GoodData.AI reduce de 18 meses a semanas la migración de BI para empresas de Alemania, Austria y Suiza

GoodData.AI reduce de 18 meses a semanas la migración de BI - GoodData

(Información remitida por la empresa firmante)

Con alrededor del 80 % de las funciones de migración automatizadas, las empresas evitan los proyectos de consultoría de varios años que las han mantenido en plataformas de BI obsoletas

Madrid, 13 de agosto de 2026.- GoodData.AI ha anunciado hoy su oferta de migración de BI impulsada por IA para empresas de Alemania, Austria y Suiza, con asistencia en alemán y un equipo regional.



Los agentes de migración pueden trasladar a las organizaciones desde Tableau, Power BI, Qlik, Looker, MicroStrategy y cualquier otra plataforma de BI en días o semanas, en lugar de los 12 a 18 meses que requiere una reconstrucción manual. Hasta el 80 % del trabajo de migración está automatizado, lo que reduce tanto los costes como los plazos, y los ingenieros de GoodData revisan cada cambio antes de que el cliente lo apruebe.



El anuncio se produce tras la expansión de GoodData.AI en la región a principios de este año y su trabajo con DATEV, una de las empresas de software empresarial más reconocidas de Alemania.



"Toda conversación sobre migración en Alemania comienza con la misma pregunta: ¿sobrevivirán mis datos al cambio? Es una pregunta legítima. Estas empresas funcionan con una lógica de BI acumulada durante diez años y, a menudo, nadie recuerda por qué existe la mitad de ella. Nuestros agentes la leen, la traducen y la documentan, y nuestros ingenieros comprueban los resultados con el sistema antiguo antes de que cambie nada para los usuarios. Cuando alguien pregunta de dónde procede un dato, podemos mostrárselo. Eso es lo que hace que la IA sea utilizable en este mercado", afirmó Peter Fedoročko, Field CTO de GoodData.AI.



Por qué la migración se ha convertido en una cuestión de IA

Cada trimestre adicional en una plataforma de BI heredada añade más paneles de control, más SQL desarrollado específicamente y más definiciones de una misma métrica. La base que necesita la IA se aleja cada vez más, mientras aumenta la presión para desplegar soluciones de IA. Para las empresas de la región DACH (Alemania, Austria y Suiza), cuanto más esperan, más caro resulta hacerlo.



En virtud de la Ley de IA de la UE, el problema ya no es únicamente técnico. Un sistema de IA que no puede rastrear sus respuestas hasta una lógica aprobada supone un riesgo de cumplimiento normativo, y las industrias reguladas de Alemania, Austria y Suiza afrontan algunos de los mayores niveles de exigencia de Europa.



La razón por la que las empresas seguían esperando era lógica: migrar a una nueva plataforma requería años y los consultores facturaban durante todo el proceso. Los agentes de migración cambian ese cálculo al comprimir el proceso en semanas de trabajo supervisado en lugar de años, manteniendo el sistema heredado operativo hasta que todos los datos coincidan.



Migración más rápida, resultados en los que la empresa puede confiar

Los agentes de migración de GoodData.AI analizan todo el entorno heredado, incluida la lógica integrada en informes que ningún empleado actual creó, y la reconstruyen de forma limpia en el nuevo entorno. Cada métrica queda definida una sola vez, documentada y vinculada a su fuente, de modo que los departamentos financiero y operativo y la dirección trabajan con el mismo dato.



Los usuarios no perciben ningún cambio hasta que los datos han sido verificados. Los sistemas antiguo y nuevo funcionan en paralelo, los resultados se comparan utilizando los datos reales del cliente y cada fase se pone en funcionamiento únicamente después de que este la apruebe. La posibilidad de volver atrás permanece disponible durante todo el proceso de migración y nada desaparece de forma silenciosa. Las organizaciones suelen reducir entre un 50 % y un 80 % las métricas duplicadas y desarrollar nuevos casos de uso de IA entre 2 y 5 veces más rápido.



"En su momento se invirtió una gran cantidad de tiempo y dinero en configurar las plataformas de BI existentes. Esta inversión se ve reforzada gracias a nuestros nuevos servicios de migración de BI. Esto significa que la calidad de los datos permanece intacta y que podemos seguir aportando valor empresarial de forma fluida", afirmó Gerd Eck, Strategic Enterprise Executive de GoodData.AI



Sobre esta base, la IA realiza por sí misma el trabajo analítico: responde a preguntas empresariales, mantiene actualizados los informes y resúmenes informativos, ejecuta flujos de trabajo empresariales de principio a fin y permite desarrollar los productos de datos que las empresas ofrecen a sus propios clientes. Las personas definen las reglas y aprueban los resultados. Las empresas pueden ampliar la plataforma con sus propios agentes o conectar los que ya utilizan.



La plataforma funciona en la nube de GoodData, en una nube privada o completamente en las instalaciones del cliente (on-premise), y es compatible con el LLM que el cliente ya utilice y en el que confíe, manteniéndose así independiente del modelo de IA. Además, permite mantener incluso los resultados de las consultas completamente alejados de modelos externos.



Disponibilidad

La migración se ofrece en tres modalidades: ejecutada de principio a fin por los servicios profesionales de GoodData; dirigida por el equipo del cliente, con los ingenieros de GoodData encargándose de las partes más complejas; o mediante autoservicio con las herramientas, guías de trabajo y asistencia bajo demanda de GoodData. La asistencia en alemán está disponible durante todo el proceso. Las empresas pueden presentar un único libro de trabajo en la primera conversación y comprobar la migración utilizando sus propios contenidos.

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