Govee lidera la evolución de la iluminación inteligente con innovaciones pioneras en la industria en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva línea de productos de Govee establece un nuevo estándar para la iluminación inmersiva y personalizada del hogar.

BERLIN, 4 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Govee, emmpresa líder en iluminación inteligente , presentó hoy sus nuevos productos en IFA 2025 , presentando las incorporaciones más inteligentes a su gama hasta la fecha. Los nuevos productos de Govee, como Govee TV Backlight 3 Pro y Govee Permanent Outdoor Lights Prism, están diseñados para ayudar a dar forma a los ambientes del hogar e influir en la sensación de bienestar de las personas mediante soluciones de iluminación inteligente. Utilizando la tecnología pionera más reciente, estos productos crean experiencias de iluminación inteligente intuitivas de vanguardia, consolidando la posición de Govee como innovador del sector.

Los últimos productos de Govee encarnan la filosofía de la marca, "La vida es colorida", que permite a los usuarios personalizar sus hogares con una iluminación que combina atractivo estético y funcionalidad práctica. Al ir más allá de la mera comodidad, las soluciones innovadoras de Govee están diseñadas para enriquecer la vida diaria, creando espacios que transmiten tranquilidad, expresividad y bienestar emocional, reflejando fielmente el estilo individual y mejorando el bienestar.

Govee TV Backlight 3 Pro: Triple cámara HDR pionera en la industria para un ambiente cinematográfico

Viva una experiencia visual inmersiva sin precedentes con Govee TV Backlight 3 Pro. Cuenta con un sistema de igualación de color de triple cámara HDR, pionero en la industria, que captura con precisión los colores de la pantalla del televisor. Por primera vez, este innovador sistema integra un sensor de imagen revolucionario con capacidad de captura HDR, que ofrece imágenes de alta fidelidad con un rango dinámico de 105 dB para una relación señal-ruido superior.

La tira de luz mejorada LuminBlend™ de TV Backlight 3 Pro adopta un diseño de perlas de lámpara de alta densidad líder en la industria, que ofrece un 30 % más de brillo y un efecto de iluminación uniforme y completo. Equipada con chips de color de 16 bits de desarrollo propio y tecnología de control de luz independiente de cinco vías RGBWWIC, el rendimiento de la luz blanca es igualmente excepcional, reproduciendo con precisión la claridad del blanco frío y la suavidad del blanco cálido.

Govee AI también ofrece una forma más inteligente de iluminar tu entretenimiento, con un conjunto completo de funciones y automatizaciones inteligentes para amplificar tus sentidos y crear una mejor experiencia de cine en casa. El sistema de mezcla de color inteligente con IA utiliza aprendizaje profundo para ajustar automáticamente el balance de blancos y la saturación de la retroiluminación para ir más allá de la simple coincidencia de colores y crear una experiencia inmersiva que se adapta al estilo y la atmósfera del contenido.

La nueva gama de Govee que se presentará en IFA se completa con:

Govee Curtain Light Pro ha sido diseñado para ser una potente herramienta creativa para el hogar moderno o para profesionales. Su diseño LED ultradenso y una frecuencia de actualización más fluida permiten que los GIF y animaciones se vean más brillantes y vibrantes. Ya seas un padre que da vida al dibujo de su hijo en la pared de su sala o un creador de TikTok que crea el fondo perfecto, la tecnología de Curtain Lights Pro permite crear espacios más luminosos y creativos.

ha sido diseñado para ser una potente herramienta creativa para el hogar moderno o para profesionales. Su diseño LED ultradenso y una frecuencia de actualización más fluida permiten que los GIF y animaciones se vean más brillantes y vibrantes. Ya seas un padre que da vida al dibujo de su hijo en la pared de su sala o un creador de TikTok que crea el fondo perfecto, la tecnología de Curtain Lights Pro permite crear espacios más luminosos y creativos. El innovador anillo de estrella de tres segmentos de Govee Pendant Light está diseñado con iluminación zonificada en los laterales, la base y la superficie curva. Cada sección se puede controlar de forma independiente con 16 millones de colores para combinar, además de opciones personalizadas para personalizarla a la medida de cada hogar. Equipado con cuentas RGB+WW, ofrece 1300 lúmenes de luz blanca (CRI 95) con ajuste de temperatura de color de 2700 a 6500 K .

