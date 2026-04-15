GoodData arranca 2026 con el lanzamiento de su servidor MCP y grandes contratos empresariales

GoodData arranca 2026 con el lanzamiento de su servidor MCP - GoodData

(Información remitida por la empresa firmante)

Los contratos en servicios financieros y tres lanzamientos de plataforma reflejan una creciente demanda empresarial de analítica agéntica

Madrid, 15 de abril de 2026.- GoodData, una plataforma líder de inteligencia de decisiones nativa en IA, ha anunciado hoy unos sólidos resultados del primer trimestre de 2026 impulsados por el lanzamiento de su servidor MCP para analítica agéntica, importantes nuevos contratos en servicios financieros globales y la continua expansión hacia nuevos mercados. El trimestre se apoya en un 2025 récord, reforzando la posición de GoodData como la plataforma en la que las empresas confían para llevar la IA de la fase piloto a la producción.



Crecimiento continuo en el ámbito empresarial y de servicios financieros

El impulso comercial de GoodData se mantuvo fuerte durante todo el primer trimestre, con logros destacados en los sectores empresarial y financiero. La compañía firmó un nuevo contrato de tres años con uno de los mayores gestores de activos del mundo, y un cliente clave de larga duración en pagos globales renovó por tres años ampliando además su licencia empresarial.



"Nuestros resultados del primer trimestre demuestran que el mercado está dejando atrás la fase de hype de la IA y entrando en una realidad agéntica y gobernada", afirmó Roman Stanek, CEO y fundador de GoodData. "Al proporcionar a los agentes de IA las herramientas no solo para informar sobre datos, sino para construir e iterar análisis por sí mismos, estamos ayudando a las mayores instituciones financieras del mundo a alcanzar un nivel de velocidad que antes era imposible".



Sobre la base de su expansión previa en Estados Unidos, GoodData amplió aún más su presencia comercial empresarial en Alemania, reforzando su huella en mercados internacionales clave. La compañía también fue reconocida en la guía de mercado de Gartner para la categoría de analítica agéntica, un recurso para líderes de datos y analítica que evalúan cómo escalar la IA agéntica de forma responsable.



Impulsando el futuro de la BI agéntica

El primer trimestre estuvo marcado por el lanzamiento del servidor MCP de GoodData, que permite a los agentes de IA construir, actualizar y operar análisis de extremo a extremo dentro de un marco gobernado. Cubriendo modelos semánticos, métricas y paneles, el servidor MCP ofrece un tiempo de obtención de valor entre 10 y 50 veces más rápido en comparación con los flujos de trabajo manuales de BI, proporcionando a las empresas una vía práctica hacia la analítica agéntica a escala.



El trimestre también vio la introducción de AI-Driven BI Modernization, una nueva solución que utiliza IA para extraer y refactorizar la lógica de negocio de sistemas BI heredados en una capa semántica gobernada. El resultado son ciclos de iteración entre 2 y 5 veces más rápidos y una carga de paneles hasta 10 veces más rápida, sin necesidad de desconectar la infraestructura existente.



Completando los anuncios del trimestre, GoodData lanzó una capa dedicada de Context Management, una base contextual gobernada para IA en producción que aborda la brecha de confianza mediante semánticas reforzadas, conocimiento fundamentado y observabilidad completa. En conjunto, estos lanzamientos reflejan el enfoque de GoodData en cerrar la distancia entre la ambición de la IA y la realidad operativa.



Sobre GoodData

GoodData es una plataforma de inteligencia de decisiones nativa en IA diseñada para ayudar a las empresas a convertir datos fiables en acciones seguras. Diseñada para una analítica gobernada y escalable, GoodData permite a las organizaciones operacionalizar insights, automatizar decisiones e integrar inteligencia directamente en productos y flujos de trabajo empresariales.



Con una arquitectura componible y una capa semántica gobernada en su núcleo, GoodData garantiza que la analítica impulsada por IA sea transparente, auditable y alineada con la forma en que las empresas definen y confían en sus datos. Las organizaciones utilizan GoodData para pasar del insight al impacto más rápidamente, manteniendo al mismo tiempo seguridad, gobernanza y rendimiento de nivel empresarial.



GoodData presta servicio a más de 123.000 de las principales empresas del mundo y a 3,9 millones de usuarios, ayudando a las organizaciones a cerrar la brecha entre los datos y la toma de decisiones.



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