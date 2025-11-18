Gotion aboga por una "arquitectura económica verde" en la COP30 en Brasil

(Información remitida por la empresa firmante)

La transición energética mundial se considera una fuerza impulsora que está transformando la economía.

BELEM, Brasil, 18 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- En la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la empresa china de soluciones de energía limpia Gotion pidió una mayor cooperación mundial para acelerar la transición a las energías renovables y construir un futuro de energía limpia más interconectado.

En su discurso inaugural titulado "Impulsando una nueva era: cómo la revolución de las energías renovables está redefiniendo la lógica del crecimiento global", Gotion afirmó que la transición energética "no solo está cambiando la forma en que producimos energía, sino que está redefiniendo el significado de prosperidad en el siglo XXI. Nos brinda una oportunidad única en un siglo para reconstruir la economía global sobre la base de la sostenibilidad y la equidad". Instaron a los gobiernos y a las industrias a colaborar para convertir el progreso tecnológico en una oportunidad compartida.

Mientras tanto, las energías renovables no fragmentan los sistemas globales, sino que los conectan de maneras nuevas y más equilibradas. Gotion señaló: "Estamos pasando de una era de "geopolítica energética" a una era de "simbiosis energética". De la dependencia a la interdependencia. De la competencia por los recursos a la colaboración para la resiliencia", describiendo este cambio como el surgimiento de la simbiosis energética: un modelo interconectado que transforma la rivalidad energética en colaboración.

Como símbolo de la transformación hacia las energías renovables, la creación del Instituto de Investigación de Silicon Valley en 2014 marcó el inicio de la internacionalización de Gotion. Siguiendo la directriz estratégica de "Local, para lo local" la empresa ha establecido fábricas globales de Gotion en América, Asia-Pacífico y Europa-África. Durante la última década, Gotion se ha adherido consistentemente a una estrategia integral que abarca la cadena de suministro localizada, el reciclaje local de baterías, el marketing localizado y el servicio posventa localizado. Hoy, Gotion se ha consolidado como referente en el mercado global y colaborará con sus clientes para construir un sistema de cadena de suministro localizada y diversificada, caracterizada por una cadena de valor completa.

La Gigafábrica de Gotion en Eslovaquia marca un hito en la cooperación industrial entre Europa y Asia, así como en la transición del continente hacia una producción limpia. Demuestra cómo las industrias impulsadas por energías renovables pueden fortalecer las cadenas de suministro e impulsar las ambiciones climáticas de Europa. En Marruecos, Gotion está contribuyendo a establecer la primera cadena de valor completa de baterías en África, integrando recursos locales con la innovación global.

Desde China hasta Europa, pasando por África, Oriente Medio y América, las iniciativas de Gotion reflejan una visión cada vez mayor de la integración energética global, una en la que la abundancia de energías renovables se convierte en la base del crecimiento sostenible y la prosperidad compartida.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825714/Photo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gotion-aboga-por-una-arquitectura-economica-verde-en-la-cop30-en-brasil-302619057.html