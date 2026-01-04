Govee presentará en CES 2026 nuevas innovaciones en iluminación que definen el futuro de la iluminación

(Información remitida por la empresa firmante)

LAS VEGAS, 4 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Govee, líder mundial en iluminación ambiental inteligente, presenta su visión de "Iluminando el Futuro" en el CES 2026 con una presentación de sus últimas innovaciones para 2026. Los tres productos estrella presentados en la feria representan la próxima generación de iluminación inteligente: la lámpara de pie Govee 3, la lámpara de techo Govee Ultra y la lámpara de techo Govee Sky. La presentación de Govee en el CES 2026 destaca la expansión de su compromiso con el ecosistema de hogares inteligentes con el anuncio de una colaboración con Samsung SmartThings.

Esta emocionante nueva línea se basa en importantes avances en las tecnologías clave de Govee, como el sistema de color LuminBlend+ mejorado, el AI Lighting Bot 2.0 más intuitivo y el nuevo sistema de iluminación adaptativa DaySync. Juntos, transformarán la forma en que las personas interactúan y experimentan la iluminación inteligente, y consolidarán la posición de Govee como uno de los innovadores más influyentes de la industria.

Presentamos los productos esenciales de última generación de Govee para una vida llena de color

Lámpara de pie Govee 3: Una lámpara de pie de última generación con tecnología de color avanzada e inteligencia artificial

La lámpara de pie más avanzada de Govee hasta la fecha, con el respaldo de LuminBlend+ para un color ultrapreciso y un rango de temperatura de luz sin precedentes de 1.000K a 10.000K. Con AI Lighting Bot 2.0 y el nuevo sistema DaySync, ofrece un ambiente personalizado e iluminación adaptativa y sensible al tiempo. Su impresionante diseño escultural realzará la estética de cualquier habitación.

Lámpara de techo Govee Ultra: La primera lámpara de techo de la industria diseñada como un verdadero lienzo creativo

La lámpara de techo Ultra cuenta con una matriz LED de 616 píxeles líder en la industria para crear patrones y animaciones vibrantes. AI Lighting Bot 2.0 permite efectos de iluminación dinámicos, mientras que las herramientas de bricolaje mejoradas permiten una mayor expresión creativa a través de las luces. Proporciona una iluminación amplia para espacios familiares amplios y mantiene una apariencia natural y realista en todos los objetos y tonos de piel, lo que favorece la comodidad diaria y la claridad visual en el hogar.

Lámpara de techo Govee Sky: Una lámpara de techo única que proporciona una iluminación natural y natural

Diseñada para imitar la luz natural, la lámpara de techo Sky utiliza LED de diseño personalizado e iluminación arquitectónica con gradientes para recrear tonos de cielo despejado y suaves transiciones de claraboya, lo que la convierte en el complemento perfecto para espacios cerrados o sin ventanas. Su elegante luz blanca crea un tono de iluminación suave y confortable que ayuda a crear una atmósfera relajante y estimulante en el hogar.

Tecnologías de iluminación avanzadas "Iluminando el futuro"

LuminBlend+: El sistema mejorado de gestión del color

Impulsado por un chip de precisión avanzado de 16 bits, permite transiciones de color más suaves y precisas, mientras que la calibración gamma patentada garantiza un rendimiento de color uniforme en todos los niveles de brillo. Con una mezcla optimizada de RGB a blanco, admite un rango de temperatura de color líder en la industria de 1.000K a 10.000K, que abarca tonos cálidos de luz de vela para relajarse, blancos neutros brillantes para leer y tonos azul cielo fríos para una mayor productividad. Este sistema de última generación se incorporará a la nueva iluminación, tanto interior como exterior, en 2026.

AI Lighting Bot 2.0: Más inteligente, más expresivo, más personal

AI Lighting Bot 2.0 integra la tecnología patentada con modelos generativos avanzados para crear una iluminación más expresiva, intuitiva y emocionalmente sensible. Para luces lineales como las tiras de luz, permite reacciones en tiempo real al estado de ánimo y al contexto, a la vez que aprende los comportamientos del usuario con el tiempo. Para luces gráficas, como cortinas de luz, genera al instante imágenes animadas dinámicas para lograr efectos de iluminación más ricos y vívidos, permitiendo a los usuarios disfrutar de una iluminación personalizada.

DaySync: Simplificando la iluminación circadiana para el uso diario

La rediseñada función de iluminación adaptativa DaySync de Govee simplifica la adaptación de la iluminación interior a la hora del día. Con preajustes inteligentes para diversas actividades, ajusta automáticamente el brillo, el color y la temperatura de color para crear un ritmo de iluminación natural en el hogar. DaySync se implementará a partir de abril de 2026 en los nuevos productos de la categoría Interior de Govee.

Expandiendo el ecosistema del hogar inteligente con Samsung SmartThings

Govee expande su ecosistema de hogar inteligente a través de una nueva alianza con Samsung SmartThings, lo que permite una integración fluida entre los principales productos de iluminación inteligente de Govee y SmartThings. Esta compatibilidad permite a los usuarios gestionar la iluminación de Govee junto con otros dispositivos conectados dentro de un sistema unificado, lo que facilita una automatización sencilla en todo el hogar, desde salones acogedores hasta dormitorios tranquilos y vibrantes espacios exteriores.

Los asistentes a la CES Showcase serán los primeros en experimentar los últimos productos de Govee y explorar la nueva era de la iluminación inmersiva en el expositor número 52812 de la Venetian Expo, del 6 al 9 de enero.

Para más información sobre Govee, visite govee.com.

Acerca de Govee

Govee lleva revolucionando la experiencia de vida inteligente desde 2017, con soluciones de iluminación ambiental innovadoras, eficientes y sencillas para todo el hogar. Desde salas de estar y entornos de juego hasta exteriores y más allá, la iluminación inteligente de Govee no solo es visualmente impactante, sino que transforma los momentos cotidianos en experiencias de iluminación personalizadas y atractivas. Con la idea de que "la vida es colorida", Govee se compromete a llevar una iluminación ambiental vibrante a cada rincón del hogar, a fomentar conexiones con los usuarios tanto a nivel práctico como emocional, y a hacer que los momentos cotidianos sean más brillantes y agradables.

