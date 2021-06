- Gordon & MacPhail presenta el whisky escocés de malta único más antiguo del mundo: Se presenta Generations 80YO de la destilería Glenlivet en asociación con Sir David Adjaye Obe

ELGIN, Escocia, 15 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- El creador del whisky Gordon & MacPhail está listo para lanzar el whisky escocés de pura malta más antiguo del mundo el mes de septiembre - un whisky de 80 años de la destilería Glenlivet - en asociación con Sir David Adjaye OBE.

El 3 de febrero de 1940, en un rincón tranquilo situado en el norte de Escocia, George Urquhart y su padre, John, tuvieron la extraordinaria previsión y visión de depositar el espíritu de la destilería Glenlivet dentro de un barril Gordon & MacPhail creado a medida para que lo disfrutaran las generaciones futuras.

George Urquhart, al que el prestigioso escritor de whisky Charlie MacLean se refiere como ''el padre del single malt'', pensaba de forma apasionada que cada whisky debía dejarse madurar hasta que la barrica y el aguardiente se combinaran con el fin de crear la calidad deseada y para que estuviera listo para ser compartido. El tiempo de Cask 340 iba a ser de 80 años, el tiempo más largo alcanzado por un whisky escocés en toda la historia.

El 5 de febrero de 2020, apoyándose ya en su capacidad y experiencia únicas adquiridas desde hace más de 125 años, se tomó la decisión de embotellar el preciado producto de la barrica, consiguiendo un total de 250 decantadores.

"Que este whisky - el whisky escocés de malta más antiguo jamás embotellado, disponga aún de un sabor emocionante con una fuerza del 44,9% ABV, es un testimonio del conocimiento transmitido por generaciones sucesivas de mi familia", indicó Stephen Rankin, director de Prestige en Gordon & MacPhail Whiskies, y miembro de la cuarta generación de la familia propietaria de la empresa.

Desde hace más de 125 años, Gordon & MacPhail ha sido impulsado a través de una misión simple: crear whisky escocés de malta única de calidad excepcional. A través de cuatro generaciones de propiedad familiar, la empresa ha combinado sus propias barricas junto a los licores de más de 100 destilerías escocesas. Gracias a esta profundidad y amplitud únicas es por lo que se consigue que Gordon & MacPhail combine roble, espíritu y tiempo para crear whiskies icónicos que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta.

Para celebrar la visión de John y George Urquhart, Gordon & MacPhail ha colaborado junto al arquitecto y diseñador de prestigio internacional, Sir David Adjaye OBE, para crear un decantador y una caja de roble únicos que sirvan para usarse con el whisky más preciado del mundo que ha sido creado hasta la fecha. Descrito como "un arquitecto con la sensibilidad y la visión de un artista", Adjaye fue una elección natural para trabajar como socio creativo; un hombre que comparte los valores dedicados al arte, al legado y a la artesanía de la empresa.

"Cuando colaboro, busco socios que cuenten con ideas afines en términos de su oficio, creencias y tradiciones. Me encantó el rigor y la obsesión de Gordon & MacPhail para con sus productos y su oficio – un compromiso romántico que le permite a uno poner en marcha cosas excepcionales. Con nuestra asociación me he sentido enormemente orgánico", expresó Adjaye

"Madurar un whisky escocés de malta durante un periodo de ocho décadas es un arte", comentó Ewen Mackintosh, director administrativo de Gordon & MacPhail. "Es similar en muchos aspectos a la arquitectura en la que se crea algo que debe resistir el paso del tiempo. Ninguno de los dos puede apresurarse. Tanto Sir David como Gordon & MacPhail comparten el compromiso de invertir en el futuro. Ambos son conocedores de la importancia de crear algo excepcional, dejando un legado para su uso por medio de las generaciones futuras".

De igual forma que el oro conmemora un 50 aniversario, el roble tradicionalmente simboliza los 80 años, siendo así un agradable reflejo de este whisky, acunado en roble durante ocho décadas. La impresionante jarra y el estuche de Sir David Adjaye se van a dar a conocer en el mes de septiembre de 2021, con la jarra número 1 subastada por medio de Sotheby's a principios de octubre de 2021. Para seguir utilizando el tema del legado, las ganancias de la subasta, menos los costes, se donarán a la prestigiosa organización benéfica escocesa Trees for Life, que tienen como misión llevar a cabo la revitalización del bosque de Caledonia.

"Es correcto que esta versión proporcione un legado relevante, valioso y duradero y con beneficios directos para muchos", explicó Ewen Mackintosh.

La gama Generations de Gordon & MacPhail ha presentado anteriormente algunos de los whiskies escoceses de malta pura más maduros jamás embotellados. Su reputación va a ser aún mejor ya para el mes de septiembre cuando finalmente se presente el Gordon & MacPhail Generations 80YO de Glenlivet Distillery.

Acerca de Gordon & MacPhail Generations Range

El nombre 'Generaciones' significa las muchas décadas que estos whiskies han dejado madurar y las cuatro generaciones de propiedad de la empresa por la misma familia. La gama Generations de Gordon & MacPhail presenta algunos de los whiskies escoceses de malta pura más maduros jamás embotellados que representan momentos icónicos de la historia líquida de Escocia. Los lanzamientos anteriores de 'Generations' incluyen: Generations 70 Years Old de Mortlach Distillery; Generations 70 Years de la destilería Glenlivet; Generations 70 Years Old de la destilería Glenlivet (lanzamiento dos); Generations 75 Years Old de la destilería Mortlach.

