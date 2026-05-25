(Información remitida por la empresa firmante)

-GoodWe destaca la instalación sencilla y rápida de la serie ESA en el tercer evento de lanzamiento europeo en Frankfurt

FRANKFURT, Alemania, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- GoodWe presentó su sistema de almacenamiento de energía ESA All-in-One en un evento de lanzamiento celebrado el jueves en Frankfurt, al que asistieron alrededor de 100 invitados, entre instaladores, socios y representantes del sector. Bajo el lema "Del rompecabezas a la energía: cuestión de minutos", GoodWe ofreció pruebas prácticas del diseño orientado a la instalación y la facilidad de uso del sistema ESA, así como una visión más profunda del futuro del mercado alemán. La compañía mostró los últimos avances en soluciones de almacenamiento de energía residencial, destacando el sistema 4S de GoodWe, que se centra en productos silenciosos, inteligentes, seguros y sencillos.

"A medida que el mercado energético europeo continúa evolucionando, nuestro compromiso se mantiene centrado en tres principios clave: enfoque, inversión a largo plazo y localización", afirmó Jie Zhang, director general de GoodWe Europa. "Seguimos totalmente centrados en el mercado residencial y de almacenamiento europeo, continuamos invirtiendo en equipos, servicios y alianzas locales, y estamos comprometidos a generar confianza a largo plazo con instaladores, distribuidores y usuarios finales. Europa siempre ha sido un mercado estratégico para GoodWe, y seguiremos desarrollando soluciones que respondan realmente a las necesidades del mercado local".

La simplicidad cobra protagonismo en el concepto ESA 4S

El evento se centró en mostrar cómo la instalación rápida, la puesta en marcha simplificada y el mantenimiento más sencillo contribuyen a mejorar la eficiencia de los instaladores en un mercado altamente desarrollado y competitivo.

El sistema ESA está diseñado para abordar los desafíos comunes asociados con los sistemas tradicionales de almacenamiento de energía, como la configuración compleja, los procedimientos de instalación complicados y los altos costes de mano de obra. Con su arquitectura integral, que incluye un diseño compacto y elegante, GoodWe ESA busca hacer que la energía renovable sea más accesible para los propietarios de viviendas, al tiempo que ayuda a los instaladores a mejorar su eficiencia operativa y competitividad en el mercado.

Mientras que una instalación tradicional consta de múltiples dispositivos, cableado y diseños complejos, el diseño todo en uno de la serie ESA transforma una instalación que consume mucho tiempo en un procedimiento simple y rápido. Un número mínimo de conexiones significa menos cableado y una instalación limpia. El diseño de doble puerto y el medidor integrado simplifican aún más la instalación y facilitan al máximo la ampliación del sistema en el futuro. El resultado de este diseño ofrece a los instaladores una ventaja competitiva para realizar instalaciones más rápidas a menor coste.

TÜV Rheinland ha realizado una evaluación exhaustiva del proceso de instalación y la facilidad de reparación de la serie ESA, confirmando que cumple con la "Especificación Técnica de Certificación de Usabilidad para Productos Energéticos Domésticos" en ambos aspectos.

Cambios en las condiciones del mercado en Alemania

Los analistas de mercado de S&P Global presentaron una convincente exposición sobre las condiciones y perspectivas del mercado en Alemania. "Alemania ostenta actualmente el mayor mercado mundial de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo y seguirá siéndolo hasta finales de la década", afirmó Susanne von Aichberger, analista principal de S&P Global.

Los cambios normativos actuales, en concreto la eliminación de los pagos por la inyección de energía a la red, beneficiarán al mercado de almacenamiento doméstico, ya que el autoconsumo se convierte en la nueva prioridad. Si bien el almacenamiento en el segmento residencial está bien desarrollado y se está equiparando rápidamente a la capacidad fotovoltaica, el sector de almacenamiento comercial aún no ha alcanzado su máximo potencial. Los analistas de mercado prevén que las innovaciones en hardware, software conectado y los modelos de negocio resultantes impulsarán el mercado comercial e industrial y propiciarán un crecimiento significativo en los próximos años.

GoodWe ha ampliado su cartera de productos, que incluye inversores y sistemas de almacenamiento (Serie ESA), materiales fotovoltaicos para la construcción (PVBM) como marquesinas, cargadores para vehículos eléctricos y bombas de calor, combinados con la gestión energética SEMS+, la preparación para centrales eléctricas virtuales (VPP) y la optimización dinámica de tarifas, satisfaciendo así las necesidades clave del mercado solar residencial alemán. Asimismo, la empresa ofrece soluciones para una amplia gama de aplicaciones comerciales e industriales, desde sistemas de respaldo a pequeña escala hasta la formación de redes y el funcionamiento en modo isla.

El desafío de la instalación demuestra su facilidad de uso

Los instaladores tuvieron la oportunidad de participar activamente en el sistema de almacenamiento de energía de ESA mediante una competición de instalación. Las tareas de configuración del sistema en vivo se diseñaron para evaluar la velocidad de instalación, la simplicidad operativa, el flujo de trabajo de puesta en marcha y la precisión.

El desafío constó de un proceso de 13 pasos, desde la preparación de los componentes hasta la activación del sistema, y fue intentado por ocho equipos de instaladores. El ganador logró ensamblar completamente el sistema, compuesto por tres módulos de batería, la unidad inversora, el módulo de comunicación, así como las conexiones de puesta a tierra, CC y CA, en un tiempo récord de 2 minutos y 45 segundos. El equipo de dos instaladores, de Neukirchen (Hemau) y Hofgeismar, lleva varios años instalando sistemas GoodWe en Alemania y se mostró impresionado por la sencillez del proceso de instalación.

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