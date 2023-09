Gowalking.com une a los caminantes de fitness de todo el mundo para un mundo mejor

(Información remitida por la empresa firmante)

BOCA RATON, Fla., 12 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Hoy se lanza Gowalking.com, una innovadora empresa fundada por Jeremy Goldstein, con la misión de conectar y empoderar a los aproximadamente 1.200 millones de caminantes deportivos del mundo, proporcionándoles una plataforma simple e innovadora para encontrar y unirse a grupos locales de caminatas vecinales y obtener las últimas noticias sobre fitness para caminar. Gowalking.com tiene como objetivo fomentar los beneficios para la salud física y mental promoviendo caminar como una actividad comunitaria, reuniendo a caminantes potentes, caminantes lentos, caminantes nórdicos, Hot Girl Walkers, Taylor Swift Strutters y entusiastas de todo tipo.

Gowalking.com pretende ser una fuerza unificadora en la sociedad, promoviendo la felicidad, el vigor y la unidad global. Jeremy explicó: "No me gusta la división entre demócratas y republicanos, entre Fox News y CNN, entre conservadores y liberales... Creo que todos debemos llevarnos bien y creo que caminar juntos puede ser unificador". Siguiendo el espíritu de Elle Woods de la película Legally Blonde, Jeremy Goldstein añadió: "Caminar es un gran ejercicio, y el ejercicio produce endorfinas, y las endorfinas te hacen feliz. La gente feliz no dispara a sus vecinos".

Caminar no se trata solo de aptitud física; es un componente vital de la salud y el bienestar de la comunidad, que mejora la calidad de vida en general. Es una actividad accesible a todos, sin importar raza, clase, habilidad o identidad. Gowalking.com aspira a unir clubes de caminatas de todo el mundo, promoviendo la salud y el bienestar y, en última instancia, contribuyendo a un mundo más saludable y feliz.

Jeremy Goldstein, cofundador de Gowalking.com junto con sus hijos David, Daniel y Samuel, aporta una gran experiencia a la empresa. Anteriormente, copropietario y consejero delegado de Navitar, Inc., vendió con éxito la empresa en un acuerdo totalmente en efectivo en 2022. A lo largo de los años, Goldstein ha participado en varios esfuerzos deportivos, incluida la carrera del maratón de Boston y la finalización del Ironman de Lake Placid, participando en carreras Spartan Mudder y conquistando numerosos triatlones de 70,3 millas. Su pasión por caminar rápido y su compromiso con la salud, el bienestar y la comunidad lo llevaron a establecer Gowalking.com.

Únase a Gowalking.com hoy y dé un paso hacia un mundo más saludable, feliz y unido. Caminen juntos, conéctese y cree un futuro mejor para todos.

