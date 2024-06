GoodData incluida en el Cuadrante Mágico 2024 de Gartner(R) para Plataformas de Análisis y BI

(Información remitida por la empresa firmante)

GoodData, empresa de análisis y datos en la nube, ha anunciado su inclusión una vez más en el Cuadrante Mágico de Gartner® para Plataformas de Análisis y BI. "Creemos que el reconocimiento continuo de GoodData subraya su compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente dentro de la industria de análisis y BI"

San Francisco, 25 de junio de 2024.- "Estamos encantados de ser reconocidos en el Cuadrante Mágico de Gartner por un año consecutivo", dijo Roman Stanek, CEO de GoodData. "Creemos que este reconocimiento valida nuestra visión del enfoque analytics-as-code y nuestra capacidad para ofrecer soluciones analíticas de vanguardia a nuestros usuarios".



GoodData es conocida por su enfoque "analytics-as-code" y "developer-first", su enfoque en la capa semántica como almacén universal de métricas y su dedicación a la componibilidad:



Analytics-as-code y enfoque "developer-first": Como pionero de Analytics as Code, GoodData ha permitido a los desarrolladores escalar rápida y fácilmente sus operaciones de cadena de valor de datos con fáciles despliegues automáticos, pruebas y personalización de entornos analíticos.



Visión sin cabeza y capa semántica: En su dedicación a la componibilidad, GoodData permite un almacén de métricas centralizado como capa semántica, lo que conduce a definiciones de métricas coherentes y a una clara alineación con los objetivos empresariales.



"Estamos comprometidos a ampliar los límites de la innovación analítica", dijo el vicepresidente de estrategia de producto de GoodData, Ryan Dolley. "El enfoque analytics-as-code, junto con el Analytics Lake, ha dado a los desarrolladores oportunidades de optimización que nunca antes habían tenido. Y estamos deseando continuar con nuestra misión de ofrecer la mejor experiencia analítica tanto a desarrolladores como a usuarios finales".



La visión headless de GoodData, el enfoque analytics-as-code y la mentalidad de developer-first siguen estableciendo nuevos estándares en el panorama de la analítica y la inteligencia empresarial. Se puede leer el informe completo Gartner® Magic Quadrant™ y ver un análisis completo de los puntos fuertes y las precauciones de GoodData: gooddata.com/resources/gartner-magic-quadrant-for-analytics-and-business-intelligence-platforms/



Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.



GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner y Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.



Sobre GoodData

GoodData es la plataforma líder de datos y análisis basada en la nube, que lleva la toma de decisiones impulsada por datos de IA a organizaciones de todo el mundo. Con una plataforma que aprovecha el potencial de la automatización y la IA, GoodData permite a sus clientes poner el análisis de datos a disposición de todos y cada uno de los usuarios finales a través de perspectivas de datos de autoservicio en tiempo real justo en el punto de trabajo. Más de 140.000 de las principales empresas del mundo y 3,2 millones de usuarios confían en GoodData para impulsar un cambio significativo y lograr más a través de los datos.



GoodData tiene su sede en San Francisco y está respaldada por Andreessen Horowitz, General Catalyst Partners, Intel Capital y TOTVS, entre otros.



Más información en: GoodData's website LinkedIn, YouTube.





