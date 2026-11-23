El vídeo principal de la campaña de Genie 4 - SpecialGuestX

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre de 2026.-

La agencia de tecnología creativa ha colaborado en la comunicación del nuevo modelo de mundo desarrollado por Google DeepMind

Google DeepMind ha presentado Genie 4, su nuevo modelo de mundo de vanguardia. La campaña de lanzamiento ha sido dirigida por SpecialGuestX (SGx), la agencia de tecnología creativa que se incorporó al proyecto semanas antes del lanzamiento para desarrollar la propuesta comunicativa del nuevo sistema.



Genie 4 introduce capacidades de simulación interactiva en tiempo real. Este modelo es multimodal de forma nativa, permitiendo la generación de audio —música, sonido ambiente y diálogo interactivo— de manera simultánea al entorno. Genie 4 permite que el usuario desencadene acontecimientos y el modelo simule las respuestas del entorno y sus habitantes. El sistema se apoya en la familia Gemini, utilizando Gemini Omni para anclar las simulaciones en la apariencia del mundo real, mientras que otros modelos aportan el razonamiento necesario para mantener la coherencia.



Como colaborador creativo, el equipo de SGx trabajó con los departamentos de producto e investigación de Google para comprender los aspectos técnicos del modelo y construir la narrativa basada en resultados reales. La campaña, dirigida por Lucas Ortiz Estefanell, director creativo de SGx y realizador de 1stAveMachine, muestra a diferentes personas interactuando con la herramienta en un espacio compartido mediante un plano continuo.



"Genie 4 abre la puerta a una nueva vía para dar forma a la imagen en movimiento. En lugar de describir un vídeo y esperar el resultado, podemos intervenir en una escena mientras se desarrolla: dirigir a los personajes, mover la cámara y decidir qué pasa después. El proceso empieza a parecerse a pilotar una escena en tiempo real", explica Lucas Ortiz Estefanell, director de la campaña.



La colaboración entre ambas entidades busca convertir avances técnicos en historias accesibles. Según Miguel Espada, CEO y director creativo ejecutivo de SGx, "Genie 4 supone un paso hacia una IA capaz de aprender también a través de la experiencia. Los mundos virtuales permiten a los agentes practicar, explorar y ensayar acciones que, en el futuro, podrían aplicar en el mundo real".



Para Google DeepMind, la simulación del mundo representa un avance hacia la AGI, facilitando la creación de entornos de entrenamiento para robots y agentes, así como nuevas experiencias interactivas. La labor creativa detrás del lanzamiento fue definida por Gaby Pearl, Group Creative Lead de Google DeepMind: "Nuestro mayor reto es tomar las capacidades técnicas, abstractas, de nuestros modelos y encontrar maneras creativas e inesperadas de que la gente sienta su impacto. Nos exigimos constantemente inventar nuevos formatos creativos".



Este proyecto se suma a colaboraciones anteriores entre SGx y Google DeepMind, que incluyen la dirección y producción del vídeo de lanzamiento de AlphaGenome Atlas, la visualización de WeatherNext 2 y la producción con IA de la reconstrucción del gol perdido de Pelé.







Contacto

Nombre contacto: Renata Escorihuela

Descripción contacto: Head of Communications, SGx

Teléfono de contacto: 912 87 37 60



