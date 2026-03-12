(Información remitida por la empresa firmante)

-GoodWe refuerza su liderazgo en el mercado de almacenamiento de energía residencial de la UE con el lanzamiento de la primera solución de bajo ruido certificada del mundo en Ámsterdam

ÁMSTERDAM, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- GoodWe celebró un evento de lanzamiento de producto en Ámsterdam para presentar su última solución integral de almacenamiento de energía residencial, la Serie ESA, diseñada para satisfacer la creciente demanda de mayor autonomía energética entre los propietarios europeos. Centrado en el concepto "4S" (Silencioso, Inteligente, Seguro y Sencillo), el sistema integra un funcionamiento ultrasilencioso, gestión energética basada en IA, un diseño de seguridad robusto y una instalación simplificada.

Socios de la industria, instaladores y expertos del mercado se reunieron para discutir el papel cambiante del almacenamiento en la transición energética de Europa y la creciente importancia de las soluciones energéticas domésticas integradas e inteligentes que respalden un sistema energético más flexible y resistente.

Aspectos destacados de la conferencia: Una nueva etapa de la transformación energética

En su discurso de apertura, el vicepresidente de GoodWe, Yingge Wang, describió que el sector energético está entrando en una nueva etapa de transformación, representada por "la electrificación de la movilidad y la calefacción, el rápido crecimiento del almacenamiento de energía y la fusión de la energía renovable y la inteligencia digital".

Enfatizó que el siguiente paso en la transición energética radica en integrar la generación, la red, el almacenamiento y el consumo mediante la gestión inteligente de la energía, lo que permitirá que más clientes se conviertan en prosumidores de energía. Este cambio conlleva una mayor independencia energética y un mayor control sobre los costes y el suministro de electricidad.

Energía residencial pionera en Europa

En la cartera de Generación-Red-Carga-Almacenamiento-Inteligencia de la empresa, el almacenamiento es fundamental para mantener el equilibrio de la generación y el consumo de energía y la red.

GoodWe ha sido pionera en el mercado europeo de almacenamiento residencial. En 2014, la empresa lanzó su primer inversor híbrido residencial, la Serie ES, y estableció su primer centro de servicio posventa europeo en los Países Bajos.

Hoy en día, la capacidad de almacenamiento de la región continúa expandiéndose rápidamente. En los Países Bajos, las instalaciones acumuladas y anuales han crecido de forma constante, lo que presenta importantes oportunidades para soluciones avanzadas de almacenamiento residencial.

4 'S' en un sistema de almacenamiento de energía

Durante el evento, GoodWe destacó cómo la Serie ESA está diseñada para brindar una experiencia de energía doméstica inteligente, confiable y fácil de usar.

El sistema funciona con niveles de ruido de tan solo 30 dB*, gracias a ventiladores silenciosos personalizados, adaptación en tiempo real a las condiciones de funcionamiento y un modo ultrasilencioso que el usuario puede activar. En el evento, GoodWe recibió la primera certificación mundial de bajo nivel de ruido de Grado A para ESS otorgada por TÜV Rheinland.

Integrado con la plataforma de gestión inteligente de energía de GoodWe, el sistema ESA optimiza la carga y descarga en función de la generación solar, el consumo doméstico y las tarifas eléctricas dinámicas, lo que permite a los propietarios maximizar el autoconsumo y reducir los costes energéticos.

La serie ESA combina una arquitectura de seguridad de seis capas, desde la celda hasta el nivel del sistema, con mecanismos de protección integrales y una rápida capacidad de respaldo completo, lo que garantiza un suministro eléctrico fiable e ininterrumpido para los hogares, incluso durante cortes de la red eléctrica.

Con un exterior robusto, asas extraíbles y un peso razonable, el sistema se apila con gran facilidad. El sistema se instala en tan solo 10 minutos gracias a su diseño "plug-and-play", presentado por GoodWe durante el evento.

Asociación estratégica para el crecimiento a largo plazo

GoodWe también firmó acuerdos de cooperación estratégica con actores clave del sector, como Beebop, Frank Energie y Tibber. Estas alianzas buscan fortalecer la colaboración en el ecosistema energético residencial, combinando tecnología avanzada de almacenamiento con servicios VPP innovadores para ayudar a los hogares a gestionar mejor los precios dinámicos de la electricidad y acelerar la adopción de energía inteligente.

Reconocimiento de la industria

Durante el evento, EUPD Research otorgó a GoodWe el certificado de categoría AA+ por Liderazgo de Marca y Sostenibilidad en Europa (2025/26), reconociendo la sólida reputación de la empresa en el mercado y su compromiso con las soluciones energéticas sostenibles.

"De cara al futuro, seguiremos atentos al mercado e impulsando la innovación", comentó Yingge Wang. "Nos comprometemos a capacitar a más clientes para que se conviertan en prosumidores de energía".

*58kW｜Ruido de funcionamiento tan bajo como 30 dB a una temperatura ambiente de 25 °C

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932731/GoodWe_awarded_world_first_Grade_A_low_noise_performance_certification_ESS_T_V.jpg

