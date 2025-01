GoodData cierra 2024 con un cuarto trimestre récord, impulsado por innovaciones pioneras

(Información remitida por la empresa firmante)

GoodData experimentó un año transformador en 2024, logrando su cuarto trimestre más fuerte hasta la fecha, marcado por un crecimiento anualizado del 30%, una sólida adquisición de clientes y avances innovadores en ofertas de productos impulsados por IA

San Francisco, 15 de enero de 2024.- GoodData, una plataforma líder de análisis de datos e inteligencia empresarial asistida por IA, continúa redefiniendo el futuro del BI, la IA y la analítica con un crecimiento excepcional y avances de productos de vanguardia en 2024.



Crecimiento récord: Aumento de la demanda y expansión del éxito de los clients



La empresa cerró 2024 con un crecimiento de 10 veces el ARR de GoodData Cloud, coronado con un cuarto trimestre excepcional, con un crecimiento anualizado del 30% y un aumento de los nuevos ingresos netos del 80% interanual.



"Entramos en el cuarto trimestre con grandes expectativas, y nuestros resultados hablan por sí mismos", dijo Roman Stanek, CEO de GoodData. "Este nivel de crecimiento es un testimonio de la dedicación de nuestro equipo a nuestros clientes en la construcción de exitosos programas de análisis de extremo a extremo. Con la creciente demanda de soluciones analíticas modernas, una base de clientes en expansión y una sólida cartera de proyectos, estamos bien posicionados para un exitoso 2025".



El cuarto trimestre de 2024 marcó un periodo de importante expansión para GoodData, reflejo de la creciente demanda de su plataforma de análisis en la nube. La empresa consiguió 19 nuevos logotipos, reforzando su posición como proveedor de confianza de soluciones analíticas escalables e impulsadas por IA. Además, GoodData superó las expectativas en cuanto a ampliación de acuerdos, con casi un 25% de clientes que aumentaron su inversión. Estas cifras subrayan la confianza de los clientes en GoodData Cloud y el impacto de sus equipos de cara al cliente a la hora de impulsar su éxito.



Trabajar con GoodData es como trabajar en equipo: no se trata simplemente de "envíenos un ticket y nos pondremos a ello. Nuestros ingenieros colaboran estrechamente con los de GoodData para resolver los problemas. Este tipo de cooperación es realmente excelente, sobre todo si se compara con el servicio que ofrecen otras alternativas", afirma Baz Khuti, fundador y CEO de Sustain360°™.



Las entradas manuales y laboriosas de Sustain360°™ se han sustituido por la automatización impulsada por IA, lo que les ha permitido reducir 3 veces los costes. Sustain360°™ también ha podido desplegar informes agregados y cuadros de mando el doble de rápido con las configuraciones escalables y repetibles de GoodData, sin necesidad de código personalizado.



Innovaciones y logros considerables en los productos impulsan el punto de inflexión de la empresa

En el ejercicio fiscal de 2004 se lanzaron varios productos importantes, con más de 70 nuevas funciones a lo largo del año, lo que consolidó la posición de GoodData como plataforma analítica de alto rendimiento y fácil de usar para los desarrolladores. Entre las principales innovaciones figuran:



• Herramientas para desarrolladores basadas en API: SDKs, IDEs y plugins actualizados para una integración perfecta.



• Conocimiento de los datos un 50% más rápido: Mejoras de velocidad para análisis en tiempo real basados en IA.



• 7 nuevos conectores de bases de datos y conexiones ilimitadas con FlexConnect: Compatibilidad nativa con MotherDuck, ClickHouse, Oracle, MariaDB, etc.; además de FlexConnect, una función de creación de conectores propia que ofrece la máxima flexibilidad.



• Mejora de la narración y la interactividad del cuadro de mando: Nuevas funciones como las vistas guardadas, los controles de filtrado cruzado, el conmutador de visualizaciones y la narración visual para mejorar la experiencia del usuario.



• Alcance global con más de 15 idiomas compatibles: Entre ellos, cantonés, finlandés, etc., para que los usuarios de todo el mundo puedan acceder a los análisis.



• Seguridad de nivel empresarial: Nuevos métodos de autenticación como la autenticación M2M, permisos mejorados y SSO sin fisuras, que garantizan la seguridad sin comprometer la facilidad de acceso.



"Preparados para seguir triunfando en 2025"

GoodData está preparada para un crecimiento sostenido de cara al nuevo año, con una presencia cada vez mayor en el mercado, un producto innovador y de alto rendimiento y un equipo en crecimiento. La empresa está realizando importantes inversiones en talento, ampliando su equipo en Estados Unidos y Europa para dar un mejor soporte a su creciente número de clientes e impulsar el éxito continuado.



Sobre GoodData

GoodData es la plataforma líder de datos y análisis basada en la nube, que permite a las organizaciones de todo el mundo tomar decisiones basadas en datos y asistidas por IA. Con una completa suite de productos compuesta por tres pilares distintos (BI, IA y Analytics Lake), su plataforma integral y componible permite a las empresas diseñar y desplegar aplicaciones de datos personalizadas e integrar a la perfección la analítica asistida por IA allí donde sus usuarios la necesiten.



Fundada en 2007 y con oficinas en Estados Unidos y Europa, GoodData presta servicio a más de 140.000 de las principales empresas del mundo y a 3,2 millones de usuarios, ayudándoles a impulsar cambios significativos y a maximizar el valor de sus datos.



2025, GoodData Corporation. Todos los derechos reservados. GoodData y el logotipo de GoodData son marcas registradas de GoodData Corporation en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Otros nombres utilizados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.



Más información en: GoodData's website, LinkedIn, YouTube y Medium.







Contacto

Nombre contacto: Kristyna Vlckova

Descripción contacto: GoodData

Teléfono de contacto: +420 226 219 400