está diseñado con iluminación zonificada en los laterales, la base y la superficie curva. Cada sección se puede controlar de forma independiente con 16 millones de colores para combinar, además de opciones personalizadas para personalizarla a la medida de cada hogar. Equipado con cuentas RGB+WW, ofrece 1300 lúmenes de luz blanca (CRI 95) con ajuste de temperatura de color de 2700 a . El Govee Star Light Projector (Nebula) transforma espacios en maravillas cósmicas con efectos de nebulosa dinámicos de 7 zonas y estrellas láser verdes en los modos Parpadeo/Órbita. Personaliza el color y el flujo de cada zona con cuentas RGBW para crear paisajes estelares únicos, mientras su proyección de 540 ft cubre las habitaciones con una luz envolvente. Compatible con Matter, Alexa o Google para control por voz, y usa el modo de suspensión con atenuación gradual y 18 ruidos blancos para un descanso reparador. Con más de 50 modos de escena, altavoz Bluetooth integrado y flexibilidad para personalizarlo tú mismo, es perfecto para aventuras infantiles, noches relajantes o fondos de pantalla dignos de Instagram, todo desde la comodidad de tu hogar.

transforma espacios en maravillas cósmicas con efectos de nebulosa dinámicos de 7 zonas y estrellas láser verdes en los modos Parpadeo/Órbita. Personaliza el color y el flujo de cada zona con cuentas RGBW para crear paisajes estelares únicos, mientras su proyección de 540 ft cubre las habitaciones con una luz envolvente. Compatible con Matter, Alexa o Google para control por voz, y usa el modo de suspensión con atenuación gradual y 18 ruidos blancos para un descanso reparador. Con más de 50 modos de escena, altavoz Bluetooth integrado y flexibilidad para personalizarlo tú mismo, es perfecto para aventuras infantiles, noches relajantes o fondos de pantalla dignos de Instagram, todo desde la comodidad de tu hogar. Govee Christmas Sparkle String Lights cuentan con LEDs de alta densidad, difusos, de color blanco lechoso con forma de bala, que proyectan un brillo estrellado con sus cuentas, aportando una luz dinámica a la decoración festiva. Equipadas con cuentas RGBW y tecnología Govee Uni-IC, ofrecen más de 16 millones de colores. Cada cuenta se puede controlar de forma independiente para lograr efectos de iluminación dinámicos con LED blancos que permiten alternar libremente entre blancos cálidos y fríos. Estas luces también son compatibles con la función AIGC y el mapeo de formas para un ajuste sencillo.

Integración con Matter y control inteligente

Gracias a la compatibilidad con Matter, estas nuevas luces se integran fácilmente en cualquier ecosistema de hogar inteligente, como Alexa, Google Home y Apple Home. Gracias a la sincronización multidispositivo de Govee DreamView, pueden coordinar la iluminación de otras luces inteligentes Govee en tiempo real, creando una atmósfera inmersiva unificada.

Presentación y disponibilidad de productos en IFA

Los asistentes a IFA serán los primeros en descubrir las últimas novedades de Govee en Messe Berlin, H1.2-143, y comprobarán por sí mismos cómo la iluminación ambiental inteligente de Govee mejora la vida cotidiana a través de la creatividad, la conexión y mucho más.

Govee TV Backlight 3 Pro estará disponible a finales de septiembre en la web de Govee y en Amazon. Curtain Lights Pro estará a la venta el 8 de septiembre. Próximamente habrá más productos disponibles.

Para más información, visite Govee.com .

Acerca de Govee

Govee ha revolucionado la experiencia de vida inteligente con innovadoras soluciones de iluminación ambiental desde 2017. Desde salas de estar, entornos de juegos y áreas exteriores, la tecnología para hogares inteligentes de Govee no solo es visualmente impactante, sino también funcional: transforma los pequeños momentos cotidianos en experiencias de iluminación más personalizadas, brillantes y atractivas. Adoptando la idea de que los usuarios deberían adopter "La vida es colorida" y ampliando los límites de lo que la iluminación puede hacer al combinar diseño y utilidad. Para obtener más información sobre Govee, visite govee.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2763463/Govee_Leads_Smart_Lighting_Evolution_Industry_First_Innovations_IFA_2025.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/govee-lidera-la-evolucion-de-la-iluminacion-inteligente-con-innovaciones-pioneras-en-la-industria-en-ifa-2025-302547175.html