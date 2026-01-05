W. L. GORE & ASSOCIATES ADQUIERE CONFORMAL MEDICAL, AMPLIANDO SU PRESENCIA EN TRATAMIENTOS ENDOVASCULARES

(Información remitida por la empresa firmante)

PRECAUCIÓN: Dispositivo en investigación. Limitado por la ley federal (o de Estados Unidos) a uso en investigación. Fuera de Estados Unidos, el dispositivo está destinado exclusivamente a investigación clínica. No aprobado para uso comercial.

NEWARK, Del., 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates, Inc. (Gore), una empresa global de ciencia de materiales dedicada a transformar industrias y mejorar vidas, anunció hoy la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Conformal Medical, Inc., una innovadora empresa de dispositivos médicos que desarrolla el sistema experimental CLAAS AcuFORM™, una tecnología de última generación para la oclusión de la orejuela auricular izquierda (LAAO). Se espera que la transacción se cierre a principios de 2026, sujeta a la aprobación regulatoria.

"El sistema CLAAS AcuFORM, en fase de investigación, representa el tipo de innovación transformadora, impulsada por la ciencia, que refleja nuestro compromiso a largo plazo con la mejora de la atención al paciente", afirmó Bret Snyder, presidente de la junta directiva y consejero delegado de W. L. Gore & Associates. "Se integra perfectamente con nuestra cartera de productos endovasculares y es un sólido complemento para nuestros productos cardíacos existentes. Como empresa privada fundada en la innovación científica, Gore continúa buscando oportunidades y colaboraciones que amplíen nuestra capacidad para mejorar vidas a través del trabajo de todas nuestras unidades de negocio, incluyendo la ampliación de nuestra capacidad para atender a los profesionales clínicos y mejorar los resultados de los pacientes".

El sistema CLAAS AcuFORM, en investigación, incorpora un endoesqueleto de nitinol con un implante patentado de matriz de espuma, diseñado para adaptarse a una gama más amplia de anatomías de la orejuela auricular izquierda (LAA) con menos tamaños. Diseñado en dos tamaños, el dispositivo tiene el potencial de convertir LAAO en un procedimiento ambulatorio, eliminando la necesidad de anestesia general y hospitalizaciones nocturnas en la práctica clínica. El sistema CLAAS AcuFORM, en investigación, se encuentra actualmente en pruebas clínicas y no está disponible para uso comercial.

LAAO es un procedimiento de una sola vez para pacientes con fibrilación auricular no valvular (AFib) que busca reducir el riesgo de formación de coágulos sanguíneos en la LAA que causan accidentes cerebrovasculares y eliminar la necesidad de terapia anticoagulante oral diaria a largo plazo. Se proyecta que la AFib alcanzará más de 12 millones de casos en EE.UU. para 2030, según la Asociación Americana del Corazón.

La adquisición impulsa la expansión de Gore hacia tratamientos endovasculares adyacentes y refleja el compromiso a largo plazo de la compañía con el desarrollo e inversión en tecnologías médicas de vanguardia. Gore ha desarrollado numerosas innovaciones durante los últimos 50 años en sus gamas de soluciones cardíacas, vasculares y quirúrgicas.

"Nos complace unir fuerzas con un socio que refleja nuestra convicción de que el dispositivo CLAAS AcuFORM, en investigación, puede ser una solución transformadora para la prevención del ictus. Nuestros accionistas comprenderán el valor de esta colaboración a medida que implementamos esta terapia en el proceso clínico y regulatorio y, finalmente, la ponemos a disposición de pacientes de todo el mundo", declaró James Reinstein, presidente y consejero delegado de Conformal Medical. "Esta colaboración combina la profunda experiencia de Conformal en LAAO con las capacidades de primer nivel de Gore en desarrollo, distribución y operaciones de tecnología. Nos permitirá aprovechar la presencia global de Gore, impulsando nuestra misión de forjar el futuro de la prevención del ictus".

Gore ha sido una empresa innovadora en tecnología médica durante 50 años, diseñando dispositivos que tratan diversas afecciones cardiovasculares y de salud. Con más de 50 millones de dispositivos médicos implantados, Gore consolida su legado de mejorar los resultados de los pacientes mediante la investigación, la educación y las iniciativas de calidad. El rendimiento del producto, la facilidad de uso y la calidad del servicio proporcionan ahorros sostenibles para médicos, hospitales y aseguradoras. Gore colabora con los profesionales clínicos y, a través de esta colaboración, mejora vidas. goremedical.com

BDT & MSD Partners actúa como asesor financiero exclusivo y Davis Polk como asesor legal de W. L. Gore & Associates. Piper Sandler actúa como asesor financiero exclusivo y Gunderson Dettmer como asesor legal de Conformal Medical.

Acerca de Gore

W. L. Gore & Associates es una empresa global de ciencia de materiales dedicada a transformar industrias y mejorar vidas. Desde 1958, Gore ha resuelto desafíos técnicos complejos en entornos exigentes, desde el espacio exterior hasta las cumbres más altas del mundo y el funcionamiento interno del cuerpo humano. Con aproximadamente 13.000 asociados y una sólida cultura de trabajo en equipo, Gore genera ingresos anuales de 5.300 millones de dólares. gore.com

Acerca de Conformal Medical

Conformal Medical, Inc. es una empresa de dispositivos médicos que desarrolla dispositivos para prevenir accidentes cerebrovasculares en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Su tecnología patentada permite que el cierre de la orejuela auricular izquierda sea un procedimiento que requiere un solo operador y se realiza en el mismo día. Para más información, visita conformalmedical.com.

