en la que pueda confiar a escala. Para eso estamos construidos, y avanzamos más rápido que nunca para llevar a los clientes hasta ahí".
Ese ritmo es visible en las cifras. GoodData registró un aumento interanual del 50 % en lanzamientos de producto en el cuarto trimestre de 2025 y un incremento de tres veces en la actividad de desarrollo centrada en IA en la segunda mitad del año.
Los lanzamientos recientes incluyen Context Management para analítica agéntica lista para producción, Agent Builder para construir, desplegar y escalar agentes de IA en producción, MCP Server para la ejecución de analítica integral con gobernanza, y la modernización de BI impulsada por IA para empresas que migran desde herramientas heredadas.
De cara al futuro, GoodData.AI continuará ampliando sus capacidades agénticas, profundizando los controles de gobernanza para implementaciones de IA empresariales y acelerando la transición desde el BI heredado hacia una infraestructura agéntica.
Para los clientes existentes, no cambia nada a nivel operativo. Los accesos, datos, configuraciones, contactos de soporte y contratos se mantienen sin cambios. El nuevo sitio web de GoodData.AI es gooddata.ai.
Sobre GoodData.AI
GoodData.AI es una plataforma de inteligencia de decisiones nativa de IA diseñada para ayudar a las empresas a convertir datos fiables en acciones con confianza. Diseñada para una analítica gobernada y escalable, GoodData.AI permite a las organizaciones operacionalizar insights, automatizar decisiones e integrar inteligencia directamente en productos y flujos de trabajo empresariales.
Con una arquitectura componible y una capa semántica gobernada en su núcleo, GoodData.AI garantiza que la analítica impulsada por IA sea transparente, auditable y esté alineada con la forma en que las empresas definen y confían en sus datos. Las organizaciones utilizan GoodData.AI para pasar de los insights al impacto más rápidamente, manteniendo al mismo tiempo seguridad, gobernanza y rendimiento de nivel empresarial.
GoodData.AI presta servicio a más de 123.000 de las principales empresas del mundo y a 3,9 millones de usuarios, ayudando a las organizaciones a cerrar la brecha entre los datos y la toma de decisiones.
