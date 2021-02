Gore lanza GORE® SYNECOR Intraperitoneal Biomaterial en Europa, Oriente Medio y Sudáfrica (1)

-W.L. Gore & Associates lanza GORE® SYNECOR Intraperitoneal Biomaterial en Europa, Oriente Medio y Sudáfrica

La complejidad del paciente va en aumento((1) )y los cirujanos necesitan un material de alta calidad para la reparación de hernias en pacientes complejos (VHWG 2).((2))

FLAGSTAFF, Ariz., 22 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates (Gore) anunció que GORE SYNECOR Intraperitoneal Biomaterial ya está disponible en Europa, Oriente Medio y Sudáfrica. El dispositivo fue diseñado para abordar necesidades no cubiertas en la reparación compleja de hernias, proporcionando vascularización rápida(3) y resistencia permanente con un perfil bajo para la reparación de hernia única y efectiva.

GORE SYNECOR Intraperitoneal Biomaterial está diseñado para facilitar su uso durante procedimientos quirúrgicos laparoscópicos, robóticos y abiertos. El material híbrido de tres capas fue aprobado y lanzado por primera vez en 2016 en los Estados Unidos y recibió la marca CE

"Esta expansión global introduce una nueva categoría de material híbrido sintético en Europa, Oriente Medio y Sudáfrica para que los cirujanos lo utilicen en la compleja reparación de hernia ventral", dijo David Lane, líder de negocios de productos médicos generales en Gore.

Ofreciendo las últimas innovaciones a la reparación de hernias y reconstrucción de la pared abdominal

Como pionero en la categoría de malla bioabsorbible a medio plazo, Gore es persistente en la innovación de soluciones materiales para que los cirujanos tengan opciones materiales de calidad al evaluar el riesgo de complicaciones en casos complejos. GORE SYNECOR Intraperitoneal Biomaterial es flexible y conformable, con memoria para facilitar el desenrollo, el manejo y la colocación óptima. El material absorbe los fluidos corporales y no se necesita pre-remojo.

Las tres capas únicas de GORE SYNECOR Intraperitoneal Biomaterial están diseñadas para promover la vascularización rápida con material permanente mínimo(3) (datos en archivo 2015; W. L. Gore & Associates, Inc; Flagstaff, AZ).

-- Superficie parietal: La estructura web Gore 3D PGA:TMC genera tejido de alta calidad a través de la infiltración celular rápida. La vascularización se notifica en un plazo de siete días(3) y el crecimiento de tejidos en un mes (datos en archivo 2015; W. L. Gore & Associates, Inc; Flagstaff, AZ). -- Capa media: Tejido macroporoso de densas fibras de PTFE monofilamento diseñadas con un diámetro de fibra similar a la malla ligera pero con la fuerza de la malla de peso pesado. -- Superficie visceral: La película PGA:TMC no porosa proporciona protección intra-abdominal, minimizando el riesgo de formación de adhesión al material(4) (datos en archivo 2015; W. L. Gore & Associates, Inc; Flagstaff, AZ).

"Estoy muy feliz de ver un nuevo material protésico, con un excelente fondo clínico y un prometedor valor añadido en la integración de tejido bajo el nuevo paradigma en la reconstrucción mínimamente invasiva de la pared abdominal," dijo el Dr. Salvador Morales-Conde, cirujano digestivo general, Jefe de la Unidad de Innovación, Sevilla, España.

Gore diseña dispositivos médicos que tratan una gama de enfermedades cardiovasculares y de otro tipo. Con más de 50 millones de dispositivos médicos implantados en el transcurso de más de 45 años, Gore se basa en su legado de mejorar los resultados de los pacientes a través de iniciativas de investigación, educación y calidad. El rendimiento del producto, la facilidad de uso y la calidad del servicio proporcionan ahorros de costes sostenibles para médicos, hospitales y aseguradoras. Gore se une al servicio con los médicos y a través de esta colaboración estamos mejorando vidas. goremedical.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3070864-1&h=544169125&u=...]

