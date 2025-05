goOne Marketing en el top 10 de los mejores agentes digitalizadores del Kit Digital en 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

La agencia digital con sede en Madrid ha sido reconocida como uno de los 10 mejores agentes digitalizadores del programa Kit Digital, destacando por su especialización en soluciones clave como SEO, desarrollo web, comercio electrónico y redes sociales, y por su compromiso con la transformación digital de PYMES y autónomos

Madrid, 29 de mayo de 2025.-

La agencia goOne Marketing ha sido incluida entre los 10 mejores agentes digitalizadores del Kit Digital a nivel nacional por su especialización en las principales soluciones del programa: Sitio Web y Presencia en Internet (desarrollo web y CMS), Presencia Avanzada en Internet (SEO técnico y de contenidos), Comercio Electrónico (tiendas online funcionales y escalables) y Gestión de Redes Sociales, con estrategias de contenido, planificación de publicación y análisis de resultados.



Habiendo ya digitalizado de manera satisfactoria a multitud de beneficiarios desde que se inició el programa Kit Digital en 2022, y gracias a su presencia destacada en rankings y medios especializados, se ha reforzado su reputación como un socio fiable y eficaz para la digitalización de PYMES y autónomos dentro del marco del programa de ayudas impulsado por el Gobierno de España y financiado con fondos europeos Next Generation.



¿Qué es un agente digitalizador?

Un agente digitalizador es una empresa autorizada por el programa Kit Digital para proporcionar soluciones tecnológicas a pequeñas empresas, microempresas y autónomos.



Su principal función es acompañar a estos negocios en el proceso de transformación digital, facilitando el acceso a herramientas y servicios clave como diseño web, comercio electrónico, posicionamiento SEO, ciberseguridad o gestión de redes sociales, entre otros.



Estos agentes actúan como intermediarios entre las ayudas públicas y las empresas beneficiarias, encargándose tanto del desarrollo técnico como de la justificación de los servicios subvencionados.



Los 10 mejores agentes digitalizadores del Kit Digital

El listado de agentes digitalizadores que han sido incluidos en el top 10 es el siguiente:



1. goOne Marketing

Agente digitalizador en Madrid que lidera el listado de los mejor valorados por PYMES y autónomos. Entre los motivos destacados, goOne se caracteriza por su capacidad para acompañar a las empresas en cualquier fase de su transformación digital. ¿Cómo lo hace? Desarrollando soluciones personalizadas, sostenibles y orientadas al crecimiento real. Su objetivo es convertir la visibilidad en internet en oportunidades de negocio concretas mediante acciones optimizadas, medibles y en sintonía con las tendencias más actuales del marketing digital.



SEO del KIT Digital: expertos en Presencia avanzada en internet

goOne Marketing se ha consolidado como uno de los agentes digitalizadores más especializados en Presencia Avanzada en Internet, una de las categorías clave del Kit Digital. Gracias a su enfoque técnico y estratégico del SEO, la agencia ayuda a las empresas a mejorar su visibilidad en buscadores mediante auditorías personalizadas, optimización on-page, creación de contenidos, linkbuilding en directorios de empresa reconocidos, SEO local y estrategias adaptadas a cada sector. Además, realizan un análisis continuo del rendimiento de estas mejoras mediante informes mensuales en los que se puede comprobar la eficacia de las acciones que se han llevado a cabo.



2. SoportTec

Empresa tecnológica orientada al soporte informático y digitalización de procesos para pymes. Ofrece servicios integrales en infraestructura IT, ciberseguridad y presencia digital.



3. SaaS Level Up

Consultora digital experta en soluciones SaaS y automatización empresarial. Ayuda a negocios a escalar operaciones mediante plataformas cloud y herramientas colaborativas.



4. Teknoservice

Proveedor de hardware, software y servicios tecnológicos para empresas e instituciones. Se distingue por su enfoque en soluciones integrales de digitalización, especialmente en el sector educativo y público.



5. A3Satel

Especialista en telecomunicaciones y conectividad para empresas. Ofrece también servicios de digitalización, centralitas virtuales y soluciones de movilidad empresarial.



6. Cosmomedia

Agencia digital con más de 20 años de experiencia. Proporciona servicios de diseño web, SEO, comercio electrónico y herramientas de gestión online para pymes de diversos sectores.



7. Visualcom

Consultora tecnológica centrada en soluciones de comunicación visual, desarrollo web, ecommerce y diseño gráfico. Combina creatividad con funcionalidad digital.



8. B2Brouter

Plataforma especializada en facturación electrónica y automatización de procesos administrativos. Muy valorada por su integración con ERPs y cumplimiento normativo.



9. Enetic

Compañía tecnológica que ofrece soluciones a medida para la transformación digital, con especial foco en ciberseguridad, sistemas de gestión y servicios cloud.



10. SEMIC

Empresa con amplia trayectoria en servicios IT, soluciones de movilidad, soporte técnico y transformación digital de entidades públicas y privadas.



El Kit Digital en 2025

El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España destinada a impulsar la transformación digital de autónomos y pequeñas empresas a través de ayudas económicas directas, conocidas como "bono digital", que pueden canjearse por soluciones tecnológicas prestadas por agentes digitalizadores acreditados, como goOne Marketing.



¿Cuál es el plazo para solicitar el Kit Digital para autónomos en 2025?

Actualmente, el programa mantiene abiertas las convocatorias para distintos segmentos de empresa. Los autónomos (Segmento III) pueden presentar su solicitud hasta el 31 de diciembre de 2025, siempre que no se agoten los fondos disponibles.



¿Quién puede solicitar el Kit digital?

Al Kit Digital pueden acceder autónomos, microempresas y pymes de hasta 49 empleados que cumplan ciertos requisitos administrativos y fiscales, como estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y Hacienda, y no superar el límite de ayudas de mínimas.



¿Cómo solicitar el Kit Digital para autónomos?

El proceso de petición del Kit Digital se realiza a través de la plataforma oficial www.acelerapyme.gob.es. Tras registrarse, el solicitante debe completar un test de autodiagnóstico digital y, posteriormente, tramitar su solicitud online. Una vez concedido el bono digital, podrá elegir al agente digitalizador que prestará los servicios.



¿Cuáles son las ayudas del Kit Digital 2025?

Las ayudas varían en función del tamaño de la empresa. En el caso de los autónomos, el bono digital puede alcanzar los 3.000 euros. Para microempresas, el importe es de 6.000 euros, y para pymes de entre 10 y 49 empleados, puede llegar a 12.000 euros.



Emisor: goOne Marketing

Contacto

Nombre contacto: Mireia Romojaro

Descripción contacto: goOne Marketing

Teléfono de contacto: 91 769 67 51