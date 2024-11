Goodwill® y Reju™ ayudarán a impulsar el reciclaje textil en América del Norte en colaboración con WM®

Reju opens Regeneration Hub Zero, its first textile to textile hub, in Frankfurt, Germany

Reju opens Regeneration Hub Zero, its first textile to textile hub, in Frankfurt, Germany - REJU/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

-Goodwill y Reju™ anuncian planes para ayudar a impulsar el reciclaje textil en América del Norte en colaboración con WM

La colaboración tiene como objetivo ayudar a desviar los textiles de los vertederos y crear un camino hacia un ecosistema textil circular

PARIS, 5 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Hoy, Goodwill y Reju™ anunciaron que, en colaboración con WM, han acordado planes iniciales para llevar adelante una iniciativa plurianual diseñada para ayudar a promover el reciclaje de textiles en América del Norte. Planean desarrollar un modelo colaborativo para la recolección, clasificación, reutilización y reciclaje de textiles a nivel regional que tiene como objetivo desviar más materiales textiles no utilizables del flujo de desechos.

En la actualidad, se recicla un pequeño porcentaje de los textiles. Según el informe anual sobre el mercado de materiales de Textile Exchange, a nivel mundial, de los 124 millones de toneladas de textiles producidos en 2023, menos del 1% del mercado total de fibras consistía en textiles reciclados. Esta colaboración planificada busca crear un sistema que capture un mayor porcentaje de textiles descartados para su reventa o regeneración, lo que ayudará a que los textiles tengan su próximo mejor uso.

Goodwill, la red de desarrollo de la fuerza laboral y minorista de artículos de segunda mano más grande de América del Norte, compuesta por 154 organizaciones sin ánimo de lucro locales en EE.UU. y Canadá, y WM, el proveedor líder de soluciones ambientales integrales de América del Norte, planean trabajar juntos en proyectos piloto para recolectar, clasificar y clasificar los textiles descartados para su reventa. Se espera que una parte de los textiles restantes, que no sean aptos para la reventa, se entreguen a Reju, la empresa de regeneración progresiva de textiles a textiles, con un suministro de materia prima para potencialmente reciclarla y regenerarla en nuevos materiales cuando Reju construya una instalación con sede en EE.UU. El programa tiene como objetivo contribuir a la creación de un ecosistema circular textil a textil.

"Con nuestro legado de 120 años como líder en circularidad, Goodwill está posicionando a nuestras empresas locales sin ánimo de lucro a la vanguardia de la creación de sistemas para el reciclaje y la recuperación de textiles. Goodwill busca convertirse en un socio preferente de marcas, minoristas, empresas de tecnología, proveedores de equipos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales", dijo Steve Preston, presidente y consejero delegado de Goodwill Industries International (GII).

El proyecto planificado se basa en la investigación realizada por Goodwill financiada por la Fundación Walmart para evaluar la composición de las fibras de los textiles no vendidos y desarrollar las habilidades y los sistemas para transformar los textiles no utilizables en materia prima para reciclaje.

Reju, propiedad de Technip Energies y basada en tecnología derivada de la investigación de IBM, está desarrollando la infraestructura para tomar determinados residuos textiles y regenerarlos a gran escala, empezando por el poliéster. Se espera que el producto final, Reju Polyester, tenga una huella de carbono un 50 % menor que el poliéster virgen y se pueda regenerar infinitamente. En septiembre, Reju inauguró su primera planta de demostración, Regeneration Hub Zero, en Frankfurt, Alemania, que se espera que comience a producir Reju PET en 2025.

"Para abordar los desafíos que plantean los textiles desechados, necesitamos una colaboración y cooperación radicales y, a través de nuestro posible proyecto con Goodwill y WM, estamos construyendo el ecosistema para lograr la circularidad textil", afirmó Patrik Frisk, consejero delegado de Reju. "La reutilización es, y seguirá siendo, el valor más importante y es esencial para el modelo económico circular en beneficio de todos. Sin embargo, entre los productos que no se reutilizan, hoy en día se recicla menos del 1 % a nivel mundial. Un ecosistema circular de textiles a textiles solo se puede optimizar cuando se desvían más textiles del flujo de desechos y se los lleva al ciclo de recuperación. Goodwill y WM buscan desempeñar un papel fundamental en la recuperación a través de la recolección y clasificación de textiles en América del Norte".

Reju prevé construir un centro de regeneración con base en EE.UU. para atender al mercado estadounidense, y se espera que ciertos materiales recolectados a través de Goodwill y WM que no sean viables para la reventa se incorporen al centro estadounidense.

Los líderes locales de Goodwill de toda América del Norte han estado trabajando con el equipo de sostenibilidad de Goodwill Industries International para desarrollar el posible proyecto. El comité directivo de Goodwill está compuesto por líderes de Goodwill of Delaware y Delaware County (Wilmington), Goodwill of the Finger Lakes (Rochester, NY), Goodwill Industries of West Michigan (Muskegon), Goodwill of Southern New Jersey y Philadelphia (Maple Shade, NJ), Goodwill Industries of South Florida (Miami), Goodwill of Central and Northern Arizona (Phoenix), Goodwill Industries Ontario Great Lakes (East London), Goodwill Renaissance Quebec (Montreal) y Goodwill of Tenneva Area, Inc. (Kingsport, TN).

"La reutilización sigue siendo la forma más alta de sostenibilidad y circularidad, y Goodwill se enorgullece de ser el mejor administrador de los bienes donados", dijo Colleen Morrone, presidenta y consejera delegada de Goodwill of Delaware & Delaware County y presidenta del Comité de Sostenibilidad de Goodwill. "Ahora estamos en un viaje de innovación para desarrollar nuevas formas de encontrar el mayor uso para todos los artículos confiados a nuestro cuidado".

"Con nuestras más de 3.300 tiendas y centros de donación a 10 millas del 83% de la población de EE.UU., Goodwill tiene la infraestructura y la confianza pública para servir como un punto de recolección de textiles. A medida que el movimiento de responsabilidad extendida del productor (EPR) gana fuerza, estamos invitando a las marcas a trabajar con nosotros para crear nuevas soluciones para la gestión de productos", dijo Jennifer Lake, presidenta y consejera delegada de Goodwill of the Finger Lakes y presidenta del Subcomité de Circularidad de Goodwill.

La red Goodwill desempeña un papel fundamental en el impulso de la economía circular. En 2023, Goodwill recuperó el valor de más de 4.300 millones de libras de productos donados, que respaldaron el desarrollo de capacitación laboral, colocación laboral, oportunidades de avance profesional y otros servicios comunitarios para más de 1,7 millones de personas.

Se espera que estas iniciativas sigan creando puestos de trabajo e ingresos adicionales para financiar los programas y servicios vitales de Goodwill para la fuerza laboral. Los ingresos por la venta de productos donados se quedan en las comunidades locales para respaldar la capacitación laboral, la colocación laboral y otros servicios esenciales para los miembros de la comunidad que se enfrentan a obstáculos para el empleo. Goodwill planea recuperar el valor de los textiles no portátiles para continuar apoyando sus programas de desarrollo de la fuerza laboral.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2521842/Reju_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/goodwill-y-reju-ayudaran-a-impulsar-el-reciclaje-textil-en-america-del-norte-en-colaboracion-con-wm-302296847.html