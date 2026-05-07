(Información remitida por la empresa firmante)

- Govee presenta la lámpara de pie 3 y la lámpara de pie tipo farol, redefiniendo la precisión del color en las lámparas de pie inteligentes con la tecnología LuminBlend+

HONG KONG, 7 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Govee, líder mundial en iluminación ambiental inteligente, anunció hoy dos nuevas lámparas de pie: Govee Floor Lamp 3 y Govee Lantern Floor Lamp. La Govee Floor Lamp 3 es el nuevo producto estrella de la marca, que ofrece una reproducción cromática líder en la industria gracias a la tecnología patentada de gestión del color LuminBlend+, mientras que la Govee Lantern Floor Lamp presenta una experiencia de iluminación Halo Gradient Lighting pionera en su tipo, con una elegante silueta de farol. Ambas lámparas incorporan AI Lighting Bot 2.0, una plataforma con inteligencia artificial para crear iluminación personalizada, DaySync para la programación automatizada del ritmo circadiano y compatibilidad total con Matter.

Lámpara de pie Govee 3: Precisión de color líder en la industria

La lámpara de pie Govee 3 ofrece la reproducción de colores pastel y naturales más precisa del mercado. Gracias a la tecnología LuminBlend+, desarrollada por Govee, reproduce los cálidos tonos del atardecer y los fríos matices del océano sin bandas de color, incluso al 1% de brillo. Con un rango de blanco ajustable de 1.000 K a 10.000 K, el más amplio de la industria, una sola lámpara simula todo el espectro de la luz natural, desde el cálido ámbar de la luz de las velas hasta la nítida claridad del sol del mediodía.

Su iluminación de doble cara de 170° ilumina las habitaciones con colores reales, proyectando luz sobre las paredes con una cobertura significativamente mayor que la de las lámparas de pie convencionales. Con 2.100 lúmenes, una sola lámpara ilumina hasta 58 m (645 pies cuadrados), suficiente para una sala de estar diáfana completa. Con 144 LED RGB y 144 LED blancos cálidos y fríos, la lámpara de pie 3 elimina por completo los puntos de luz visibles. Una distancia optimizada entre el LED y el difusor garantiza una iluminación perfectamente uniforme desde cualquier ángulo.

Además, la lámpara de pie 3 presenta una estructura monocasco de aleación de aluminio totalmente nueva, coronada por una distintiva base iluminada de doble anillo: una luz ambiental independiente que brilla tanto si la lámpara está encendida como apagada. Cada detalle, desde el impecable acabado mate hasta los anillos iluminados de la base, refleja un salto generacional en el diseño industrial de lámparas inteligentes.

Lámpara de pie Govee Lantern: Una experiencia ambiental y funcional sin precedentes

La lámpara de pie Govee Lantern presenta la iluminación Halo Gradient, con tecnología LuminBlend+, un suave brillo degradado en forma de anillo que recrea la belleza de los fenómenos de luz natural. Imagine la transición cálida a fría de una puesta de sol irradiando de una sola y elegante linterna, o el brillo etéreo de los cerezos en flor que llena una habitación de un delicado color.

Con 1.400 lúmenes y una temperatura de color de 1.000 K a 10.000 K, ofrece tanto brillo funcional para leer como una iluminación ambiental envolvente para relajarse, cubriendo hasta 30 m (320 pies cuadrados). Con un diseño totalmente innovador para Govee, la silueta de la lámpara se integra a la perfección en cualquier interior, desde salas de estar minimalistas hasta acogedores rincones de lectura. Un simple toque en la parte superior de la lámpara permite alternar entre los diferentes efectos de luz: una interacción intuitiva y táctil, sin necesidad de ninguna aplicación.

Iluminación inteligente con IA, conectividad perfecta

Ambas lámparas nuevas están basadas en la última plataforma de iluminación inteligente de Govee, que ofrece funciones inteligentes y una amplia compatibilidad con diversos ecosistemas para cualquier habitación. Equipadas con el avanzado AI Lighting Bot 2.0, permiten un control conversacional multitono para crear escenas de iluminación personalizadas: simplemente describe el ambiente que deseas y la lámpara lo recrea. Como complemento, DaySync es una función de programación automática que ajusta la temperatura del color para seguir su ritmo circadiano natural, pasando suavemente de la luz energizante de la mañana a la cálida y relajante luz de la tarde. Además, las lámparas ofrecen compatibilidad total con hogares inteligentes como Matter, Alexa, Google Home y SmartThings, garantizando una integración perfecta en cualquier ecosistema inteligente.

Lámparas de pie para cada habitación, para todos

Junto con estos dos modelos, también se lanza la lámpara de pie Govee 3 Lite, una nueva lámpara de pie RGBICWW de gama media diseñada para la próxima generación de jóvenes propietarios. Con la incorporación de la lámpara de pie 3 y la lámpara de pie Lantern, Govee ofrece ahora una completa gama de lámparas de pie inteligentes con precios que van desde los 89,99 euros hasta los 249,99 euros. Desde la compacta lámpara de pie RGBICW Basic, ideal para quienes se inician en la iluminación inteligente, hasta la lámpara de pie Pro con altavoz integrado para sistemas de entretenimiento inmersivos, existe una lámpara de pie Govee para cada habitación, presupuesto y estilo de vida.

Precios y disponibilidad

Los siguientes productos estarán disponibles a partir del 7 de mayo de 2026:

Lámpara de pie Govee 3 (H16B0) — 169,99 euros, disponible en Amazon o Govee.com

Lámpara de pie Govee Lantern (H1630) — 129,99 euros, disponible en Amazon o Govee.com

Lámpara de pie Govee 3 Lite (H16C0) - 129,99 euros, disponible en Amazon o Govee.com

Acerca de Govee

Desde 2017, Govee ha revolucionado la experiencia de la vida inteligente con soluciones de iluminación ambiental innovadoras. Desde salas de estar y espacios para juegos hasta áreas exteriores, la tecnología para el hogar inteligente de Govee no solo es visualmente impresionante, sino también funcional, transformando pequeños momentos cotidianos en experiencias de iluminación más personalizadas, brillantes y atractivas. Govee adopta la idea de que "la vida es colorida" y amplía los límites de lo que la iluminación puede lograr combinando diseño y utilidad. Para obtener más información sobre Govee, visite govee.com.

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