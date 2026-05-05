(Información remitida por la empresa firmante)

-GoodWe presenta en el Reino Unido la solución integral de Viviendas Cálidas, al tiempo que se pone en marcha el mayor plan de mejora de viviendas de la historia británica

LONDRES, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- GoodWe presentó su solución integral de Viviendas Cálidas en un evento de lanzamiento en Londres, al que asistieron cerca de 150 líderes de la industria y expertos del mercado para una velada de intercambio de ideas. La solución integra energía solar, almacenamiento, carga de vehículos eléctricos, calefacción y gestión inteligente de la energía en un sistema unificado, lo que ayuda a los propietarios a acceder a energía limpia más fácilmente y a reducir los costes de energía.

"El Plan de Viviendas Cálidas del Reino Unido establece una dirección clara: transformar los hogares en unidades energéticas activas. Esto significa que las viviendas ya no solo consumen energía, sino que también la producen y gestionan. A esto lo llamamos prosumidores de energía", compartió Daniel Huang, fundador y consejero delegado de GoodWe, en su discurso de apertura.

Fotovoltaica + Almacenamiento en un mercado maduro con condiciones favorables

"La demanda de energía solar residencial en el Reino Unido está creciendo", afirmó Markus A.W. Hoehner, fundador y consejero delegado de EUPD Group. "El mercado está estructuralmente preparado para una adopción acelerada de la energía solar fotovoltaica y el almacenamiento en baterías. Observamos que esta tendencia se ve reforzada por el comportamiento de los instaladores, ya que casi todos los proveedores ofrecen soluciones combinadas de energía fotovoltaica y almacenamiento como paquete residencial estándar en el Reino Unido."

El gobierno del Reino Unido anunció el Plan de Viviendas Cálidas de 15.000 millones de libras esterlinas en enero de 2026, con el objetivo de modernizar hasta 5 millones de viviendas para 2030. Aproximadamente 5.000 millones de libras se destinan a paquetes de modernización totalmente financiados para hogares de bajos ingresos, mientras que una combinación de préstamos subvencionados con intereses bajos o nulos y mecanismos de inversión fomentará una mayor adopción de sistemas solares fotovoltaicos, baterías y bombas de calor en los hogares.

Solución integral para viviendas cálidas de GoodWe

Con su Solución Integral para Viviendas Cálidas, que incluye materiales de construcción fotovoltaicos (PVBM), inversor y sistema de almacenamiento como la serie ESA, cargador para vehículos eléctricos, bomba de calor y gestión inteligente, GoodWe satisface las necesidades clave del mercado solar residencial del Reino Unido. El sistema permite una tasa de autoconsumo del 70%, reduciendo sustancialmente la factura energética y las emisiones.

Para adaptarse a las diferentes condiciones de vivienda locales, la empresa también ofrece una solución compacta de microalmacenamiento para viviendas sociales y casas con espacio limitado, permitiéndoles acceder a energía limpia con mínimo esfuerzo.

GoodWe presentó su enfoque "Un Sistema, Un Proveedor, Un Servicio" durante el evento. Al contar con una sola marca para toda la solución, esto se traduce en un proceso de instalación más sencillo y menos problemas de compatibilidad para los instaladores. Para los propietarios, significa una experiencia más fluida y un sistema más fiable. Además, el servicio se vuelve claro y estandarizado.

El sistema de almacenamiento de energía ESA, el núcleo de esta solución

El centro de esta solución es el sistema de almacenamiento de energía todo en uno ESA, que combina un inversor solar fotovoltaico con baterías modulares y un sistema inteligente de gestión de energía. Diseñada bajo el concepto "Sistema 4S" de GoodWe: silenciosa, inteligente, segura y sencilla, la serie ESA está diseñada para ofrecer rendimiento y una experiencia centrada en el usuario.

Dado que el ruido es una preocupación importante para la integración de la tecnología en espacios residenciales, GoodWe destacó que incluso sus modelos ESA trifásicos logran un nivel de ruido operativo de tan solo 30 dB* (*58 kW a 25 °C de temperatura ambiente). Esto se consigue mediante ventiladores de bajo ruido diseñados a medida, adaptación en tiempo real a las condiciones de funcionamiento y un modo ultrasilencioso que el usuario puede activar.

Primer informe técnico del sector sobre el rendimiento acústico de sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía

Durante el evento, GoodWe, en colaboración con TÜV Rheinland, publicó un informe técnico sobre el rendimiento acústico de sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía, que ofrece información técnica sobre la optimización del ruido en entornos residenciales y otros ámbitos. Como primer informe técnico del sector dedicado a la reducción del ruido en sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía, su objetivo es impulsar los estándares de bajo ruido en todo el sector y mejorar la experiencia del usuario.

"Se necesitan estándares industriales más claros en cuanto al ruido para los sistemas de almacenamiento de energía residenciales. Esto ayudaría a definir umbrales de ruido aceptables y garantizaría que los sistemas se diseñen para minimizar las molestias en zonas densamente pobladas", comentó Aditya Lyer, gerente de cuentas clave de TÜV Rheinland, durante el evento.

Compatibilidad con las principales tarifas inteligentes

En el evento de lanzamiento celebrado en Londres, GoodWe y Kraken firmaron un acuerdo para formalizar su nueva alianza. Las funciones inteligentes de los dispositivos de la serie ESA incluyen compatibilidad con centrales eléctricas virtuales (VPP) y sistemas de gestión energética (EMS). En el mercado de Reino Unido, GoodWe ha completado con éxito la compatibilidad e integración del sistema con Kraken, la plataforma tecnológica que respalda las tarifas inteligentes de Octopus Energy.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2972860/GoodWe_Warm_Home_All_in_One.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/goodwe-presenta-en-el-reino-unido-la-solucion-integral-de-viviendas-calidas-302763064.html